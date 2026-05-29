Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının EA Sports FC 26 reytingleri belli oldu

- EA Sports FC 26'ya gelen "The World's Game Update" güncellemesiyle beraber Türkiye, oyundaki 53 lisanslı milli takımdan biri oldu.
- Yeni güncellemeyle birlikte Türk oyunseverler artık uluslararası turnuva modunda milli formamızla şampiyonluk mücadelesi verebilecek.
- Kadromuzun zirvesinde 86 reyting ile Hakan Çalhanoğlu yer alırken, onu Arda Güler (83) ve Kenan Yıldız (82) takip ediyor.
EA Sports FC 26 için yayınlanan 2026 Dünya Kupası güncellemesi ile birlikte Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları nihayet oyuna eklendi. FIFA serisinin halefi olarak karşımıza çıkan popüler futbol oyunu, yıllar sonra yeniden ülke takımları kategorisinde ülkemize yer vermeye başladı.
EA Sports FC 26 için gelen The World’s Game Update güncellemesi, milli takımımızı da lisanslı ülke takımları arasına dahil ederek Türk oyunseverleri heyecanlandırdı. Son dönemlerde uluslararası çapta büyük bir başarıya imza atan milli yıldızlarımız gerçekçi yüz tasarımları, resmi formalar ve güncel kadrolarıyla birlikte oyuncularla buluştu.
EA Sports FC 26 Türkiye Milli Takımı kadrosu ve reytingleri
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın FC 26’ya eklenmesi ile birlikte resmi reyting listeleri de paylaşıldı. Tablonun zirvesinde, Inter formasıyla adeta fırtınalar estiren kaptan Hakan Çalhanoğlu 86 puanla yer alıyor.
İkinci sırada 83 reytingle Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler karşımıza çıkıyor. Hemen ardından Juventus’un başarılı ismi Kenan Yıldız ve Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü 82 reytingle dikkatleri üzerine çekiyor.
Listenin devamında Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı 80 puanla karşımıza çıkıyor. EA Sports’un özellikle de genç oyuncularımıza vermiş olduğu bu yüksek puanlar, ülkemizdeki oyunseverler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
EA Sports FC 26 oyununda Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosu ve reytingleri şu şekilde sıralanıyor:
|Futbolcu
|Reyting
|Oynadığı takım
|Hakan Çalhanoğlu
|86
|Inter
|Arda Güler
|83
|Real Madrid
|Kenan Yıldız
|82
|Juventus
|Orkun Kökçü
|82
|Beşiktaş
|Barış Alper Yılmaz
|80
|Galatasaray
|Uğurcan Çakır
|80
|Galatasaray
|Abdülkerim Bardakcı
|80
|Galatasaray
|Kerem Aktürkoğlu
|79
|Fenerbahçe
|Merih Demiral
|79
|Al-Ahli
|Ferdi Kadıoğlu
|79
|Brighton & Hove Albion
|Yunus Akgün
|79
|Galatasaray
|Ahmetcan Uzun
|78
|Ajax
|Zeki Çelik
|78
|Roma
|İsmail Yüksek
|77
|Fenerbahçe
|Ozan Kabak
|76
|Hoffenheim
|Altay Bayındır
|75
|Manchester United
|Mert Günok
|75
|Fenerbahçe
|Çağlar Söyüncü
|75
|Fenerbahçe
|İrfan Can Kahveci
|74
|Fenerbahçe
|Salih Özcan
|74
|Wolfsburg
|Doğan Alemdar Aydın
|74
|Rennes
|Kaan Ayhan
|73
|Galatasaray
|Samet Akaydın
|72
|Çaykur Rizespor
|Arda Eskihellaç
|72
|Gaziantep FK