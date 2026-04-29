PlayStation Plus, EA Sports FC 26 oyununu Mayıs ayında ücretsiz veriyor

Sony, PlayStation Plus aboneleri için Mayıs 2026 ücretsiz oyun listesini ve indirme tarihlerini resmen duyurdu.

Wuchang: Fallen Feathers, EA Sports FC 26 gibi oyunlar 5 Mayıs itibarıyla erişime açılacak.

Şirket ayrıca, Nisan ayı oyunlarını henüz kütüphanesine eklemeyen kullanıcılara da son çağrıyı yaptı.

Teknoloji şirketi Sony, Mayıs 2026 tarihinde PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz oyunları resmi olarak açıkladı. EA Sports FC 26 ve Wuchang: Fallen Feathers gibi dikkat çekici oyunların yer aldığı liste, 5 Mayıs’tan itibaren kullanıcılara sunulmuş olacak.

PlayStation Plus üyelerinin merakla beklediği Mayıs 2026 listesi nihayet resmiyet kazandı. PlayStation Blog internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tüm PS Plus üyeleri önümüzdeki aydan itibaren 3 farklı oyunu kütüphanelerine ekleme şansına sahip olacaklar. Belirlenen takvime göre, söz konusu oyunlar 5 Mayıs Salı gününden itibaren indirilebilir hale gelecek.

PlayStation Plus kataloğuna Mayıs 2026’da gelecek oyunlar:

EA Sports FC 26 | PS5, PS4

Wuchang: Fallen Feathers | PS5

Nine Sols | PS5, PS4

Sony, henüz PS Plus Nisan 2026 oyunlarını kütüphanesine eklemeyen kullanıcılara da son bir çağrı yaptı. Mevcut oyunların 4 Mayıs 2026 tarihine kadar talep edilmesinin gerektiğini belirtti. Firma, geçtiğimiz ay şu 3 yapımı abonelerine sunmuştu:

Lords of the Fallen

Tomb Raider I-III Remastered

Sword Art Online Fractured Daydream

Merak edenler için PlayStation Plus abonelik paketleri ve ücretleri şu şekilde:

Essential (1 Aylık): 270 TL

Essential (3 Aylık): 710 TL

Essential (1 Yıllık): 2 bin 160 TL

Extra (1 Aylık): 405 TL

Extra (3 Aylık): 1.148 TL

Extra (12 Aylık): 3 bin 645 TL

Deluxe (1 Aylık): 474 TL

Deluxe (3 Aylık): 1.354 TL

Deluxe (1 Yıllık): 4 bin 266 TL