Football Manager 27, çıkıştan önce beş gün ücretsiz oynanabilecek

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Football Manager 27, 29 Ekim ile 3 Kasım arasında PC ve Mac'te tüm modlarıyla ücretsiz oynanabilecek.

Launch Preview sürümü Steam, Epic Games Store, Microsoft Store ve Game Pass üzerinden kayıt gerektirmeden indirilebilecek.

Ücretsiz dönemde başlanan kariyerler tam sürüme aktarılabiliyor, oyun 10 Kasım'da çıkacak.

Sega ve Sports Interactive, Football Manager 27’yi çıkışından önce beş gün boyunca ücretsiz oynanabilir hale getiriyor. Oyunun Launch Preview adı verilen sürümü 29 Ekim ile 3 Kasım arasında PC ve Mac’te herkese açık olacak, tam sürüm ise 10 Kasım’da çıkacak.

Bu adım, seriyi zor bir dönemin ardından ayağa kaldırma çabasının parçası olarak öne çıkıyor. Seri 2024’te bir yıl ara verdi ve geçen yıl Unity motoruna geçen Football Manager 26 ile geri döndü. Ancak yenilenen oyun hatalar ve eksik özellikler nedeniyle oyunculardan yoğun eleştiri aldı.

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Football Manager 27 ne zaman ücretsiz olacak?

Football Manager’ın duyurusuna göre ücretsiz oyun dönemi 29 Ekim’de Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak ve beş gün sürecek. Launch Preview, Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox Game Pass ve PC Game Pass üzerinden indirilebilecek. Ek bir kayıt gerekmiyor ve oyun tüm modlarıyla açık olacak. Game Pass tarafında erişim yalnızca Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass abonelerine sunuluyor.

Ücretsiz dönemin bitişiyle birlikte FM27’nin ön satışı da başlayacak. Ön siparişte yüzde 10 indirim uygulanacak ve oyunu satın alanlar, 3 Kasım’dan tam sürümün çıkacağı 10 Kasım’a kadar Launch Preview’u oynamaya devam edebilecek. Ücretsiz dönemde başlanan kariyerler, hem ücretli Launch Preview’a hem de tam sürüme aktarılabiliyor. İndirim yalnızca Sega’nın onayladığı dijital mağazalardaki alımlarda geçerli olacak.

Beta yerine Launch Preview geliyor

Launch Preview, serinin önceki yıllarda Beta ya da erken erişim adıyla sunduğu sürümün yerini alıyor. Sports Interactive bu sürümün önceki erken oyun sürümlerine göre kalite ve tamamlanmışlık açısından çıkış sürümüne daha yakın olacağını belirtiyor. Buna karşın lisans onay süreçleri devam ettiği için bazı kulüp ve oyuncu verileri bu sürümde eksik ya da güncel olmayabilir.

Şirket, her yıl yenilenen bir oyunu tüm modlarıyla ücretsiz oynanabilir hale getirmenin sektörde bir ilk olduğunu düşündüklerini açıkladı. FM27, daha sade bir arayüz, geliştirilmiş maç motoru ve antrenman sahası ile kenar çizgisine yeni kontroller getiren Tactical Tweaks ve Tactical Effectiveness özellikleriyle geliyor.

FM26’nın ardından güveni geri kazanma çabası

VGC’nin haberine göre Football Manager 26’nın Steam’deki kullanıcı puanı bir dönem yüzde 25’in altına kadar düştü. Oyun güncellemelerle iyileştirilse de puanı bugün hala yüzde 38 seviyesinde ve “çoğunlukla olumsuz” olarak görünüyor. Sports Interactive de oyunun beklentileri karşılamadığını kabul etmişti.

Ücretsiz dönem Türkiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın akşamında başlıyor. FM27’nin Steam’deki Türkiye fiyatı ise henüz listelenmiyor. Mobil tarafta FM27 Touch, 10 Kasım’da Apple Arcade’e gelecek.