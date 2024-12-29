Squid Game 3. sezon çıkacak mı? Ne zaman gelecek?

Netflix, Squid Game dizisinin 3. sezonunu resmi olarak doğruladı.

Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, merakla beklenen yeni sezonun 2025'te geleceğini açıkladı.

Squid Game’in 2. sezonu geçtiğimiz günlerde Netflix platformunda seyirci karşısına çıktı. Sevilen dizi yeni bölümleri ile henüz ilk günlerden adeta ilgi odağı haline gelmeyi başararak listelerde öne çıkmayı başardı. Top 10 listelerinde zirveye çıkan yapım için beklenen müjdeli haber geldi. Popüler dijital platform, Squid Game 3. sezonu hakkında önemli bir açıklamayla karşımıza çıktı.

Güney Kore yapımı Netflix dizisi bu hafta yeni bölümleriyle dünya çapında adeta bir trend haline gelirken, sezonu tamamlayan birçok kullanıcı, “Squid Game’in 3. sezonu ne zaman çıkacak?” sorusunu birbirlerine yöneltmeye başladı. Bunun üzerine Netflix, hayranlar için sürprizini açıkladı. Dizinin yeni sezonu ile ilgili müjdeyi paylaşan platform, bir sonraki sezonun çok da uzakta olmadığını bizlere gösterdi.

Squid Game 3. sezon çıkış tarihi

Netflix’ten gelen açıklamaya göre Squid Game’in 3. sezon yeni bölümleri için geri sayım başladı. Şirket, 2025 yılında beklenen 3. sezonun ekranlara geleceğini resmi olarak doğruladı. Bununla birlikte 3. sezonun aslında dizinin final sezonu olacağı da ifade edildi.

Squid Game’in 3. sezon onayı; dizinin yönetmeni, senaristi ve baş yapımcısı olan Hwang Dong-hyuk tarafından paylaşılan bir mektup ile resmen açıklandı. Netflix’in Tudum blog sayfasında yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“2. sezonun tarihini duyurmak ve son sezon olan 3. sezonun haberlerini paylaşmak için bu mektubu yazdığım için çok heyecanlıyım. İki dünya (Gi-hun ve Front Man) arasındaki şiddetli çatışma, gelecek yıl karşınıza çıkacak olan Sezon 3 ile serinin finalinde de devam edecek.”

Squid Game dizisinin 3. sezonunun yayın tarihi henüz tam olarak belli değil. Merakla beklenen final sezonu için 2025 yılı işaret edilse de yeni bölümlerin hangi ayda ekranlara geleceği şimdilik paylaşılmadı. Fakat yine de hikayenin yaratıcısı, hikayenin sonraki bölümlerinde birçok sürpriz ve aksiyonla karşılaşacağımızı garanti ediyor:

“Yeni bir Squid Game yaratmak için atılan tohumun bu hikayenin sonunda büyüdüğünü ve meyve verdiğini görmek beni heyecanlandırıyor. Size başka bir heyecan verici yolculuk sunduğumuzdan emin olmak için elimizden geleni yapacağız.”

Geçtiğimiz günlerde Netflix platformunda ekranlara gelen Squid Game dizisinin 2. sezonu, ölümcül oyunu kazandıktan sonra oyunu tamamen bitirmeye karar veren, ancak bunu yapabilmek için rekabete geri dönüp bunu içten dışa doğru yapması gereken Seong Gi-hun’un gidişatını takip ederek devam ediyor. Dizi tıpkı ilk sezonda olduğu gibi yine bolca sürprize ve aksiyona yer veriyor.

Son olarak Google’ın Squid Game 2. sezona özel bir sürpriz yaptığını da hatırlatalım. Google arama sayfalarına eklediği yeni bir “easter egg” ile eğlenceli bir Squid Game mini oyun deneyimi sunuyor.