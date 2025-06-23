Google yapay zeka eğitimi için YouTube’dan yararlanıyor

Google yapay zeka tabanlı video oluşturma aracı Veo 3'ü her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.

Şirketin yeni AI aracının YouTube'da yer alan geniş içerik arşivinden ilham alarak eğitildiği ortaya çıktı.

Son dönemlerde yapay zeka modellerini eğitmek için çevrimiçi içerik kullanımına ilişkin yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakın zaman önce iki büyük entertainment devi Midjourney’e telif hakkı ihlali gerekçesiyle dava açmıştı.

CNBC’nin haberine göre şimdi ise Google, yapay zekasını eğitmek için ana platformlarından biri olan YouTube platformunda barındırılan medyayı kullanan şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Şirket, videoların bir alt kümesini kullandığını ve anlaşmalara uyduğunu söyleyerek bu uygulamayı doğrulasa da birçok içerik oluşturucu bundan habersiz olduğunu söylüyor.

YouTube yapay zeka için verimli bir kaynak olarak öne çıkıyor

YouTube’un 20 milyar videodan oluşan devasa kataloğu, Google’ın yapay zekası için bir eğitim kaynağı olarak hizmet veriyor. Bu içeriğin küçük bir kısmı bile potansiyel olarak birçok rakip yapay zeka modelinden daha büyük olan devasa bir veri kümesini temsil ediyor.

Birçok içerik üreticisi ve medya şirketi için en büyük endişe, orijinal çalışmalarının açık ve net bir onay olmadan daha sonra doğrudan rakip olabilecek sistemler oluşturmak için kullanılacağı korkusuyla yaklaşan bir fikri mülkiyet krizidir.

Loti CEO’su Luke Arrigoni, Veo 3 modelinin içerik üreticilerin kendilerinin sentetik, düşük kaliteli bir kopyasını oluşturmaya yardımcı olduğunu ve bunun onlara karşı adil olmadığını söyledi. Birkaç önemli içerik üreticisi ve fikri mülkiyet uzmanı, CNBC’ye içeriklerinin bu özel amaç için kullanılabileceğinden tamamen habersiz olduklarını belirtti.

YouTube’un Eylül ayındaki bir blog yazısında içeriğin makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları da dahil olmak üzere ürün deneyimini iyileştirmek için kullanılabileceğinden bahsetmesine rağmen bu durum devam ediyor.

Platformun mevcut hizmet şartları, YouTube’a kullanıcılar tarafından gönderilen içerik üzerinde çok geniş bir lisans veriyor. En önemlisi de kullanıcıların Google’ın kendi yapay zeka modellerini videolarında eğitmesini engellemelerinin hiçbir yolu bulunmuyor.

Kamuoyunun endişesi, Google’ın Mayıs ayında tanıttığı bir model olan Veo 3 gibi araçların tanıtılmasıyla daha da arttı. Yeni AI modeli, tamamen AI aracılığıyla sinematik kalitede video ve ses üretme yeteneğine sahip.

Veo 3 tarafından üretilen içeriğin insan yapımı YouTube videolarıyla yakından eşleştiğine dair gerçek dünya örnekleri oldu. Bu da özgünlük ve adil tazminat konusunda soruları gündeme getirdi.

Google ayrıca YouTube Shorts akışının bu yılın ilerleyen zamanlarında Veo 3 tabanlı videolar alacağını duyurdu. Bu da sorunu daha da acil hale getiren bir ekleme olarak dikkat topladı.