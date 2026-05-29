    Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının EA Sports FC 26 reytingleri belli oldu

    EA Sports FC 26’ya lisanslı olarak eklenen Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının reytingleri belli oldu.
    Güncelleme:
    • EA Sports FC 26'ya gelen "The World's Game Update" güncellemesiyle beraber Türkiye, oyundaki 53 lisanslı milli takımdan biri oldu.
    • Yeni güncellemeyle birlikte Türk oyunseverler artık uluslararası turnuva modunda milli formamızla şampiyonluk mücadelesi verebilecek.
    • Kadromuzun zirvesinde 86 reyting ile Hakan Çalhanoğlu yer alırken, onu Arda Güler (83) ve Kenan Yıldız (82) takip ediyor.

    EA Sports FC 26 için yayınlanan 2026 Dünya Kupası güncellemesi ile birlikte Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları nihayet oyuna eklendi. FIFA serisinin halefi olarak karşımıza çıkan popüler futbol oyunu, yıllar sonra yeniden ülke takımları kategorisinde ülkemize yer vermeye başladı.

    EA Sports FC 26 için gelen The World’s Game Update güncellemesi, milli takımımızı da lisanslı ülke takımları arasına dahil ederek Türk oyunseverleri heyecanlandırdı. Son dönemlerde uluslararası çapta büyük bir başarıya imza atan milli yıldızlarımız gerçekçi yüz tasarımları, resmi formalar ve güncel kadrolarıyla birlikte oyuncularla buluştu.

    EA Sports FC 26 Türkiye Milli Takımı kadrosu ve reytingleri

    Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın FC 26’ya eklenmesi ile birlikte resmi reyting listeleri de paylaşıldı. Tablonun zirvesinde, Inter formasıyla adeta fırtınalar estiren kaptan Hakan Çalhanoğlu 86 puanla yer alıyor.

    İkinci sırada 83 reytingle Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler karşımıza çıkıyor. Hemen ardından Juventus’un başarılı ismi Kenan Yıldız ve Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü 82 reytingle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Listenin devamında Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı 80 puanla karşımıza çıkıyor. EA Sports’un özellikle de genç oyuncularımıza vermiş olduğu bu yüksek puanlar, ülkemizdeki oyunseverler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

    EA Sports FC 26 oyununda Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosu ve reytingleri şu şekilde sıralanıyor:

    Futbolcu Reyting Oynadığı takım
    Hakan Çalhanoğlu 86 Inter
    Arda Güler 83 Real Madrid
    Kenan Yıldız 82 Juventus
    Orkun Kökçü 82 Beşiktaş
    Barış Alper Yılmaz 80 Galatasaray
    Uğurcan Çakır 80 Galatasaray
    Abdülkerim Bardakcı 80 Galatasaray
    Kerem Aktürkoğlu 79 Fenerbahçe
    Merih Demiral 79 Al-Ahli
    Ferdi Kadıoğlu 79 Brighton & Hove Albion
    Yunus Akgün 79 Galatasaray
    Ahmetcan Uzun 78 Ajax
    Zeki Çelik 78 Roma
    İsmail Yüksek 77 Fenerbahçe
    Ozan Kabak 76 Hoffenheim
    Altay Bayındır 75 Manchester United
    Mert Günok 75 Fenerbahçe
    Çağlar Söyüncü 75 Fenerbahçe
    İrfan Can Kahveci 74 Fenerbahçe
    Salih Özcan 74 Wolfsburg
    Doğan Alemdar Aydın 74 Rennes
    Kaan Ayhan 73 Galatasaray
    Samet Akaydın 72 Çaykur Rizespor
    Arda Eskihellaç 72 Gaziantep FK

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    Yorum Yazın

