PUBG Mobile, 2022’nin en popüler Battle Royale oyunu oldu

İlk olarak 2018 yılında kullanıcıların karşısına çıkan PUBG Mobile, LightSpeed ​​& Quantum Studio tarafından geliştirildi ve Tencent Games imzasıyla piyasaya çıktı. Battle Royale türündeki oynaması ücretsiz oyun, Unreal Engine 4 motoruyla etkileyici bir mobil deneyime kapı araladı. Android, iOS ve iPadOS cihazlarında yer alan yapım, kısa sürede tüm dünyada büyük bir şöhret elde etmeyi başardı. Aralık 2022 verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar indirme ve 9 milyar doların üzerinde hasılat elde eden yapım; böylelikle en çok hasılat yapan üçüncü mobil oyun ve tüm zamanların en çok oynanan ikinci oyunu olarak tarihe adını altın harflerle kazıdı.

Günümüzün en popüler mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile, 2022 yılında dünya çapında en çok izlenen Battle Royale türündeki oyun seçildi. Esports Charts web sitesinden alınan verilere göre oyun, kendi kategorisinde 112 milyon saat izlenme sayısına ulaştı. Bu sayede en çok izlenen oyun oldu ve ayrıca 100 milyon sınırını aşan ilk yapım olarak da dikkatleri üzerinde topladı.

PUBG Mobile, Battle Royale oyunları arasında zirvede yer alıyor

Dünya genelinde organize edilen PUBG Mobile turnuvaları, popüler oyunun Battle Royale türünde zirvede yer almasının yanı sıra bazı etkileyici başarılara da imza atmasına katkıda bulundu. En iyi beş mobil oyun şampiyonası, hayranlar tarafından toplam 7 milyon saatten fazla izlendi. 8 Ocak tarihinde sona eren dünya şampiyonası 2022 PUBG Mobile Global Championship ise toplamda 27,3 milyon saat izlenerek göz alıcı bir sonuç sağladı.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda şirket, PUBG Mobile’ın başarısının büyük ölçüde oyunda mevcut olan yüksek rekabet gücünden kaynaklandığını belirtti. Asya ve Güney Amerika gibi bölgelerde oyunun oldukça büyük bir başarı elde etmesinin yanı sıra, Battle Royale türündeki yapım, oyuncuların yoğun tartışmaları sayesinde de kalabalık bir kitle elde etmeyi başardı.

PUBG Mobile, geçtiğimiz yıl boyunca 112.22 milyon izlenme saati yakalayarak liste başı konumunda yer alıyor. Listenin ikinci sırasında ise 62.47 milyon izlenme ile Electronic Arts imzalı Apex Legends bulunuyor. 43.84 milyon izlenmeye sahip olan Free Fire üçüncülüğü elde ederken; Fortnite ise 38.96 milyon izlenmeyle dördüncülüğü elde ediyor. Beşinci basamakta oturan oyun ise yine bir Tencent Games yapımı olan ve aynı serinin parçası olarak bildiğimiz PUBG: Battlegrounds, 27.97 milyon izlenmeyle karşımıza çıkıyor.

PUBG Mobile oyunu Android, iPadOS ve iOS platformlarındaki kullanıcılar için Google Play Store ve Apple App Store üzerinden listeleniyor. Ücretsiz bir şekilde sahip olabileceğiniz yapım, bazı özel ayrıcalıklara ulaşmak için çeşitli oyun içi satın alım ögeleri içeriyor.