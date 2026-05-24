Uygun fiyatlı Honor 600 Smart 5G için resmi onay geldi

Honor 600 serisinin bütçe dostu üyesi "Honor 600 Smart 5G" için resmi onay geldi.

Cihaz, küresel sertifikasyon kuruluşlarında "MRK-NX1" model numarasıyla görüldü.

Giriş seviyesi yeni akıllı telefon modelinin Çin dışında global pazarda da raflara gelmesi bekleniyor.

Honor’un yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Mart ayında Honor 600 Lite cihazını piyasaya süren şirket, Nisan ayında yeni Honor 600 ve 600 Pro’yu tanıttı. Şimdi ise Çinli marka, seriye bir cihaz daha eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Ortaya çıkan son raporlar, Honor 600 Smart 5G modelinin düzenleyici kurumlarda görüntülendiğine işaret ediyor. Cihaz, GCF ve SGS’de MRK-NX1 model numarası altında tespit edildi. Telefonun adı zaten her şeyi ele veriyor olsa da belgelerde sızdırılan tek ilgili bilgi, cihazın 5G bağlantılarını desteklemesi oldu.

Honor’un yeni giriş seviyesi telefonu ortaya çıktı

Ortaya çıkan bu sertifikalar akıllı telefon ile ilgili pek fazla bilgi vermese de küresel olmaları modelin muhtemelen yalnızca Çin’de değil, dünyanın diğer bölgelerinde de piyasaya sürüleceğini bizlere gösteriyor. Cihazın Türkiye’de piyasaya sürülme tarihi ise her zamanki gibi belirsizliğini koruyor.

Yine de cihazın, en son selefi Honor 400 Smart ile aynı yolu izleyeceği, giriş seviyesi bir donanıma ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında piyasaya sürülen önceki modelin 6,77 inç TFT LCD ekran, Snapdragon 6s Gen 3 işlemci, başlangıç ​​seçenekleri olarak 4 GB RAM ve 6.500 mAh bataryaya sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Honor X7e 4G modeli de yolda

GSMArena’dan gelen bilgilere göre Honor, bütçe dostu 600 Smart 5G modelinin yanı sıra aynı zamanda paralel olarak başka cihazlar üzerinde de çalışıyor. Bu bağlamda şirket, çok yakında Honor X7e 4G modelini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Honor X7e 4G geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki bir mağazada planlanandan önce listelendi. iPhone 17 ve POCO X8 Pro gibi rakiplerinden büyük ölçüde ilham alan bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra sızdırılan listede MediaTek işlemci, büyük bir batarya ve 50 MP kamera gibi özellikler görüldü.