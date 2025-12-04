iPhone 17e incelen çerçevesiyle sınıf atlayacak

Reklam

Apple'ın bütçe dostu iPhone 17e modelinin ekran ve tasarım özelliklerine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazın, önceki uygun fiyatlı modellerde olduğu gibi 6.1 inç büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel kullanacağı söyleniyor.

Şirket, maliyetleri düşürmek adına panel teknolojisini bir önceki nesille aynı tutmayı planlıyor.

Aynı zamanda telefonun çevresindeki ekran çerçevelerinin de önemli ölçüde inceltileceği öne sürülüyor.

Teknoloji devi Apple, en uygun fiyatlı akıllı telefon serisinin bir sonraki modeli olan iPhone 17e üzerinde çalışmalara devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlar, cihazın ekran ve tasarım konusunda önemli iyileştirmelere sahip olacağına işaret ediyor.

Kore merkezli The Elec’in yeni bir raporuna göre model, bu yıl piyasaya sürülen iPhone 16e’de kullanılan iPhone 14’teki OLED panele dayalı olarak yeniden tasarlanacak. Apple’ın bu noktada ekran teknolojisini değiştirmeden çerçeveleri daha da küçültmeyi planladığı öne sürülüyor.

Reklam

İddialara göre Apple, daha ince çerçeve tasarımıyla birlikte artık daha modern bir görsel hissiyat sunmayı planlıyor. Panellerin çoğunun yine BOE tarafından üretileceği, Samsung Display ve LG Display’in ise daha küçük bir paya sahip olacağı vurgulanıyor.

iPhone 17e uygun fiyata “Pro” görünümü vaat edecek

Söz konusu rapor, cihaz ile ilgili kafa karışıklıklarını bir miktar artırıyor. Yakın zamanda sızdırılan haberler, iPhone 17e’nin Dinamik Ada tasarımına sahip olacağına işaret ediyordu. Fakat gelen son bilgiler, bu konuda henüz somut bir kanıt olmadığını vurguluyor.

Cihazın çerçevelerinin küçültülmesi, halihazırda kanıtlanmış bileşenlerden ve ekonomik üretim süreçlerinden yararlanarak erişilebilir bir iPhone sunmayı hedefleyen “e” serisinin hedefleriyle çok daha uyumlu bir seçenek gibi görünüyor.

Çerçeve tasarımı ve kasa ile panel arasındaki geçişin optimizasyonu, Apple’ın maliyetleri önemli ölçüde etkilemeden estetiği güncellemesine olanak tanıyan nispeten basit müdahaleler olarak değerlendiriliyor.

MacRumors’un aktardığı bilgilere göre raporda ayrıca iPhone 17e’nin 60 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekrana sahip olacağı da ifade ediliyor.

BOE, iPhone 17 serisinin üst seviye modelleri için tasarlanan LTPO panellerini henüz tedarik edemiyor. Fakat Çinli şirket, iPhone 16e’de kullanılan ve değişken yenileme hızını desteklemeyen LTPS panelleri garanti edebiliyor.

Öte yandan merakla beklenen iPhone 17e modelinin çıkış tarihi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Fakat güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, fiyat-performans odaklı yeni iPhone’un 2026 yılının başlarında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

Son olarak iPhone 17 yurt dışı fiyatları içeriğimize de göz atmanızı tavsiye ederiz. Öte yandan 2025 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri içeriğini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca iPhone 16e incelemesi ile ilgili ayrıntılara da bakabilirsiniz.