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    Elon Musk dünyanın en iyi Path of Exile 2 oyuncuları arasına girdi

    Milyarder iş insanı Elon Musk, Path of Exile 2 oyununda dünyanın en iyi oyuncuları arasına girdi.
    Elon Musk - Path of Exile 2
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    • Elon Musk, Path of Exile 2'de dünyanın en iyi oyuncularından biri oldu.
    • Tecrübeli iş insanı, oyunda Kekius_Maximus adıyla şimdiden 263. sıraya yerleşti.
    • Musk'ın benzer bir başarıyı daha önce Diablo IV'te de elde ettiğini hatırlatmakta fayda var.

    Milyarder iş insanı Elon Musk, oyun dünyasında şaşırtmaya ve tartışma yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Diablo IV oyununda etkileyici rekorlarla dikkatleri üzerine çeken Elon Musk şimdi de dünyanın en iyi Path of Exile 2 oyuncuları arasına adını yazdırmayı başardı.

    Musk, oyunun çıkışından sadece bir ay sonra bu etkileyici başarıya ulaştı. Grinding Gear Games tarafından geliştirilen ARPG’ye olan bağlılığını gösteren tecrübeli iş insanı, Kekius_Maximus kullanıcı adıyla dünya sıralamasında şimdiden 263. sırada yer alıyor.

    Musk, Path of Exile 2’de “Kekius Maximus” ismini tercih etti

    Başlangıçta Musk’ın oyunda Keşiş sınıfını tercih ettiği, fakat kısa süre sonra Sihirdar yoluna geçerek oyunda çok yönlülük ve stratejik odaklanma sergilemeye karar verdiği belirtiliyor.

    Kekius_Maximus adını tercih eden Musk, son dönemlerde hareketlenen popüler memecoin’e gönderme yapıyor gibi görünüyor. Bilindiği üzere Musk, X (Twitter) platformunda da geçen hafta ismini Kekius Maximus olarak değiştirmiş ve bu memecoin’in yükselmesine yardımcı olmuştu.

    Elon Musk Path of Exile 2
    Elon Musk, Path of Exile 2’de en iyi 263. oyuncu oldu

    Path of Exile 2 oyununda hızlı bir yükseliş elde eden Elon Musk, anlaşılan o ki zorlu oyunlara karşı büyük bir ilgi duyuyor. Başarılı yönetici daha önce de oyun dünyasında kırdığı rekorlarla gündeme gelmişti. Musk’ın Diablo IV’e olan hayranlığı artık bir sır değil.

    Elon Musk oyun dünyasında tartışmalarla anılıyor

    Daha önce Diablo IV’te hile yaptığı yönündeki suçlamalara yol açan davranış iddiaları konusunda tartışmalarla karşı karşıya kalan Elon Musk, Path of Exile 2 oyununda da benzer tartışmalarla gündeme geldi. Eş zamanlı birden fazla makro eylem gerçekleştirdiği için ceza aldığını belirtmesi, geliştiricinin hile yaptığını tespit etmesi konusunda tartışmaları gündeme getirdi.

    Tecrübeli iş insanı Path of Exile 2 ve Diablo IV ile ilgili yorumunu şu şekilde dile getirmişti: “Her ikisi de harika ancak Diablo IV’ün grafiksel bir güncellemeye ve daha ayrıntılı bir çizime ihtiyacı var. Son zamanlarda biraz düşük çözünürlüklü görünüyor.

    Son olarak Elon Musk, gelecekte bir Super App haline getirmeyi planladığı X çatısı altında bir oyun stüdyosu kurmayı planlıyor. Geçtiğimiz ay bu konuda haberlerle gündeme gelen tecrübeli isim, oyun dünyasına olan tutkusunu bir adım öteye taşımaya karar vermiş gibi duruyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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