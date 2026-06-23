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    James Bond sahaya indi, EA Sports FC 26’yı tahtından indirdi

    İngiltere'de Nintendo Switch'te haftanın en çok satan oyunu, EA Sports FC 26'yı geride bırakan 007 First Light oldu.
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    • 007 First Light oyunu haftalık Nintendo Switch satış listesinde birinci sıraya yerleşti.
    • EA Sports FC 26 liderliği kaybederek ikinci sıraya geriledi.
    • Listenin geri kalanında Nintendo firmasına ait çok sayıda yapım öne çıkıyor.

    James Bond evreninde geçen 007 First Light oyunu uzun süredir listelerin zirvesinde yer alan rakibini geride bırakmayı başardı. Popüler oyun, EA Sports FC 26’yı tahtından indirerek dikkatleri üzerine çekti. Bu etkileyici başarının, FIFA 2026 Dünya Kupası devam ederken yaşanması ayrıca dikkat topladı.

    Yakın zaman önce büyük bir Dünya Kupası güncellemesi alan EA Sports FC 26, İngiltere’deki haftalık satış listelerinde krallık tacını kaybetti. Dijital ve fiziksel satışların toplamıyla şekillenen tablo, oyun dünyasında şaşkınlığa sebep oldu.

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    Haftanın en çok satan Switch oyunları

    Nintendo Switch ve Switch 2 platformlarını kapsayan listenin bu haftaki lideri Türkçe dil desteğine sahip olan 007 First Light oldu. Popüler futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 26 ikinci basamağa geriledi. Öte yandan listenin geri kalanında da dikkat çekici değişiklikler göze çarptı.

    Tomodachi Life: A Dream Life oyunu sekizinci sıradan önemli bir yükseliş göstererek üçüncü sıraya yerleşti. LEGO Batman: The Dark Knight Legacy ise tam tersi bir durum yaşayarak üçüncü sıradan yedinci sıraya geriledi.

    Bu hafta ayrıca ilk 10’a iki yeni oyun daha girdi. EA Sports UFC 6 ve The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı. NintendoEverything’in haberine göre listede yer alan ilk 40 oyun şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    # Oyun Yayıncı
    1 007 FIRST LIGHT
    IO INTERACTIVE
    2 EA SPORTS FC 26
    ELECTRONIC ARTS
    3 TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM NINTENDO
    4 CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION
    BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
    5 EA SPORTS UFC 6
    ELECTRONIC ARTS
    6 THE ADVENTURES OF ELLIOT: THE MILLENNIUM TALES
    SQUARE ENIX EUROPE
    7 LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT
    WARNER BROS. INTERACTIVE
    8 POKEMON POKOPIA NINTENDO
    9 FOOTBALL MANAGER 26 SEGA
    10 MARIO KART WORLD NINTENDO
    11 RESIDENT EVIL REQUIEM CAPCOM
    12 TEKKEN 8
    BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
    13 POKEMON LEGENDS: Z-A NINTENDO
    14 THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION
    BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
    15 MINECRAFT NINTENDO
    16 DONKEY KONG BANANZA NINTENDO
    17 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS NINTENDO
    18 MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO
    19 SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 NINTENDO
    20 SUPER MARIO BROS. WONDER NINTENDO
    21 THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION
    BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
    22 GRAND THEFT AUTO V TAKE 2
    23 TONY HAWK’S PRO SKATER 3 + 4
    ACTIVISION BLIZZARD
    24 ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON
    BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
    25 YOSHI AND THE MYSTERIOUS BOOK NINTENDO
    26 PRAGMATA CAPCOM
    27 THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD NINTENDO
    28 CALL OF DUTY: BLACK OPS 7
    ACTIVISION BLIZZARD
    29 DARK SOULS TRILOGY
    BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
    30 SUPER MARIO PARTY JAMBOREE NINTENDO
    31 HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS
    WARNER BROS. INTERACTIVE
    32 ELDEN RING
    BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
    33 NINTENDO SWITCH SPORTS NINTENDO
    34 ELDEN RING: NIGHTREIGN
    BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
    35 THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM NINTENDO
    36 FORZA HORIZON 6 MICROSOFT
    37 EVERYBODY’S GOLF: HOT SHOTS
    BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
    38 RESIDENT EVIL 4 CAPCOM
    39 RESIDENT EVIL 3 CAPCOM
    40 RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD GOLD EDITION CAPCOM

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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