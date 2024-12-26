Google arama sayfasına gizli bir Squid Game oyunu ekledi

Squid Game'in 2. sezonuna özel olarak Google, arama sayfalarına gizli bir mini oyun ekledi.

Google'ın yeni easter egg'i, Squid Game'deki eğlenceli bir oyunu ayağınıza getiriyor.

Siz de ücretsiz ve kolay bir şekilde bu oyuna ulaşabilirsiniz.

Teknoloji devi Google, arama motoruna gizli bir Squid Game oyunu ekledi. İlk sezonuyla Netflix platformunda seyirci karşısına çıkan ve kısa süre içinde dünya çapında adeta bir fenomene dönüşen Squid Game’in 2. sezonu bugün nihayet platforma geldi. Türkiye de dahil olmak üzere küresel çapta büyük bir ilgi gören yapım, yeni bölümlerinin yanı sıra arama motoruna eklenen eğlenceli bir “easter egg” ile hayranlarını şaşırttı.

Google’ın arama sayfalarına yerleştirilen bu gizli oyun, dizide yer alan “Red Light, Green Light 1, 2, 3” (Kırmızı Işık, Yeşil Işık 1, 2, 3) adlı oyuna gönderme yapıyor. Oyundaki yarışmacıları bu mini oyunda kontrol etmeniz mümkün oluyor.

Buradaki amaç ise tıpkı dizideki gibi, korkutucu oyuncak bebek şarkı söylemeyi bırakıp yüzünü başka tarafa çevirmeden önce, oyuncuların yürümesini ya da durmasını sağlamak için düğmeleri kullanmak olarak belirtiliyor. Fakat dizidekinin aksine oyunda herhangi bir şiddet ögesi yer almıyor. Oyuncak bebek siz yenildiğiniz zaman ortadan kayboluyor.

Google aramalarındaki gizli Squid Game oyunu nasıl oynanır?

Google’ın sunduğu eğlence dolu yeni “easter egg” son derece basit bir şekilde çalışıyor. Bunun için öncelikli olarak arama motoruna “Squid Game” yazmanız ve ardından karşınıza çıkan simgeye dokunmanız yeterli oluyor. Ardından bu mini oyuna başlayarak eğlenceli vakit geçirmeniz mümkün hale geliyor.

Google arama motorunda yer alan gizli Squid Game oyununu oynamak için yapmanız gerekenler son derece basittir. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Adım 1: Google arama motoruna “Squid Game” yazarak arama yapın.

Adım 2: Sonuçlar sayfasında sayfanın alt kısmında yer alan seri sembollerini bir araya getiren butona tıklayın.

Adım 3: Squid Game’deki oyuncak bebek ve katılımcılar ekranda görünecek. Onları yürütmek için daire düğmesine ve onları tam o anda durdurmak için “X” düğmesine tıklamanız yeterli olacak.

Google aramalarına eklenen yeni Squid Game oyunu yukarıda da gördüğünüz gibi oldukça pratik bir şekilde çalışıyor. Oyunda bir katılımcının yanlış zamanda hareket etmesi halinde oyunu kaybedeceğinizi hatırlatmakta fayda var. Oyunun amacı, mümkün olduğu kadar çok oyuncuyu bitiş çizgisine ulaştırmanız olacak.