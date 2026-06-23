James Bond sahaya indi, EA Sports FC 26’yı tahtından indirdi

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007 First Light oyunu haftalık Nintendo Switch satış listesinde birinci sıraya yerleşti.

EA Sports FC 26 liderliği kaybederek ikinci sıraya geriledi.

Listenin geri kalanında Nintendo firmasına ait çok sayıda yapım öne çıkıyor.

James Bond evreninde geçen 007 First Light oyunu uzun süredir listelerin zirvesinde yer alan rakibini geride bırakmayı başardı. Popüler oyun, EA Sports FC 26’yı tahtından indirerek dikkatleri üzerine çekti. Bu etkileyici başarının, FIFA 2026 Dünya Kupası devam ederken yaşanması ayrıca dikkat topladı.

Yakın zaman önce büyük bir Dünya Kupası güncellemesi alan EA Sports FC 26, İngiltere’deki haftalık satış listelerinde krallık tacını kaybetti. Dijital ve fiziksel satışların toplamıyla şekillenen tablo, oyun dünyasında şaşkınlığa sebep oldu.

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Haftanın en çok satan Switch oyunları

Nintendo Switch ve Switch 2 platformlarını kapsayan listenin bu haftaki lideri Türkçe dil desteğine sahip olan 007 First Light oldu. Popüler futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 26 ikinci basamağa geriledi. Öte yandan listenin geri kalanında da dikkat çekici değişiklikler göze çarptı.

Tomodachi Life: A Dream Life oyunu sekizinci sıradan önemli bir yükseliş göstererek üçüncü sıraya yerleşti. LEGO Batman: The Dark Knight Legacy ise tam tersi bir durum yaşayarak üçüncü sıradan yedinci sıraya geriledi.

Bu hafta ayrıca ilk 10’a iki yeni oyun daha girdi. EA Sports UFC 6 ve The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı. NintendoEverything’in haberine göre listede yer alan ilk 40 oyun şu şekilde karşımıza çıkıyor:

# Oyun Yayıncı 1 007 FIRST LIGHT IO INTERACTIVE 2 EA SPORTS FC 26 ELECTRONIC ARTS 3 TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM NINTENDO 4 CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 5 EA SPORTS UFC 6 ELECTRONIC ARTS 6 THE ADVENTURES OF ELLIOT: THE MILLENNIUM TALES SQUARE ENIX EUROPE 7 LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT WARNER BROS. INTERACTIVE 8 POKEMON POKOPIA NINTENDO 9 FOOTBALL MANAGER 26 SEGA 10 MARIO KART WORLD NINTENDO 11 RESIDENT EVIL REQUIEM CAPCOM 12 TEKKEN 8 BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 13 POKEMON LEGENDS: Z-A NINTENDO 14 THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 15 MINECRAFT NINTENDO 16 DONKEY KONG BANANZA NINTENDO 17 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS NINTENDO 18 MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO 19 SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 NINTENDO 20 SUPER MARIO BROS. WONDER NINTENDO 21 THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 22 GRAND THEFT AUTO V TAKE 2 23 TONY HAWK’S PRO SKATER 3 + 4 ACTIVISION BLIZZARD 24 ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 25 YOSHI AND THE MYSTERIOUS BOOK NINTENDO 26 PRAGMATA CAPCOM 27 THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD NINTENDO 28 CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 ACTIVISION BLIZZARD 29 DARK SOULS TRILOGY BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 30 SUPER MARIO PARTY JAMBOREE NINTENDO 31 HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS WARNER BROS. INTERACTIVE 32 ELDEN RING BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 33 NINTENDO SWITCH SPORTS NINTENDO 34 ELDEN RING: NIGHTREIGN BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 35 THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM NINTENDO 36 FORZA HORIZON 6 MICROSOFT 37 EVERYBODY’S GOLF: HOT SHOTS BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT 38 RESIDENT EVIL 4 CAPCOM 39 RESIDENT EVIL 3 CAPCOM 40 RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD GOLD EDITION CAPCOM