Redmi Note 13 serisi global olarak tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi toplamda beş modelden oluşan yeni akıllı telefon serisini piyasaya duyurdu. İlk olarak geçtiğimiz aylarda Çin pazarında raflara gelen Redmi Note 13 serisi nihayet global pazar için tanıtıldı. Çok yakında dünya çapında satışları başlayacak olan cihaz, 4G ve 5G bağlantı desteğine sahip ilgi çekici modellerle tüketicilere hitap edecek.

Şirket, gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonlarının yanı sıra ayrıca başka ürünlerini de piyasaya sundu. Bunlar arasında şirketin yeni akıllı saati Redmi Watch 4 ile kablosuz kulaklık modelleri Redmi Buds 5 ve Buds 5 Pro yer alıyor.

Redmi Note 13 serisi üst düzey performansıyla ilgi topladı

Xiaomi’nin yeni akıllı telefon serisi toplamda beş cihazdan oluşuyor. Bu modeller arasında Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G ve 4G, Redmi Note 13 5G ve 4G yer alıyor. İşte şirketin bugün küresel pazar için tanıttığı yeni telefonlarının teknik özellikleri…

Redmi Note 13 4G ve 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Mediatek Dimensity 6080 (5G) ve Qualcomm Snapdragon 685 (4G)

Mediatek Dimensity 6080 (5G) ve Qualcomm Snapdragon 685 (4G) RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, NFC, IP54, stereo ses ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, NFC, IP54, stereo ses ve USB-C Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 13 Pro 4G ve 5G özellikleri

Ekran: 6,67 inç, 1,5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

6,67 inç, 1,5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (5G) ve Mediatek Helio G99 Ultra (4G)

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (5G) ve Mediatek Helio G99 Ultra (4G) RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, IP54, Wi-Fi 5, NFC, stereo ses ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, IP54, Wi-Fi 5, NFC, stereo ses ve USB-C Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil

67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 13 Pro+ 5G özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Ultra

MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, IP68, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, stereo ses ve USB-C

5G bağlantısı, IP68, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, stereo ses ve USB-C Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

120 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 13 serisi fiyatları

Yeni Redmi modellerinin global fiyatları şu şekilde açıklandı: