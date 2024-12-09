Metinden video oluşturan yapay zeka: OpenAI Sora kullanıma sunuldu

OpenAI, metinden video oluşturan yapay zeka aracını tanıttı.

Sora Turbo iyileştirilmiş özellikleriyle nihayet genel kullanıma açıldı.

OpenAI'nin yapay zeka hizmeti rakiplerine göre daha güvenilir ve kaliteli bir deneyim vaat ediyor.

Yapay zeka devi OpenAI büyük bir sürprizle karşımıza çıktı. Şirket, metinden video oluşturan yapay zeka aracı olan Sora hizmetinin ChatGPT Plus ve Pro abonelerinin kullanımına sunulduğunu duyurdu. Sora Turbo adlı yeni araç, Şubat ayında açıklanan sürümden daha yüksek hızlar sunuyor ve son derece basit bir şekilde benzersiz video içeriği oluşturmanıza olanak tanıyor.

Sora’nın yeni sürümü ile birçok iyileştirme ortaya koyan OpenAI, yine de modelin hala gerçekçi fizikteki zorluklar yaşadığını vurguluyor. Aynı zamanda uzun süren karmaşık eylemler gibi bazı sınırlamalara da sahip olduğuna dikkat çekiyor. Olumsuz bazı unsurlara rağmen yenilenen Sora, metinden video yapan yapay zeka araçları arasında en iyi seçeneklerden biri olmaya aday görünüyor.

Sora Turbo neler sunuyor? İşte özellikleri

Sora’nın açılış sayfası, diğer kişiler tarafından oluşturulan videolardan oluşan bir özet akışı ile ziyaretçileri karşılıyor. Oluşturulan her video, ilham veren ve modelin sunduğu olasılıklar hakkında net bir fikir veren orijinal kısa metni, yani kullanıcıların yazdığı promptları içeriyor.

Sora Turbo ile oluşturulan videolar doğrudan platformdan düzenlenebiliyor, kırpılabiliyor ya da yeniden hazırlanabiliyor. Böylelikle şirket, yaratıcı deneyimi daha da sezgisel bir hale getiriyor. İlk sürümde videolar maksimum 1080p çözünürlük ve 20 saniyelik süre ile sınırlıydı. Yeni versiyonda ise büyük bir ilerleme kaydedilmiş görünüyor.

ChatGPT Plus aboneleri ayda 50’ye kadar 480p çözünürlükte video oluşturabiliyor. ChatGPT Pro planı bu imkanları artırarak daha uzun içerik ve daha yüksek çözünürlükler oluşturmanıza olanak tanıyor. Temel plana göre 10 kat daha fazla kullanım sunuyor. OpenAI ayrıca gelecek yılın başlarında beklenen farklı ihtiyaçlar için özelleştirilmiş fiyatlandırmanın getirileceğini de duyurdu.

Deepfake tehlikesine karşı sıkı önlemler alındı

Metinden video üreten yapay zeka aracı Sora, OpenAI tarafından birçok güvenlik tedbiri ile sunuluyor. Platformda oluşturulan her video, izlenebilirliği sağlamak ve kötüye kullanımı önlemek için görünür bir filigran barındırıyor. Ayrıca yine güvenlik adına C2PA meta verileri içeriyor.

Bununla beraber şirket cinsel suçlar, deepfake veya çocuk istismarı gibi zararlı ya da aldatıcı içeriklerin oluşturulmasını önlemek için sıkı güvenlik önlemleri uyguluyor. OpenAI ayrıca daha gelişmiş güvenlik önlemleri uygulanana kadar gerçek kişilerin yüklenmesini sınırlamayı planladığını da ekliyor.

OpenAI Sora nasıl kullanılır?

OpenAI tarafından yayınlanan yapay zeka tabanlı metinden video oluşturma hizmeti Sora’nın şu anda sınırlı bir şekilde kullanıma açıldığını vurguluyor. OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından yapılan açıklamaya göre araç şu anda yalnızca Avrupa ve Birleşik Krallık’ta kullanıcıların erişimine sunuluyor.

ChatGPT Plus veya Turbo abonelik planına sahip olan kullanıcılar Sora’nın internet sitesini ziyaret ederek bu hizmetten faydalanabilir. Öte yandan platformu ücretsiz kullanan ve hatta henüz abone bile olmayan kullanıcılar, başka kişiler tarafından oluşturulan yapay zeka video içeriklerini platformun ana sayfasından keşfetme şansına sahip olabilir.