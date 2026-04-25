    Android devleri güçlerini birleştirdi: Telefonlar artık yavaşlamayacak

    Önde gelen Android telefon üreticileri, performans kayıplarını ve yavaşlamaları kalıcı olarak çözmek için yeni bir standart geliştiriyor.
    • Xiaomi, Vivo, OPPO, Honor ve Lenovo gibi markalar bellek yönetimi için ortak bir standart üzerinde çalışıyor.
    • Yeni sistem ile birlikte cihazların zamanla yavaşlaması, aşırı ısınması ve uygulama hataları yaşamasının önüne geçilecek.
    • Farklı arayüzlerdeki bellek kullanımı tek çatıda toplanarak uygulama optimizasyonu kolaylaştırılacak.
    • Uygulama geliştiricilerinin yazılımlarını 30 Haziran 2026 tarihine kadar bu yeni kurallara uyumlu hale getirmesi bekleniyor.

    Android’in en kritik performans sorunlarından biriyle mücadele etmek amacıyla Xiaomi, Vivo, OPPO ve Lenovo, akıllı telefonlarında bellek yönetimi için yeni bir standart oluşturmak üzere güçlerini birleştirdi.

    Şirketlere göre bu girişimin temel amacı, sistem yavaşlığı, cihazın aşırı ısınması ve beklenmedik uygulama çökmeleri gibi Android’deki kalıcı kusurları ortadan kaldırarak tüketicilere daha sorunsuz ve tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunmak olarak vurgulanıyor.

    Akıllı telefon üreticileri performans sorununa savaş açtı

    Gizmochina’nın haberine göre Gold Standard Alliance üyesi olan Xiaomi, Vivo, OPPO, Honor ve Lenovo markaları, Android akıllı telefonlar için birleşik bir bellek yönetimi standardı üzerinde çalışıyor. Temel fikir, farklı işletim sistemlerine sahip cihazlarda RAM tahsisi ve uygulama davranışına yönelik yaklaşımı birleştirmek olarak vurgulanıyor.

    Şu anda bu mekanizmalardaki farklılıklar genellikle uygulamaların tahmin edilemez şekilde davranmasına neden oluyor. Bazıları aşırı derecede bellek boşaltırken, diğerleri sistemi aşırı yüklüyor.

    Yeni standart ise donmaları azaltmayı, cihazın ısınmasını düşürmeli ve genel sistem kararlılığını iyileştirmeyi vaat ediyor. Üreticiler gereksinimlerin birleştirilmesinin, uygulama geliştiricilerinin ürünlerini belirli ürün yazılımı sürümleri için değil, Android’in tamamı için daha iyi optimize etmelerine olanak sağlayacağını umuyor.

    Geliştiricilere uygulamalarını yeni kurallara uyarlamaları için 30 Haziran 2026 tarihine kadar süre verildi. İttifak üyeleri ise geçişi hızlandırmak için dokümantasyon ve teknik destek sağlayacaklarını taahhüt etti.

    Google da kendi çözümünü geliştiriyor

    Öte yandan Google da benzer değişiklikler hazırlıyor. Şu anda Android 17 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına devam eden şirket, cihazın RAM’ine bağlı olarak uygulamalar için bellek kullanım sınırları getiriyor.

    Google, bunun kullanıcı arayüzü gecikmesini azaltmaya, güç tüketimini düşürmeye ve uygulama çökmelerini azaltmaya yardımcı olacağını ifade ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

