Honor Magic V6, Avrupa pazarına sürpriz hediyelerle geliyor

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Honor Magic V6 modeli nihayet Avrupa pazarında satışa çıkıyor.

Merakla beklenen cihaz, lansmana özel 1.700 Euro'dan satılacak.

Cihazı satın alan tüketiciler, Honor Pad 10 tablet ve 24 aylık ekran koruma hediyelerinden faydalanabilecek.

Lansmandan sonra cihazın tek başına fiyatı 2.300 Euro'ya çıkacak.

Amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon modeli Honor Magic V6, geçtiğimiz Mart ayının başlarında MWC 2026 etkinliğinde küresel pazar için resmi olarak tanıtılmıştı. Merakla beklenen cihaz şimdi Avrupa pazarında raflarda boy göstermeye başladı.

Asıl büyük sürpriz ise Honor’un cihazla birlikte tüketicilere sunduğu fırsatlar oldu. Avrupa’daki tüketicilere bir dizi hediye avantajı sunan Çinli şirket, kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başardı.

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Honor Magic V6’nın Avrupa fiyatı ve lansman hediyeleri

Honor’un yeni performans canavarı katlanabilir telefonu, Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonla satışa sunuluyor.

Kampanya süresince cihaz 1.700 Euro karşılığında satın alınabilecek. Bununla birlikte tüketiciler, geçen yıl piyasaya sürülen Honor Pad 10 tablet ve 24 aylık ekran koruma garantisi hediyelerinden yararlanabilecek.

Kampanya süresi sona erdikten sonra ise Honor Magic V6 modelinin tek başına fiyatı 2.300 Euro olacak.

Avrupa kıtasındakiler için Honor, cihazı 2 Temmuz’dan itibaren İspanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’a da getirecek. Fakat şimdilik modelin Türkiye pazarına ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.

Honor Magic V6 teknik özellikleri

Dahili ekran: Dahili 7,95 inç AMOLED LTPO ekran, 2352x2172p çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı ve 5.000 nit parlaklık

Harici ekran: 2420x1080p çözünürlüğe sahip 6,52 inç AMOLED LTPO harici ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı ve 6.000 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: İki adet 20 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.6), 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 64 MP sensörlü telefoto/periskop lens (OIS, 3x zoom)

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC ve IP68/IP69 sertifikaları

Batarya kapasitesi: 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj destekli 6.600 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16