FIFA’nın resmi lisanslı oyun ekosistemi Digital Football duyuruldu

FIFA resmi "Digital Football" adlı yeni çoklu oyun ekosistemini tanıttı.

Bu çatı marka Konami, Football Manager, Rocket League ve Roblox gibi platformlarla yapılan tüm e-spor ve oyun ortaklıklarını tek bir çatıda birleştirecek.

Delphi Interactive tarafından geliştirilen ve Netflix üzerinden yayınlanacak FIFA World Cup Launch Edition bu yaz piyasaya çıkacak.

FIFA, Digital Football adlı verilen yeni video oyun ekosistemini resmen tanıttı. Bu çatı marka, dünya çapındaki çeşitli stüdyolar ve yayıncılarla iş birliği içinde geliştirilen, takımlar, oyuncular ve müsabakalar için resmi olarak lisanslanmış bir dizi oyunu bir araya getirecek.

Bu yeni girişim, Electronic Arts’ın tarihi futbol serisine resmi bir lisans olmadan devam etmeyi seçmesi ve EA Sports FC serisini başlatmasıyla birlikte ortaya çıkan ayrılığına dayanıyor. Bu anlamda bakıldığında FIFA, açıkça eski ortağına meydan okuyor gibi görünüyor.

FIFA’dan EA Sports FC’ye büyük misilleme

Duyurunun bir parçası olarak, Delphi Interactive tarafından geliştirilen yeni futbol oyunu FIFA World Cup Launch Edition tanıtıldı. “Kendi Dünya Kupası tarihinizi yaratmanıza olanak tanıyan yeni bir simülasyon” olarak nitelendirilen oyun, muhtemelen özel bir sunumla birlikte bu yaz Netflix’te yayınlanacak.

Digital Football ekosisteminin oluşturulması, FIFA’nın EA ile olan anlaşmasının sona ermesinden bu yana çeşitli oyun şirketleriyle yaptığı bir dizi ortaklığa da birleşik bir marka kazandırıyor. Tüm bu projeler artık resmi olarak bu ekosistemin bir parçası haline geliyor.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström bu girişimle alakalı şu açıklamalarda bulundu:

“Oyun ve e-spor alanında ölçeklenebilir bir temel oluşturarak, 211 Üye Federasyonumuz ve Ticari Ortaklarımız için katılım ve iş birliği fırsatları yaratıyoruz. Bu da taraftarlara futbolla etkileşim kurmak için daha fazla seçenek sunacak. Amacımız, futbolun bugün nasıl deneyimlendiğini ve gelecekte nasıl gelişmeye devam edeceğini yansıtan sürdürülebilir ve uyarlanabilir bir ekosistem inşa etmektir.”

Digital Football serisinde hangi oyunlar yer alacak?

Merakla beklenen FIFA World Cup oyunu, Delphi Interactive tarafından geliştiriliyor. Şimdilik kesin bir tarih paylaşılmasa da oyunun bu yaz piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Listede yer alan bir diğer dikkat çeken isim, Ember Studio tarafından geliştirilen ve bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan ücretsiz mobil oyun FIFA Heroes olacak. Aynı zamanda Mythical Games tarafından geçen yıl piyasaya sürülen mobil oyun FIFA Rivals da bu sette bulunuyor.

Digital Football ekosisteminde ayrıca Roblox’ta FIFA Super Soccer için GameFam ortaklığı, Sports Interactive’in Football Manager serisine resmi FIFA etkinliklerinin entegrasyonu, FIFA’nın resmi e-spor müsabakaları için Konami ve eFootball ile yapılan ortaklık ve son olarak Rocket League ile yapılan özel iş birliği karşımıza çıkacak.