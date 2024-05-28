Honor 200 serisi resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor 200 serisi akıllı telefon ailesi bugün resmen tanıtıldı. Uzun süredir birçok sızıntıyla karşımıza çıkan seri iki modelden oluşuyor. Serinin standart modeli olan Honor 200’ün yanı sıra ayrıca daha gelişmiş bir seçenek olan Honor 200 Pro da nihayet tüketicilerle buluşuyor.

Honor’un yeni telefonları güçlü bir donanıma ev sahipliği yapıyor. Snapdragon imzalı performans canavarı işlemcilerden güç alan modeller, gelişmiş kamera setleriyle üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra cihazların yapay zeka konusunda da iddialı özelliklere sahip olduğu vurgulanıyor.

Honor 200 serisi neler sunuyor?

Serinin her iki modeli de 120 Hz akıcılıkta yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 4.000 nit tepe parlaklığa ev sahipliği yapan 6,7 inç OLED ekranlarla karşımıza çıkıyor. Cihazların ön tarafında hap şeklinde tasarlanan bir çentik içinde 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Honor 200 serisi akıllı telefon modelleri işlemci konusunda birbirinden ayrılıyor. Serinin standart modelinde Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti yer alırken, Honor 200 Pro’da ise daha gelişmiş bir performans vaat eden Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Standart cihaz 512 GB’a kadar depolama sunarken, “Pro” cihazdaysa 1 TB’a kadar dahili depolamaya yer veriliyor. Her iki model de 16 GB’a kadar RAM kapasitesi sağlıyor.

Mobil fotoğrafçılar için başarılı bir performans vaat eden seride standart model 50 PM Sony IMX906 ana kamerayla geliyor. Honor 200 Pro modeli ise her türlü ışık senaryosunda olağanüstü çekimler vadeden Omnivision OV50H tabanlı 50 MP H9000 ana kamera bulunuyor. Üçlü kamera setine sahip serinin iki modelinde de ayrıca 12 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP IMX856 telefoto sensör yer alıyor.

Yapay zeka yetenekleriyle öne çıkan Honor modelleri Fransız markası Harcourt ile işbirliği içinde geliştirilen özel bir modla geliyor. Bu mod görüntü yakalama işleminden hemen önce AI desteğiyle oluşturulan değişiklikleri gerçek zamanlı bir şekilde göstermeye yardımcı oluyor.

Honor 200 özellikleri

İşlemci: 6,7 inç LTPO OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç LTPO OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM

16 GB’a kadar RAM Dahili depolama alanı: 512 GB’a kadar depolama alanı

512 GB’a kadar depolama alanı Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP Sony IMX856 telefoto sensör

50 MP Sony IMX906 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP Sony IMX856 telefoto sensör Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarjlı 5.200 mAh pil

100 watt hızlı şarjlı 5.200 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagigOS kullanıcı arayüzü

Honor 200 Pro özellikleri

İşlemci: 6,7 inç LTPO OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç LTPO OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM

16 GB’a kadar RAM Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar depolama alanı

1 TB’a kadar depolama alanı Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP H9000 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2,5x optik yakınlaştırma destekli 50 MP Sony IMX856 telefoto sensör

50 MP H9000 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2,5x optik yakınlaştırma destekli 50 MP Sony IMX856 telefoto sensör Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarjlı 5.200 mAh pil

100 watt hızlı şarjlı 5.200 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagigOS kullanıcı arayüzü

Honor 200 serisi fiyatları

31 Mayıs tarihinde Çin pazarında satışa sunulacak Honor 200 serisinin fiyatları açıklandı. Serinin standart modeli 2.699 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla (vergiler hariç yaklaşık 12 bin TL) satılacak. “Pro” model ise 3.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 16 bin TL) karşılığında tüketicilere teslim edilecek. Son olarak merakla beklenen cihazların 12 Haziran tarihinde küresel pazara geleceğini belirtmekte yarar var.

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