    Elon Musk’tan Apple’a dava tehdidi: App Store’da ChatGPT kayrılıyor

    Elon Musk, Apple'ın App Store'da ChatGPT uygulamasını "kayırdığını" dile getirerek Sam Altman ile "haksız rekabet" tartışmasına girdi.
    • Elon Musk, Apple'ın App Store'da ChatGPT uygulamasına "torpil geçtiğini" iddia etti.
    • Apple'a dava tehdidinde bulunan Musk, bunun pazarda haksız rekabet yarattığını savundu.
    • OpenAI CEO'su Sam Altman ise cevaben Musk'ın X platformunu kendi çıkarları için manipüle ettiğini öne sürdü.

    Elon Musk ile Sam Altman arasındaki çekişmeye yeni bir boyut eklendi. Milyarder iş insanı Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te dikkat çekici birtakım suçlamalarda bulundu. Hatta öyle ki, Apple’ın OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotunu “kayırdığını” bile öne sürdü.

    Musk’a göre Apple, App Store mağazasında Grok’u geri planda tutarak ChatGPT’ye bazı ayrıcalıklar tanıyor. Bunu bir “antitröst ihlali” olarak yorumlayan iş insanı ve girişimci, sosyal medyayı da arkasına alarak Sam Altman’ı hedef gösterdi.

    Elon Musk’tan “haksız rekabet” isyanı

    xAI CEO’su Elon Musk, Apple’ı iPhone App Store sıralamasında OpenAI’nin ChatGPT’sine öncelik vermekle suçladı. Milyarder yönetici bu nedenle “derhal yasal işlem başlatması” ve ABD’deki antitröst yetkilileriyle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi:

    “Apple, OpenAI dışında herhangi bir yapay zeka şirketinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılacak şekilde davranıyor. Bu da zaten açık bir antitröst ihlalidir.”

    Elon Musk’a göre xAI, Grok 4’ün piyasaya sürülmesinden sonra bile App Store’da zirveye ulaşamadığı için “haksız rekabetle” karşı karşıya kaldı.

    Musk’ın ifadeleri Topluluk Notlarında çürütüldü

    Elon Musk’ın paylaşımına çok sayıda yanıt geldi. Özellikle de Musk tarafından yöneltilen iddiaları çürüten “Topluluk Notları” dikkatlerden kaçmadı.

    Bir nevi kendi kazdığı çukura düşen Elon Musk, Topluluk Notlarında DeepSeek ve PerplexityAI’nin sohbet robotunun geçmişte App Store sıralamasında zirveye yerleştiği bilgisiyle karşılaştı.

    Elon Musk Sam Altman tartışması
    Elon Musk’ın paylaşımının altındaki “Topluluk Notları”, Musk’ın çelişkilerini ortaya çıkardı

    Fakat bu yeni anlaşmazlığın arka planında Apple’ın OpenAI ile yürüttüğü görüşmeler yer alıyor. Apple, ürün ekosisteminde yer alan cihazlara ChatGPT’yi entegre etmeyi planlıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarda, yeni GPT-5 modelinin iOS 26 işletim sistemine entegrasyonu konuşulmuştu.

    Sam Altman’dan Elon Musk’a yanıt gecikmedi

    OpenAI’nin CEO’su ve kurucusu Sam Altman, Musk’a “ikiyüzlü” diyerek karşılık verdi. Yönetici ayrıca milyarderin X’in algoritmasını nasıl manipüle edebileceğini gösteren özel bir raporun bağlantısını da paylaştı:

    “Elon’un X’i kendi çıkarları ve kendi şirketleri için manipüle ederek rakiplerine ve sevmediği insanlara zarar vermek amacıyla yaptığı iddiaları göz önüne alındığında, bu dikkat çekici bir iddia.”

    Altman’a “yalancı” diye hitap eden Elon Musk şu yanıtı verdi:

    “Yalancı, saçma sapan gönderinle 3 milyon görüntüleme aldın, benim birçok paylaşımımdan çok daha fazla, üstelik senin takipçi sayından 50 kat fazla olmasına rağmen!”

    Sam Altman ise cevaben şunları paylaştı:

    “X algoritmasında rakiplerinize zarar verecek veya kendi şirketlerinize fayda sağlayacak şekilde hiçbir değişiklik yapmadığınıza dair bir beyanname imzalayacak mısınız? Eğer öyleyse özür dilerim.”

    Son olarak Altman, “skill issue or bots”, yani “beceri sorunu mu yoksa botlar mı?” diyerek kapanışı yaptı. Elon Musk’tan henüz bu paylaşıma yanıt gelmedi.

