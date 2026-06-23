James Bond sahaya indi, EA Sports FC 26’yı tahtından indirdi

- 007 First Light oyunu haftalık Nintendo Switch satış listesinde birinci sıraya yerleşti.
- EA Sports FC 26 liderliği kaybederek ikinci sıraya geriledi.
- Listenin geri kalanında Nintendo firmasına ait çok sayıda yapım öne çıkıyor.
James Bond evreninde geçen 007 First Light oyunu uzun süredir listelerin zirvesinde yer alan rakibini geride bırakmayı başardı. Popüler oyun, EA Sports FC 26’yı tahtından indirerek dikkatleri üzerine çekti. Bu etkileyici başarının, FIFA 2026 Dünya Kupası devam ederken yaşanması ayrıca dikkat topladı.
Yakın zaman önce büyük bir Dünya Kupası güncellemesi alan EA Sports FC 26, İngiltere’deki haftalık satış listelerinde krallık tacını kaybetti. Dijital ve fiziksel satışların toplamıyla şekillenen tablo, oyun dünyasında şaşkınlığa sebep oldu.
Haftanın en çok satan Switch oyunları
Nintendo Switch ve Switch 2 platformlarını kapsayan listenin bu haftaki lideri Türkçe dil desteğine sahip olan 007 First Light oldu. Popüler futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 26 ikinci basamağa geriledi. Öte yandan listenin geri kalanında da dikkat çekici değişiklikler göze çarptı.
Tomodachi Life: A Dream Life oyunu sekizinci sıradan önemli bir yükseliş göstererek üçüncü sıraya yerleşti. LEGO Batman: The Dark Knight Legacy ise tam tersi bir durum yaşayarak üçüncü sıradan yedinci sıraya geriledi.
Bu hafta ayrıca ilk 10’a iki yeni oyun daha girdi. EA Sports UFC 6 ve The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı. NintendoEverything’in haberine göre listede yer alan ilk 40 oyun şu şekilde karşımıza çıkıyor:
|#
|Oyun
|Yayıncı
|1
|007 FIRST LIGHT
|
IO INTERACTIVE
|2
|EA SPORTS FC 26
|
ELECTRONIC ARTS
|3
|TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM
|NINTENDO
|4
|CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION
|
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
|5
|EA SPORTS UFC 6
|
ELECTRONIC ARTS
|6
|THE ADVENTURES OF ELLIOT: THE MILLENNIUM TALES
|
SQUARE ENIX EUROPE
|7
|LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT
|
WARNER BROS. INTERACTIVE
|8
|POKEMON POKOPIA
|NINTENDO
|9
|FOOTBALL MANAGER 26
|SEGA
|10
|MARIO KART WORLD
|NINTENDO
|11
|RESIDENT EVIL REQUIEM
|CAPCOM
|12
|TEKKEN 8
|
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
|13
|POKEMON LEGENDS: Z-A
|NINTENDO
|14
|THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION
|
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
|15
|MINECRAFT
|NINTENDO
|16
|DONKEY KONG BANANZA
|NINTENDO
|17
|ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
|NINTENDO
|18
|MARIO KART 8 DELUXE
|NINTENDO
|19
|SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2
|NINTENDO
|20
|SUPER MARIO BROS. WONDER
|NINTENDO
|21
|THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION
|
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
|22
|GRAND THEFT AUTO V
|TAKE 2
|23
|TONY HAWK’S PRO SKATER 3 + 4
|
ACTIVISION BLIZZARD
|24
|ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON
|
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
|25
|YOSHI AND THE MYSTERIOUS BOOK
|NINTENDO
|26
|PRAGMATA
|CAPCOM
|27
|THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
|NINTENDO
|28
|CALL OF DUTY: BLACK OPS 7
|
ACTIVISION BLIZZARD
|29
|DARK SOULS TRILOGY
|
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
|30
|SUPER MARIO PARTY JAMBOREE
|NINTENDO
|31
|HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS
|
WARNER BROS. INTERACTIVE
|32
|ELDEN RING
|
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
|33
|NINTENDO SWITCH SPORTS
|NINTENDO
|34
|ELDEN RING: NIGHTREIGN
|
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
|35
|THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM
|NINTENDO
|36
|FORZA HORIZON 6
|MICROSOFT
|37
|EVERYBODY’S GOLF: HOT SHOTS
|
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
|38
|RESIDENT EVIL 4
|CAPCOM
|39
|RESIDENT EVIL 3
|CAPCOM
|40
|RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD GOLD EDITION
|CAPCOM