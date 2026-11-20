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Google, Android'de geliştirici doğrulamasını Ocak 2027'den itibaren kademeli olarak bütün ülkelere yayacağını duyurdu.

Kimliği doğrulanmamış geliştiricilerin uygulamalarını yüklemek isteyen kullanıcılar, geliştirici seçeneklerinden tek seferlik ve 24 saat süren bir işlem yapmak zorunda kalacak.

Google'a göre kayıtlı uygulamalar şimdiden Android'deki uygulama yüklemelerinin yüzde 99'undan fazlasını oluşturuyor.

Google, Android’de geliştirici doğrulamasını Ocak 2027’den itibaren dünya geneline yaymaya başlayacağını 19 Kasım Perşembe günü duyurdu. Kimliği doğrulanmamış geliştiricilerin uygulamaları sertifikalı Android cihazlara artık eskisi kadar kolay yüklenemeyecek, bu uygulamaları yüklemek isteyen kullanıcılar da 24 saatlik bir bekleme süresinden geçecek.

Bu adım, Google’ın 2025’te açıkladığı ve tepki çeken geliştirici doğrulaması planının son aşaması. Sistem 30 Eylül’de Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland’da devreye girmişti. Şimdi ise APK dosyasıyla uygulama yükleyen herkesi ilgilendiren takvim netleşti.

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Android geliştirici doğrulaması nedir?

Doğrulama, bir uygulamanın Android cihaza yüklenebilmesi için geliştiricisinin kimliğini doğrulatmasını ve uygulamasını Google’a kaydettirmesini şart koşuyor. Kural yalnızca Google Play’i değil, cihaza uygulama yüklenen bütün kaynakları kapsıyor. Android Authority’nin haberine göre Galaxy Store gibi üretici mağazalarındaki uygulamalar da bu yükümlülüğe tabi.

Google, bunu dolandırıcılığa ve kötü amaçlı yazılımlara karşı ek bir güvenlik katmanı olarak tanımlıyor. Şirketin amacı, anonim kalarak zararlı uygulama yayan kişilerin bir hesap kapatıldığında yenisini açıp aynı işi sürdürmesini zorlaştırmak.

Ocak 2027’de nasıl başlıyor, Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Google’ın Android geliştirici blogundaki duyurusuna göre küresel geçiş Ocak 2027’de yedi uygulama dağıtıcısıyla birlikte başlayacak. Bunlar Google Play, Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion ve Vivo. Korumalar ardından birkaç ay içinde kademeli olarak bütün ülkelere ve sertifikalı cihazlardaki bütün yükleme kaynaklarına genişletilecek.

Google ülke bazında bir takvim paylaşmadı, bu yüzden Türkiye’de sistemin tam olarak hangi ay devreye gireceği belli değil. Ancak duyuruda bütün ülkelerden söz edildiği için Türkiye’deki kullanıcılar da önümüzdeki aylarda bu değişiklikle karşılaşacak.

Doğrulanmamış uygulamalar nasıl yüklenecek?

Google, riski kabul eden deneyimli kullanıcılar için gelişmiş bir yükleme akışı hazırladı. Google’ın Türkçe destek sayfasına göre bunun için önce geliştirici seçeneklerinin açılması gerekiyor. Ardından Ayarlar > Sistem > Geliştirici seçenekleri yolunda bulunan “Doğrulanmamış geliştiricilerin uygulamalarına izin ver” seçeneği açılıyor ve ekrandaki talimatlar izleniyor.

Bu tek seferlik işlem 24 saatlik bir güvenlik gecikmesi içeriyor. Süre dolduktan sonra kullanıcı gelişmiş akışı yedi gün ya da süresiz olarak açık tutmayı seçebiliyor. Doğrulanmamış bir uygulama yüklenmek istendiğinde uyarı yine çıkıyor ve yükleme “Yine de yükle” seçeneğiyle onaylanıyor.

Google bekleme süresinin, kullanıcının korumaları kapatmadan önce bilinçli ve bağımsız bir karar verdiğinden emin olmak için konduğunu belirtiyor. Şirket aynı sayfada dolandırıcıların genellikle bankanın dolandırıcılık birimi, teknik destek ya da kargo şirketi gibi davranarak kurbanlarından sahte uygulama indirmelerini istediği konusunda da uyarıyor.

Kullanıcılar için ne değişecek?

Uygulamaların büyük çoğunluğu için fark edilir bir değişiklik olmayacak. Google’a göre doğrulama Mart’ta herkese açıldığından bu yana milyonlarca uygulama kaydedildi ve bu uygulamalar dünya genelindeki Android uygulama yüklemelerinin yüzde 99’undan fazlasını oluşturuyor.

Değişiklikten asıl etkilenecek olanlar, geliştiricisi kayıt yaptırmamış uygulamaları web sitelerinden ya da açık kaynak depolarından APK olarak yükleyen kullanıcılar. Google bu tarafta da bazı esneklikler tanıdı. Öğrenciler ve hobi amaçlı geliştiriciler için kayıt ücreti ve kimlik doğrulaması istemeyen sınırlı dağıtım hesaplarının cihaz sınırı 20’den 50’ye çıkarıldı, açık kaynak depolarda yayınlanan uygulamaların kaydı için de ayrı bir rehber yayınlandı.