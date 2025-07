xAI aylık 300 dolarlık Grok 4 modelini kullanıcılara sundu

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın “dünyanın en akıllı yapay zekası” olarak tanıttığı xAI’nin yeni amiral gemisi modeli Grok 4 piyasaya çıktı. Fakat bu duyuru, bir dizi büyük tartışmayla karşı karşıya olan xAI ve X platformu için son derece gergin bir zamanda geliyor.

Geçtiğimi günlerde Grok yapay zeka sohbet robotu skandal bir hatayla gündeme gelmişti. Chatbot milli/dini değerlere hakaret ve küfür içerikli yanıtlarla büyük tepkiye yol açmıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve ardından Grok’a erişim engeli getirildi.

Musk yeni yapay zeka modelinin “istisnasız her alanda doktora seviyesini geride bıraktığını” iddia etti. xAI’nin duyurduğu rakamlar gerçekten de etkileyici görünüyor.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck

