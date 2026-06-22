Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Electronic Arts popüler Battlefield oyununun fişini çekti

    Electronic Arts, Battlefield Hardline oyununun online sunucularının bugün kalıcı olarak kapatılacağını doğruladı.
    Battlefield Hardline oyunu
    Reklam
    • Electronic Arts, daha önce dijital mağazalardan kaldırdığı Battlefield Hardline'ın fişini tamamen çekti.
    • Alınan karar doğrultusunda oyunun çok oyunculu modları kalıcı olarak devre dışı bırakıldı.
    • Oyuncular artık yalnızca tek oyunculu hikaye moduna erişebilecek.

    Electronic Arts, Battlefield serisinin popüler oyunu için sunucu desteğini resmi olarak sonlandırıyor. Şirketten gelen resmi açıklamaya göre askeri nişancı serisinin Battlefield Hardline oyunu için online süreci bugün sona eriyor.

    Şirket daha önce bu Battlefield oyununun dijital satış mağazalarından kaldırılacağının ilk sinyallerini oyunseverlere vermişti. Bugün gerçekleşecek olan sunucu kapatma işlemi ile beraber oyunun multiplayer sürümü kalıcı olarak bitecek.

    Reklam

    Bu noktada küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, Electronic Arts yakın zamanda Battlefield Bad Company, Bad Company 2 ve Battlefield 1943 gibi efsane oyunlarının da fişini çekmişti.

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    Battlefield Hardline için yolun sonuna gelindi

    Bugün PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S oyuncuları, sunucuların çevrimdışı hale getirilmesi nedeniyle Battlefield Hardline’ın online içeriğine artık erişemeyecek. Tek oyunculu içerik hala mevcut olsa da bu tür FPS oyunlarında sıklıkla olduğu gibi, oyunun odak noktası çok oyunculu mod olarak biliniyor.

    Battlefield Hardline

    Sunucu kapatılmasının nedeni şimdilik maalesef resmi olarak açıklanmadı. Fakat bu durum büyük olasılıkla aktif oyuncu sayısının azlığından ya da en azından sunucu maliyetlerini karşılayacak kadar oyuncu olmamasından kaynaklanıyor.

    Battlefield Hardline oyunu 2015 yılında piyasaya sürüldü. Oyun, DICE tarafından değil, Visceral Games tarafından geliştirildi. Oyun piyasaya sürüldüğünde bazı memnuniyetsizliklerle karşılandı ve hiçbir zaman serinin en ilgi çekici yapımlarından biri olarak kabul görmedi. Visceral Games stüdyosu da oyun çıktıktan birkaç yıl sonra kapatıldı.

    Aradan geçen 11 yılın ardından Electronic Arts, Battlefield Hardline’ın fişini artık tamamen çekti.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.