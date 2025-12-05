Bütçe dostu ve olağanüstü pil ömürlü Realme P4x piyasaya çıktı

Reklam

Realme P4x bütçe dostu fiyat etiketiyle Hindistan'da piyasaya sürüldü.

Yakında diğer ülkelere de geleceği tahmin edilen model, şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

7.000 mAh pil kapasitesiyle öne çıkan cihaz, 144 Hz yenileme hızına sahip ekran deneyimi sunuyor.

Realme’nin bütçe dostu “P” serisinin üçünü modeli resmen tanıtıldı. Fiyat-performans deneyimine odaklanan Realme P4x, segmentine göre iddialı bazı özellikleri ile karşımıza çıktı.

Yeni uygun fiyatlı Realme telefon modeli şık bir tasarıma ev sahipliğinde bulunuyor. Arka tarafta çift kamera seti taşıyan hap şeklinde bir kamera modülü yer alıyor. LED flaş ise kameraların sağ kısmına konuşlandırılıyor. IP64 sertifikasına sahip olan cihaz, ayrıca askeri standartlara (MIL-STD-810H) uygun dayanıklılık vaat ediyor.

Realme P4x özellikleri

Boyutlar: 165,8×75,9×8,3 mm

Ağırlık: 208 gram

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç LCD ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

RAM kapasitesi: 6 GB veya 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü yardımcı lens

Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 7.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 6.0 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IP64 sertifikası, MIL-STD-810H, stereo ses ve yan tarafta parmak izi okuyucu desteği

Bütçe dostu yeni model, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç LCD ekranla donatılıyor. Güçlü bir görüntüleme deneyimi vaat eden model, 144 Hz’e kadar yenileme hızını ve 1.000 nite kadar maksimum parlaklığı destekliyor.

Realme P4x cihazı günlük kullanım için iyi bir işlem gücü sağlamak amacıyla MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7400 Ultra çipinden güç alıyor. Telefonda 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre yeni Realme modeli kamera tarafında da fiyatına göre tatmin edici bir deneyim ortaya koyuyor. Cihazda 50 MP ana sensör, 2 MP yardımcı sensör ve ön kısımda selfie’ler için 8 MP‘lik bir kamera bulunuyor.

7.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen cihaz, iddialı bir pil ömrü sunuyor. Telefonda aynı zamanda 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 16’yı temel alan Realme UI 6.0 arayüzüyle kullanıcıları karşılıyor. Bağlantı özellikleri arasında ise 5G ağı, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 destekleri bulunuyor.

Realme P4x fiyatı

Realme’nin yeni telefonu Mat Gümüş, Zarif Pembe ve Göl Yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle listeleniyor. İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak model, 10 Aralık’ta tüketicilerle buluşacak.

Realme P4x’in fiyatı 15.999 INR’den (yaklaşık 7 bin 500 TL) tüketicilere hitap edecek.