Honor 200 serisi DxOMark kamera testinden zayıf not aldı

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan performans canavarı Honor 200 serisi akıllı telefon ailesi güçlü özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Etkileyici bir performansla kullanıcılar için kusursuza yakın bir mobil deneyim vaat eden cihazlar, tasarım anlamında da birinci sınıf bir yapıya ev sahipliğinde bulunuyor. Piyasaya sürüldüğünden bu yana çeşitli testlerden geçen ve genellikle pozitif sonuçlarla karşımıza çıkan modeller şimdi kamera testinden geçti. Ancak test sonuçları akıllarda bazı soru işaretleri bıraktı.

DxOMark tarafından gerçekleştirilen kamera testine tabi tutulan Honor 200 serisi modelleri ne yazık ki beklenileni veremedi. Akıllı telefonlar arasında kamera sıralamasında ilk 10 basamağın uzağında kalan cihazlar birçok kişi için hayal kırıklığına sebep oldu. Fakat yine de karşılaştırma yapmak isteyenler için Honor 200 ve Honor 200 Pro’nun kamera tarafında Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy A55 ve Redmi Note 13 Pro Plus gibi modelleri geride bıraktığını belirtmekte yarar var.

Honor 200’ün DxOMark kamera testi sonuçları

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 çipinden güç alan serinin standart modeli Honor 200 modeli 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lense ev sahipliği yapıyor. Mobil fotoğrafçılar için heyecan veren bir kamera seti sunan cihaz, ne yazık ki DxOMark testlerinde sınıfta kalıyor.

Test sonuçlarına göre cihaz çeşitli senaryolarda beklenenden daha az detay sunan görüntüler ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte renk hataları, görüntü bozulmaları ve video kaydı sırasında otomatik odaklamada dengesizlik gibi kusurlar görünüyor. Aynı zamanda videolarda iç mekanlarda ya da düşük ışık koşullarında istenen sonuçlara ulaşmaktan epey uzak kalıyor.

130 puan alarak DxOMark genel sıralamasında 55. basamaktan karşımıza çıkan Honor 200 modeli elbette kamera noktasında bazı avantajlı unsurlar da taşıyor. Cihazın birçok ışık koşulunda başarılı bir dinamik aralığa, iyi beyaz dengesine, dış ortamlarda iyi gürültü kontrolüne ve video kaydında açık havada zengin ayrıntılara sahip. Ayrıca cihazın görüntü stabilizasyonu konusunda da beklenenden iyi bir performans gösterdiği vurgulanıyor.

Honor 200 Pro’nun DxOMark kamera testi sonuçları

Daha üst düzey bir donanıma sahip olan Snapdragon 8s Gen 3 çipli Honor 200 Pro modeli 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lensle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihaz, görüntü işleme konusunda yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak daha gelişmiş bir yapıya bürünüyor.

Honor 200 Pro, DxOMark testinde her ne kadar serinin standart modelinden daha iyi bir performans çizse de maalesef bu cihazda da çeşitli problemler karşımıza çıkıyor. Test ekibinin paylaştığı bilgilere göre cihaz dinamik sahnelerde düşük kontrast, çarpık renkler ve video kayıtlarında aşırı doygunluk eğilimi gibi sıkıntılar çıkarıyor.

137 puan alarak DxOMark kamera testinde genel sıralamada 33. sıradan karşımıza çıkan Honor 200 Pro çeşitli avantajlı unsurlar da barındırıyor. Telefonun genellikle hızlı ve doğru otomatik odaklama sunduğu ifade edilirken; aynı zamanda fotoğraflarda iyi dinamik aralığı, başarılı pozlama, dış ortamlarda iyi beyaz dengesi ve uzak mesafelerde yüksek ayrıntı düzeyi gösterdiği belirtiliyor.