Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının EA Sports FC 26 reytingleri belli oldu

Reklam

EA Sports FC 26'ya gelen "The World's Game Update" güncellemesiyle beraber Türkiye, oyundaki 53 lisanslı milli takımdan biri oldu.

Yeni güncellemeyle birlikte Türk oyunseverler artık uluslararası turnuva modunda milli formamızla şampiyonluk mücadelesi verebilecek.

Kadromuzun zirvesinde 86 reyting ile Hakan Çalhanoğlu yer alırken, onu Arda Güler (83) ve Kenan Yıldız (82) takip ediyor.

EA Sports FC 26 için yayınlanan 2026 Dünya Kupası güncellemesi ile birlikte Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları nihayet oyuna eklendi. FIFA serisinin halefi olarak karşımıza çıkan popüler futbol oyunu, yıllar sonra yeniden ülke takımları kategorisinde ülkemize yer vermeye başladı.

EA Sports FC 26 için gelen The World’s Game Update güncellemesi, milli takımımızı da lisanslı ülke takımları arasına dahil ederek Türk oyunseverleri heyecanlandırdı. Son dönemlerde uluslararası çapta büyük bir başarıya imza atan milli yıldızlarımız gerçekçi yüz tasarımları, resmi formalar ve güncel kadrolarıyla birlikte oyuncularla buluştu.

Reklam

EA Sports FC 26 Türkiye Milli Takımı kadrosu ve reytingleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın FC 26’ya eklenmesi ile birlikte resmi reyting listeleri de paylaşıldı. Tablonun zirvesinde, Inter formasıyla adeta fırtınalar estiren kaptan Hakan Çalhanoğlu 86 puanla yer alıyor.

İkinci sırada 83 reytingle Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler karşımıza çıkıyor. Hemen ardından Juventus’un başarılı ismi Kenan Yıldız ve Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü 82 reytingle dikkatleri üzerine çekiyor.

Listenin devamında Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı 80 puanla karşımıza çıkıyor. EA Sports’un özellikle de genç oyuncularımıza vermiş olduğu bu yüksek puanlar, ülkemizdeki oyunseverler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

EA Sports FC 26 oyununda Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosu ve reytingleri şu şekilde sıralanıyor:

Futbolcu Reyting Oynadığı takım Hakan Çalhanoğlu 86 Inter Arda Güler 83 Real Madrid Kenan Yıldız 82 Juventus Orkun Kökçü 82 Beşiktaş Barış Alper Yılmaz 80 Galatasaray Uğurcan Çakır 80 Galatasaray Abdülkerim Bardakcı 80 Galatasaray Kerem Aktürkoğlu 79 Fenerbahçe Merih Demiral 79 Al-Ahli Ferdi Kadıoğlu 79 Brighton & Hove Albion Yunus Akgün 79 Galatasaray Ahmetcan Uzun 78 Ajax Zeki Çelik 78 Roma İsmail Yüksek 77 Fenerbahçe Ozan Kabak 76 Hoffenheim Altay Bayındır 75 Manchester United Mert Günok 75 Fenerbahçe Çağlar Söyüncü 75 Fenerbahçe İrfan Can Kahveci 74 Fenerbahçe Salih Özcan 74 Wolfsburg Doğan Alemdar Aydın 74 Rennes Kaan Ayhan 73 Galatasaray Samet Akaydın 72 Çaykur Rizespor Arda Eskihellaç 72 Gaziantep FK