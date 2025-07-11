xAI aylık 300 dolarlık Grok 4 modelini kullanıcılara sundu

xAI şirketi yeni yapay zeka modeli Grok 4'ü duyurdu.

AI modeli HLE testinde yüzde 25 başarıya ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

SuperGrok Heavy paketi ayda 300 dolardan kullanıcılara sunuldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın “dünyanın en akıllı yapay zekası” olarak tanıttığı xAI’nin yeni amiral gemisi modeli Grok 4 piyasaya çıktı. Fakat bu duyuru, bir dizi büyük tartışmayla karşı karşıya olan xAI ve X platformu için son derece gergin bir zamanda geliyor.

Geçtiğimi günlerde Grok yapay zeka sohbet robotu skandal bir hatayla gündeme gelmişti. Chatbot milli/dini değerlere hakaret ve küfür içerikli yanıtlarla büyük tepkiye yol açmıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve ardından Grok’a erişim engeli getirildi.

Grok 4 yüksek performans vaat ediyor

Musk yeni yapay zeka modelinin “istisnasız her alanda doktora seviyesini geride bıraktığını” iddia etti. xAI’nin duyurduğu rakamlar gerçekten de etkileyici görünüyor.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

Grok 4 AI modeli “Humanity’s Last Exam” (İnsanlığın Son Sınavı) testinde yüzde 25,4’lük bir başarı oranı elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Google’ın Gemini 2.5 Pro’su yüzde 21,6 ve OpenAI’nin o3’ü ise yüzde 21’lik bir başarı oranına sahip.

Birden fazla aracının aynı anda “tıpkı bir çalışma grubu gibi” çalıştığı Grok 4’ün “Heavy” sürümü ek araçlarla yüzde 44,4’lük bir başarı oranına bile ulaşıyor. Bu çoklu aracı yaklaşımı, Apple Intelligence’ın şirketin yongalarındaki performansı optimize etmek için kullandığı stratejileri akıllara getiriyor.

AI modeli yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor

xAI şu anda aylık 300 dolarlık SuperGrok Heavy ile premium bir iş modeline odaklanıyor. Bu da OpenAI, Google ve Anthropic’in rakip ürünlerini geride bırakıyor.

Güvenilirliğin iş uygulamaları için giderek daha da önemli hale geldiği bir pazarda, işletmelerin Grok’u son dönemdeki kusurlarına rağmen benimseyip benimsemeyecekleri ise henüz belli değil.

Bu stratejiye iddialı bir yayın takvimi eşlik ediyor. Ağustos’ta bir programlama modeli, Eylül’de çok modlu bir aracı ve Ekim’de bir video oluşturucu sunulması bekleniyor.

xAI skandal bir hatayla gündemde

Grok 4 modelinin lansmanı, şirketin imajını zedeleyen bir dizi olayın ardından geldi. Grok sohbet robotu, X platformunda kullanıcılara yanıt olarak Hitler’i öven ve peygamberlere hakaret/küfür eden yorumlar yayınladı.

xAI’ın gündeme geldiği bu skandal hatalar, şirketi sohbet robotunun yeteneklerini geçici olarak sınırlamaya ve rahatsız edici paylaşımları kaldırmaya zorladı. Yapay zekaya Türkiye’de erişim engeli getirildi.

Öte yandan X’in son iki yıldır CEO’su olan Linda Yaccarino bu hafta ayrıntılı bir açıklama yapmadan şirketten ayrıldığını duyurdu. Bu istifa kararı, xAI ile X arasındaki çizgilerin giderek belirsizleştiği Elon Musk ekosistemindeki çalkantıyı daha da derinleştiriyor.