EA Sports FC 26, Türk Milli Takımı’nı nihayet oyuncularla buluşturuyor

EA Sports FC 26 ve FC Mobile için "The World’s Game" uluslararası turnuva modu duyuruldu.

Güncellemede Türkiye dahil 53 tam lisanslı milli takım, gerçekçi oyuncular ve yeni stadyumlar yer alıyor.

Ultimate Team moduna eklenecek Festival of Football etkinlikleriyle oyunculara ücretsiz 93 reytinglik Pelé kartı ve yeni efsane oyuncular sunulacak.

Dünya Kupası’na sayılı haftalar kala, oyun dünyasının heyecanla beklediği gelişme IGN aracılığıyla gün yüzüne çıktı. EA Sports, FC 26 ve FC Mobile oyunları için “The World’s Game” adını taşıyan devasa güncellemeyi özel ekran görüntüleriyle birlikte paylaştı.

EA Sports FC 26 Türk Milli Takımı ile güncelleniyor

28 Mayıs tarihinde oyuncularla buluşacak olan güncelleme, 4 Haziran’dan itibaren 48 takımlı yeni bir uluslararası turnuva modunu deneyimleme fırsatı sunacak. Bilindiği üzere EA Sports, FIFA ile olan ortaklığını sonlandırarak yoluna EA Sports FC serisiyle devam ediyor.

Geliştirici şirket, resmi Dünya Kupası lisansına sahip olmasa da güncelleme kapsamında 53 tamamen lisanslı milli takımı oyuna dahil ediyor. Anılan takımların 41’i gerçek dünya kupasında mücadele eden ülkelerden oluşuyor.

Tam lisanslı takımlar arasında Brezilya, İngiltere, Fransa, Yeşil Burun Adaları ve Özbekistan gibi ülkeler bulunurken; stadyum tarafında ise Gillette Stadyumu ve BMO Field’ın yanı sıra üst düzey uluslararası futbol atmosferini yansıtması için özel olarak kurgulanan “Central Maw” adlı yeni bir stadyum yer alıyor. Paylaşılan görsellerde Meksika, Fas, Cristiano Ronaldo’lu Portekiz, Virgil van Dijk’lı Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri milli takımları dikkat çekiyor.

EA Sports, lisans hakları ve ABD yaptırımları gibi yasal düzenlemeler nedeniyle bazı federasyonlarla ortaklık kuramadıklarını belirtiyor. Aktarılan bilgilere göre Mısır ve Japonya gerçek oyuncularla ancak lisanssız olarak oyunda yer alırken; Cezayir, Curaçao, İran, Irak ve Ürdün ise tamamen jenerik kadrolarla oyun severlerin beğenisine sunulacak.

EA Sports FC 26 lisanslı milli takımların tamamı:

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Belçika

Bosna Hersek

Brezilya

Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde)

Kanada

Kolombiya

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Ekvador

İngiltere

Finlandiya

Fransa

Almanya

Gana

Haiti

Hollanda

Macaristan

İzlanda

Endonezya

İtalya

Fildişi Sahili

Güney Kore

Meksika

Fas

Yeni Zelanda

Kuzey İrlanda

Norveç

Panama

Paraguay

Polonya

Portekiz

Katar

İrlanda Cumhuriyeti

Romanya

Suudi Arabistan

İskoçya

Senegal

Güney Afrika

İspanya

İsveç

İsviçre

Tunus

Türkiye

Ukrayna

Amerika Birleşik Devletleri

Uruguay

Özbekistan

Galler

Turnuva sistemi, takımları üçer grup maçından oluşan bir serüvene çıkaracak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler ile en iyi sekiz üçüncü takım, son 32 turuna adını yazdıracak. Ardından başlayacak olan eleme turları, büyük finale kadar kıyasıya bir rekabete sahne olacak.

Ultimate Team ve Festival of Football yenilikleri

Ultimate Team modu da yeniliklerden nasibini alıyor. Mod kapsamında özel bir Etkinlik Merkezi ve “Festival of Football” temalı kampanyalar oyuncuları bekliyor olacak. 5 Haziran – 24 Temmuz tarihleri arasında oyuna giriş yapan kullanıcılar, 93 genel reytinge (OVR) sahip Festival of Football efsanesi Pelé kartını ve üç adet “Yolculuğunu Seç” (Choose Your Journey) geliştirmesini tamamen ücretsiz elde edebilecek.

Süreç boyunca 100’den fazla yeni uluslararası oyuncunun yanı sıra Rivellino ve Mario Kempes gibi yeni efsaneler (ICON) de yeşil sahalara adım atacak. Karakterlerin özel versiyonları 19 Haziran’da, temel versiyonları ise 26 Haziran’da paketlerdeki yerini alacak. Güncellemeye dair Evrimler, Semboller, Oyun Tarzları ve Kulüpler gibi diğer detaylar ise yapımcı ekibin yayımladığı Saha Notları (Pitch Notes) raporunda yer alıyor.