Electronic Arts popüler Battlefield oyununun fişini çekti

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Electronic Arts, daha önce dijital mağazalardan kaldırdığı Battlefield Hardline'ın fişini tamamen çekti.

Alınan karar doğrultusunda oyunun çok oyunculu modları kalıcı olarak devre dışı bırakıldı.

Oyuncular artık yalnızca tek oyunculu hikaye moduna erişebilecek.

Electronic Arts, Battlefield serisinin popüler oyunu için sunucu desteğini resmi olarak sonlandırıyor. Şirketten gelen resmi açıklamaya göre askeri nişancı serisinin Battlefield Hardline oyunu için online süreci bugün sona eriyor.

Şirket daha önce bu Battlefield oyununun dijital satış mağazalarından kaldırılacağının ilk sinyallerini oyunseverlere vermişti. Bugün gerçekleşecek olan sunucu kapatma işlemi ile beraber oyunun multiplayer sürümü kalıcı olarak bitecek.

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Bu noktada küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, Electronic Arts yakın zamanda Battlefield Bad Company, Bad Company 2 ve Battlefield 1943 gibi efsane oyunlarının da fişini çekmişti.

Battlefield Hardline için yolun sonuna gelindi

Bugün PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S oyuncuları, sunucuların çevrimdışı hale getirilmesi nedeniyle Battlefield Hardline’ın online içeriğine artık erişemeyecek. Tek oyunculu içerik hala mevcut olsa da bu tür FPS oyunlarında sıklıkla olduğu gibi, oyunun odak noktası çok oyunculu mod olarak biliniyor.

Sunucu kapatılmasının nedeni şimdilik maalesef resmi olarak açıklanmadı. Fakat bu durum büyük olasılıkla aktif oyuncu sayısının azlığından ya da en azından sunucu maliyetlerini karşılayacak kadar oyuncu olmamasından kaynaklanıyor.

Battlefield Hardline oyunu 2015 yılında piyasaya sürüldü. Oyun, DICE tarafından değil, Visceral Games tarafından geliştirildi. Oyun piyasaya sürüldüğünde bazı memnuniyetsizliklerle karşılandı ve hiçbir zaman serinin en ilgi çekici yapımlarından biri olarak kabul görmedi. Visceral Games stüdyosu da oyun çıktıktan birkaç yıl sonra kapatıldı.

Aradan geçen 11 yılın ardından Electronic Arts, Battlefield Hardline’ın fişini artık tamamen çekti.