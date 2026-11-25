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Google, Gemini uygulamasında sohbet geçmişini ve yapay zeka eğitimini birbirinden ayıran yeni gizlilik ayarlarını geniş çapta kullanıma açtı.

Yeni ayar Gemini Geçmişi bölümünde yer alıyor ve varsayılan olarak açık geliyor, kapatıldığında gelecekteki sohbetler model eğitiminde kullanılmıyor.

Google'ın Türkçe yardım sayfası da yeni ayarları anlatıyor, ses kayıtları ve Gemini Live videoları için ise ayrı izin ayarı korunuyor.

Google, Gemini uygulamasında sohbet geçmişini ve yapay zeka eğitimini birbirinden ayıran yeni gizlilik ayarlarını geniş çapta kullanıma açtı. Kullanıcılar artık sohbetlerini saklamaya devam ederken bu sohbetlerin Google’ın üretken yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmasını kapatabiliyor.

Şimdiye kadar iki tercih tek bir ayara bağlıydı. Sohbetlerinin model eğitiminde kullanılmasını istemeyen kullanıcının geçmişi de kapatması gerekiyordu, bu da eski sohbetlere geri dönmeyi ve bağlamı korumayı imkansız hale getiriyordu. Google değişikliği 16 Kasım’da e-postayla duyurmuş, ayarlar 24 Kasım itibarıyla kullanıcıların büyük bölümüne ulaşmaya başlamıştı.

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Gemini’de yapay zeka eğitimi nasıl kapatılır?

9to5Google’ın haberine göre yeni ayara gemini.google.com’daki ayarlar menüsünün en altına eklenen Gemini Geçmişi bölümünden ulaşılıyor. Bu bölüm Google Hesabı’ndaki Gemini etkinlik sayfasını açıyor. Sayfadaki Geçmiş ayarı sohbetlerin saklanıp saklanmayacağını belirlerken, altındaki yeni seçenek metin ve eklerden oluşan sohbet içeriğinin model eğitiminde kullanılmasını kontrol ediyor.

Yeni eğitim ayarı varsayılan olarak açık geliyor, yani kullanıcı bir değişiklik yapmazsa sohbetler eğitimde kullanılmaya devam ediyor. Ayar kapatıldığında gelecekteki sohbetler, kullanıcı geri bildirim göndermediği sürece modelleri eğitmek için kullanılmıyor. Ses kayıtları, Gemini Live videoları ve ekran paylaşımları ise eskisi gibi ayrı bir ayara bağlı kalıyor ve bu verilerin kullanılması yalnızca kullanıcı izin verirse mümkün oluyor.

Ayar kapatıldığında sohbetlere ne oluyor?

Google’ın Gemini gizlilik sayfasına göre eğitim ayarı kapalı olsa da sohbetler tamamen Google’ın dışında kalmıyor. Şirket bu sohbetleri hizmetlerini başka şekillerde iyileştirmek ve kullanıcıları korumak için incelemeye ve kullanmaya devam ediyor. Servis sağlayıcılar tarafından incelenen sohbetler hesaptan ayrılarak üç yıla kadar saklanıyor.

Geçmiş ayarı açık olduğunda kayıtlar varsayılan olarak 18 ay sonra otomatik siliniyor ve bu süre ayarlardan değiştirilebiliyor. Geçmiş kapatıldığında ise yeni sohbetler geçmişte görünmüyor, ancak yanıt verme ve güvenlik amacıyla yaklaşık iki ay boyunca hesapta tutuluyor. Daha önce geçmişini kapatmış olan kullanıcılarda iki yeni ayar da kapalı olarak başlıyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için de geçerli

Google’ın Türkçe yardım sayfası da yeni ayarları anlatıyor ve sohbet içeriğinin model eğitiminde kullanılmasının Gemini Geçmişi’nden kontrol edilebileceğini belirtiyor. Bu da ayarın Türkiye’deki Gemini kullanıcılarına da sunulduğunu gösteriyor.

Ayar yalnızca Gemini geçmişini etkiliyor. Gemini’ın bağlandığı Gmail, Drive ya da diğer Google hizmetlerinde tutulan etkinlikler bu tercihten etkilenmiyor ve kendi ayarlarıyla yönetilmeye devam ediyor.