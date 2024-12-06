OpenAI yeni ChatGPT Pro abonelik planını tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

OpenAI, ChatGPT'nin en gelişmiş abonelik planını piyasaya sundu.

ChatGPT Pro, ayda 200 dolar karşılığında elde edilebilecek.

Duyurulan yeni seçenek, en zorlu ve karmaşık görevleri bile başarıyla yerine getirmeyi vaat ediyor.

OpenAI yapay zeka modellerinin en güçlü sürümlerine sınırsız erişim sağlayacak 200 dolarlık yeni bir abonelik planı olan ChatGPT Pro ile karşımıza çıktı. Üst düzey özellikleri ile öne çıkan bu seçenek, kullanıcılar için etkileyici bir deneyim ortaya koyuyor.

ChatGPT Pro’nun öncelikle veri bilimi ve programlama gibi alanlarda daha doğru ve ayrıntılı yanıtlara ihtiyaç duyan araştırmacılara, mühendislere ve geliştiricilere hizmet verdiğini belirtelim. Yüksek fiyatıyla dudak uçuklatan bu abonelik seçeneği, son derece karmaşık ve kritik sorunları çözmeyi vaat ediyor.

ChatGPT Pro nedir, ne işe yarıyor?

ChatGPT’nin yeni abonelik planı, GPT-4o ve o1-mini gibi gelişmiş modellerin yanı sıra OpenAI’nin yeni Gelişmiş Ses modunu da içeriyor. Bununla birlikte asıl yenilik, sohbet robotuna daha fazla bilgi işlem gücü garanti eden ve özellikle karmaşık sorunların üstesinden gelmek için yararlı olan “pro o1 modu” olarak adlandırılan mod oluyor.

OpenAI’ye göre harici uzman test uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, “pro o1 modunun” özellikle de programlama ve veri bilimi gibi alanlarda daha güvenilir, doğru ve eksiksiz yanıtlar ürettiği vurgulanıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde OpenAI, ChatGPT Pro abonelerine daha fazla bilgi işlem yoğunluklu üretkenlik özellikleri sunacağına dair söz verdi.

Şirket, son 11 ayda yaptığı çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna göstermeye devam ederken, bu iyileştirmelerin bir kısmı bu hafta sonuna kadar ulaşacak. Ayrıca OpenAI, gelecekte web tarama ve dosya yükleme desteği gibi yeni seçeneklerden faydalanmanın mümkün olacağını belirtti. Fakat şirketin CEO’su Sam Altman bunların gelişi için henüz kesin bir tarih belirtmedi.

Temel planda kalmayı tercih edenler için OpenAI, yeni özelliklere erken erişim de dahil olmak üzere mevcut ChatGPT Pro aboneliğini ayda 20 dolar karşılığında sunmaya devam edecek. Bu seçenek, en pahalı planı tercih etmek zorunda kalmadan sohbet robotunun en son gelişmelerini keşfetmek isteyenler için hizmet vermeyi sürdürecek.

Son olarak ChatGPT Pro’nun aylık 200 dolar (yaklaşık 7 bin TL) karşılığında sunulacağını da hatırlatalım.