Amiral gemisi katili OnePlus Ace 6T resmen piyasaya çıktı

OnePlus Ace 6T modeli bugün Çin'de piyasaya sürüldü.

Üst düzey oyun performansı vaat eden model, 165 Hz yenileme hızına sahip ekranla geliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 çipli telefonda 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM yer alıyor.

Cihaz, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli devasa 8.300 mAh pil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Ace 6T'nin küresel pazara OnePlus 15R adıyla 17 Aralık'ta ulaşması bekleniyor.

Üst düzey özellikleri ile rakiplerine meydan okuyan OnePlus Ace 6T bugün resmen tanıtıldı. Güçlü özellikleri ile öne çıkan telefon, şık tasarımıyla ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürüldü. Yeni bir görsel kimliğe sahip olan model, metal gövdesi ve IP68/69/69K sertifikalarıyla gelişmiş dayanıklılık vaat ediyor.

İddialı donanımıyla “amiral gemisi katili” olarak nitelendirilen akıllı telefon, 165 Hz yenileme hızına sahip ekranıyla son derece konforlu bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ace 6T’nin diğer öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 8 Gen Gen 5 yonga seti, 100W hızlı şarj ve 8.300 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

OnePlus Ace 6T özellikleri

Boyutlar: 163,41×77,04×8 mm

Ağırlık: 211 gram

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,83 inç AMOLED ekran, 165 Hz’e kadar yenileme hızı desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, Sony IMX906 1/1.56″, f/1.8) ve 8 MP sensörlü (112º) ultra geniş lens

Batarya kapasitesi: 100W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 8.300 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, kızılötesi, NFC / IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikası

OnePlus’ın yeni üst düzey telefonu 165 Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük kalitesi ve özel bir cam koruma teknolojisiyle güçlendirilen 6,83 inçlik AMOLED ekranla donatılıyor. Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü sunan model, ev aletlerini kontrol etmek için kızılötesi verici barındırıyor.

OnePlus Ace 6T modeli Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 5 çipini kalbinde taşıyor. Cihaz, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Ayrıca oyun deneyimini iyileştirmek adına “Gaming Network Chip G2” ve soğutma için bir buhar odası sistemi bulunuyor.

FoneArena’nın haberine göre cihazın kamera tarafında OIS destekli 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Modelde ayrıca 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC desteği mevcut.

Yeni OnePlus modeli 100W kablolu hızlı şarj desteği ile hizmet veriyor. Telefonda 8.300 mAh’lik devasa batarya kapasitesi yer alıyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini temel alan ColorOS 16 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

OnePlus Ace 6T fiyatı

5 Aralık’tan itibaren Çin’de satışa çıkacak OnePlus Ace 6T’nin fiyatı resmen açıklandı. Cihaz 2.599 CNY (yaklaşık 15 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor. 16 GB+1 TB’lık sürüm ise 3.899 CNY’den (yaklaşık 23 bin TL) listeleniyor.

Öte yandan şirket, 22 Aralık’ta raflara gelecek özel Kar Mavisi renk şeması, detaylı dokular ve peluş oyuncak içeren “Genshin Impact Kamisato Ayaka Limited Edition” adlı modelini de duyurdu. Bu özel seçenek, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla 3.699 CNY’den (yaklaşık 22 bin TL) tüketicilerle buluşacak.

Son olarak bu cihazın global pazara OnePlus 15R adı altında geleceği biliniyor. Merakla beklenen model, 17 Aralık tarihinde küresel olarak duyurulacak.