Epic Games Store, 379 TL’lik Alien: Isolation’ı gelecek hafta ücretsiz verecek

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Epic Games Store, korku oyunu Alien: Isolation ile korsan macerası Mark of the Deep'i 19 Kasım Perşembe günü ücretsiz sunmaya başlayacak.

İki oyun 26 Kasım saat 19.00'a kadar ücretsiz alınabilecek, mağazadaki toplam Türkiye fiyatları 658 TL'ye ulaşıyor.

Roguelike strateji oyunu Knightica ise 19 Kasım saat 19.00'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun kampanyasında gelecek hafta iki oyun dağıtacak. Mağazanın Türkiye’deki fiyatı 379 TL olan korku oyunu Alien: Isolation ile 279 TL’lik korsan macerası Mark of the Deep, 19 Kasım Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Kasım Perşembe saat 19.00’a kadar ücretsiz alınabilecek.

Bu iki oyunun Türkiye’deki toplam değeri 658 TL’ye ulaşıyor. Gelecek haftanın oyunları beklenirken bu hafta da kampanya devam ediyor ve roguelike strateji oyunu Knightica, 19 Kasım saat 19.00’a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

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Alien: Isolation ne zaman ücretsiz olacak?

Epic Games Store’un ücretsiz oyun takvimine göre Alien: Isolation’ın kampanyası 19 Kasım Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Oyun bir hafta boyunca ücretsiz kalacak ve bu süre içinde alan kullanıcıların kütüphanesine kalıcı olarak eklenecek. Kampanya bittikten sonra oyun yeniden 379 TL’lik normal fiyatına dönecek.

Oyunu almak için bir Epic Games hesabıyla mağazaya giriş yapıp oyunun sayfasındaki satın alma düğmesine basmak yeterli oluyor. Alınan oyun daha sonra Epic Games Launcher üzerinden istenen zaman indirilebiliyor.

Alien: Isolation nasıl bir oyun?

Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA’nın yayıncılığını üstlendiği Alien: Isolation, ilk olarak 2014’te çıktı. Ridley Scott’ın 1979 yapımı Alien filminin atmosferini yeniden yakalamak amacıyla tasarlanan oyunda Ellen Ripley’nin kızı Amanda Ripley yönetiliyor. Amanda, annesinin kayboluşunu araştırmak için Sevastopol uzay istasyonuna gidiyor ve burada kendisini sürekli avlayan bir Xenomorph ile karşı karşıya kalıyor.

Oyun, aksiyondan çok gizlenmeye ve hayatta kalmaya dayanıyor. Oyuncu Xenomorph’un yanı sıra istasyondaki androidlerden de kaçmak zorunda kalıyor. KitGuru’nun haberinde de hatırlatıldığı gibi Alien: Isolation, görsel ve ses tasarımı, filme bağlılığı ve yalnızca belirli noktalarda kayıt alınabilen sistemiyle övgü topladı. Oyunun hayran kitlesi de çıkışından bu yana geçen 12 yılda büyümeye devam etti.

Mark of the Deep de ücretsiz oluyor

Aynı tarihlerde ücretsiz olacak ikinci oyun Mark of the Deep, izometrik kameraya sahip bir korsan macerası. Oyun, metroidvania türünün keşif yapısını Souls oyunlarını andıran zorlu çatışmalarla birleştiriyor. Oyuncu, lanetli bir adada mahsur kalan acemi bir korsanı yönetiyor ve kayıp mürettebatını bulmaya çalışıyor.

Oyunda 80’den fazla düşman türü, 16 boss savaşı ve birden fazla son bulunuyor. Mark of the Deep’in Epic Games Store’daki Türkiye fiyatı 279 TL olarak görünüyor.

Bu hafta Knightica ücretsiz

Gelecek haftanın oyunlarını beklemeden alınabilecek bir oyun da var. Goblinz Studio imzalı Knightica, 12 Kasım’dan bu yana Epic Games Store’da ücretsiz sunuluyor. Normalde 206 TL’ye satılan oyun, 19 Kasım saat 19.00’a kadar ücretsiz alınabilecek.

Knightica, birimlerin satın alınıp savaş alanına stratejik olarak yerleştirildiği, savaşların ise otomatik olarak geçtiği bir roguelike oyunu. Oyuncular birimler arasındaki uyumu keşfederek ordusunu güçlendiriyor ve krallıkları kurtarmak için art arda mücadelelere giriyor.