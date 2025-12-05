Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Bütçe dostu ve olağanüstü pil ömürlü Realme P4x piyasaya çıktı

    Uygun fiyatlı Realme P4x resmen tanıtıldı. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 7.000 mAh batarya ve 144 Hz yenileme hızına sahip ekran yer alıyor.
    Realme P4x
    Reklam
    • Realme P4x bütçe dostu fiyat etiketiyle Hindistan'da piyasaya sürüldü.
    • Yakında diğer ülkelere de geleceği tahmin edilen model, şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
    • 7.000 mAh pil kapasitesiyle öne çıkan cihaz, 144 Hz yenileme hızına sahip ekran deneyimi sunuyor.

    Realme’nin bütçe dostu “P” serisinin üçünü modeli resmen tanıtıldı. Fiyat-performans deneyimine odaklanan Realme P4x, segmentine göre iddialı bazı özellikleri ile karşımıza çıktı.

    Yeni uygun fiyatlı Realme telefon modeli şık bir tasarıma ev sahipliğinde bulunuyor. Arka tarafta çift kamera seti taşıyan hap şeklinde bir kamera modülü yer alıyor. LED flaş ise kameraların sağ kısmına konuşlandırılıyor. IP64 sertifikasına sahip olan cihaz, ayrıca askeri standartlara (MIL-STD-810H) uygun dayanıklılık vaat ediyor.

    Reklam

    Realme P4x özellikleri

    • Boyutlar: 165,8×75,9×8,3 mm
    • Ağırlık: 208 gram
    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç LCD ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra
    • RAM kapasitesi: 6 GB veya 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü yardımcı lens
    • Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 7.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 6.0 kullanıcı arayüzü
    • Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IP64 sertifikası, MIL-STD-810H, stereo ses ve yan tarafta parmak izi okuyucu desteği

    Bütçe dostu yeni model, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç LCD ekranla donatılıyor. Güçlü bir görüntüleme deneyimi vaat eden model, 144 Hz’e kadar yenileme hızını ve 1.000 nite kadar maksimum parlaklığı destekliyor.

    Realme P4x

    Realme P4x cihazı günlük kullanım için iyi bir işlem gücü sağlamak amacıyla MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7400 Ultra çipinden güç alıyor. Telefonda 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

    GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre yeni Realme modeli kamera tarafında da fiyatına göre tatmin edici bir deneyim ortaya koyuyor. Cihazda 50 MP ana sensör, 2 MP yardımcı sensör ve ön kısımda selfie’ler için 8 MP‘lik bir kamera bulunuyor.

    7.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen cihaz, iddialı bir pil ömrü sunuyor. Telefonda aynı zamanda 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

    Realme P4x

    Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 16’yı temel alan Realme UI 6.0 arayüzüyle kullanıcıları karşılıyor. Bağlantı özellikleri arasında ise 5G ağı, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 destekleri bulunuyor.

    Realme P4x fiyatı

    Realme’nin yeni telefonu Mat Gümüş, Zarif Pembe ve Göl Yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle listeleniyor. İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak model, 10 Aralık’ta tüketicilerle buluşacak.

    Realme P4x’in fiyatı 15.999 INR’den (yaklaşık 7 bin 500 TL) tüketicilere hitap edecek.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.