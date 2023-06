Konusu Türkiye’de geçen en popüler oyunlar

Pek çok güzel yapıya ve doğa harikasına sahip olan Türkiye, bu eşsiz yapısını video oyunlarda da gösteriyor. Ülkemizin etkileyici atmosferi, oyun yapımcılarının da dikkatini üzerinde toplamayı başardı. Bu sayede konusu Türkiye’de geçen oyunlar arasına pek çok ilgi çekici yapım eklendi.

Türkiye’nin zengin tarihi, kültürel çeşitliliği ve benzersiz coğrafi yapısı, pek çok oyunun Türkiye’yi konu alan ya da doğrudan Türk oyunculara hitap eden bir ortamda geçmesine ilham kaynağı oldu. Bu listemizde sizler için konusu Türkiye’de geçen birbirinden eğlenceli ve sürükleyici o yapımları bir araya getirdik.

Türkiye’de geçen oyunlar hangileri?

Bir döneme damgasını vuran büyük oyunlar arasında bazıları, konusu itibariyle Türkiye’de geçiyor. Ülkemizin olağanüstü atmosferinin ev sahipliğinde bulunduğu o yapımlar, pek çok oyuncunun ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor. Zaman zaman Türkçe konuşmalara da şahit olabileceğimiz o keyifli oyunları sizler için bir araya getirdik. İşte Türkiye’de geçen en popüler oyunlar…

Driv3r

Aksiyon hayranları ve Türkiye’deki oyunseverler arasında unutulmaz bir klasik olarak kabul edilen Driv3r, Türkiye’de geçen oyunlar arasında ilk akla gelen isimlerden biri oluyor. Ülkemizin güzelliklerine heyecan verici bir bakış sunan oyun, yabancı oyunlar içerisinde Türkiye’ye özgü konusuyla büyük bir popülarite elde etmeyi başardı.

2004 yılında Reflections Interactive tarafından geliştirilen ve Atari imzasıyla yayınlanan Driv3r, sürücü ve aksiyon oyunlarının eşsiz bir birleşimi olarak dikkat topluyor. Oyuncuların Tanner’ı kontrol ettiği bu sürükleyici yapım İstanbul, Miami ve Nice gibi üç büyük şehirde olağanüstü bir macera vaat ediyor.

Driv3r konusu itibariyle gizli bir görev ile Türkiye’ye gelen ajan Tanner’ın bakış açısından yansıtılıyor. Oyuncular Tanner’ın görevlerini yerine getirirken gerilim dolu anlarla karşılaşıyor. Aynı zamanda yeraltı dünyasının en tehlikeli suçluları ile mücadele etmek zorunda kalıyor.

Oyun, Türkiye’nin en ünlü şehri İstanbul’un sokaklarında geçiyor. Boğaz Köprüsü, Taksim Meydanı ve Kapalıçarşı gibi tarihi yerlerde sürükleyici bir deneyime ulaşabileceğiniz oyun, aynı zamanda polis arabaları, taksi şoförleri ve sivil halk gibi yerel unsurlarla da atmosferini gerçekçi bir noktaya taşıyor.

Driv3r yalnızca Türkiye’de geçmesiyle değil, heyecan dolu hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Tüm bunların yanı sıra oyun görsel ve ses tasarımı konusunda da eleştirmenlerden tam not alıyor. Dönemin teknolojik gücüne göre etkileyici grafiklerle gelen yapım; sokakların, araçların ve silahların seslerindeki gerçekçilik ile de beğeni topladı. Türkiye’nin atmosferini gözler önüne seren detaylarıyla unutulmaz bir maceraya adım atabileceğiniz oyun piyasaya çıktığı dönem En İyi Oyun Dalında Altın Joystick Ödülü almış ve PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows, Game Boy Advance platformlarında yayınlanmıştı.

Driv3r sistem gereksinimleri

Driv3r minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 98/ME/2000/XP

Windows 98/ME/2000/XP İşlemci: Pentium 4 1.5 GHz veya eşdeğeri

Pentium 4 1.5 GHz veya eşdeğeri Bellek: 256 MB RAM

256 MB RAM Ekran Kartı: 64 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 3 veya ATI Radeon 8500)

64 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 3 veya ATI Radeon 8500) DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 2 GB boş alan

2 GB boş alan Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

DirectX 9.0c uyumlu ses kartı DVD-ROM: 8x hızında DVD-ROM sürücü

Driv3r önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7

Sistemi: Windows XP/Vista/7 İşlemci: Pentium 4 2.5 GHz veya eşdeğeri

Pentium 4 2.5 GHz veya eşdeğeri Bellek: 512 MB RAM

512 MB RAM Ekran Kartı: 128 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 4 Ti veya ATI Radeon 9200)

128 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 4 Ti veya ATI Radeon 9200) DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 2 GB boş alan

2 GB boş alan Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

DirectX 9.0c uyumlu ses kartı DVD-ROM: 16x hızında DVD-ROM sürücü

Assassin’s Creed Revelations

Türkiye’de geçen en iyi oyunlar arasında öne çıkan Assassin’s Creed Revelations, 2011 yılında Ubisoft Montreal tarafından geliştirildi. Aksiyon ve macera temalı oyun Ezio Auditore da Firenze ve Altair Ibn-La’Ahad gibi ikonik karakterleri bir araya getiriyor. Ezio’nun yaşlanmış bir suikasçı olarak İstanbul’a gelmesiyle başlayan hikayede oyuncular, geçmişin gizemlerini aydınlığa kavuşturmak için sürükleyici bir yolculuğa adım atıyor.

Heyecan dolu serinin dördüncü oyunu olarak karşımıza çıkan Assassin’s Creed Revelations, İstanbul’un tarihi ve göz alıcı atmosferini muazzam bir şekilde yansıtıyor. Oyuncular 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun kalbinde dolaşırken, tarihin tozlu sayfaları arasında da kayboluyor. Oyuncular bu esnada Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi mekanları ziyaret edip tarihi dokularını hissederken; aynı zamanda şehrin zengin kültürel mirasının da altı çiziliyor.

Assassin’s Creed Revelations konusu itibariyle serinin önceki oyunlarının devamını anlatıyor. Karakterler bu oyunda geçmişleri ile yüzleşme şansına sahip oluyor. Ezio Auditore da Firenze’nin öyküsü, beraber oyun boyunca yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan anlatıcı Altair’in öyküsü ile bütünleşiyor. Bu sayede oyunculara karakterlerin derinliklerine inme ve iç dünyalarını keşfetme imkanı sağlanıyor.

Oynanış konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayan oyunda Ezio, gizli bir suikasçı olarak yeteneklerini yerine getirirken, düşmanlarını tek tek ortadan kaldırıyor. İstanbul’un çatılarında, dar sokak aralarında ve görsel zenginliklerle dolu mekanlarında serbest bir şekilde dolaşıyor. Öte yandan oyunda Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişine karşı çıkan Templarlarla mücadele ederken tarihi figürler ile de karşılaşma olanağı sunuluyor.

Görsel anlamda büyük bir beğeni toplayan Assassin’s Creed Revelations, İstanbul’un olağanüstü atmosferini dönemin mimari özellikleri ve ayrıntıları ile yeniden ele alıyor. Ayrıca oyun, grafikleri ve animasyonlarıyla da artı puan topluyor. Ses tasarımında da büyük bir başarı sağlayan oyunun müzikleri de dönemin tarihi atmosferine uyum sağlayarak epik bir duygu ortaya çıkarıyor.

Assassin’s Creed Revelations sistem gereksinimleri

Assassin’s Creed Revelations minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1

Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 İşlemci: Intel Core 2 Duo E4300 1.8 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4 GHz

Intel Core 2 Duo E4300 1.8 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 8800 GT veya ATI Radeon HD 3870)

256 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 8800 GT veya ATI Radeon HD 3870) DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 12 GB boş alan

12 GB boş alan Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

DirectX 9.0c uyumlu ses kartı Diğer Gereksinimler: DirectX 9.0c uyumlu klavye ve fare, Xbox 360 Controller (isteğe bağlı)

Assassin’s Creed Revelations önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 veya Windows 10 (64-bit sürümleri)

Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 veya Windows 10 (64-bit sürümleri) İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz veya AMD Phenom II x4 940 3.0 GHz

Intel Core i5-2500K 3.3 GHz veya AMD Phenom II x4 940 3.0 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10 uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 5850)

512 MB DirectX 10 uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 5850) DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 12 GB boş alan

12 GB boş alan Ses Kartı: DirectX 10 uyumlu ses kartı

DirectX 10 uyumlu ses kartı Diğer Gereksinimler: DirectX 10 uyumlu klavye ve fare, Xbox 360 Controller (isteğe bağlı)

Splinter Cell Blacklist

2013 yılında Ubisoft Toronto imzasıyla piyasaya çıkan Splinter Cell Blacklist, konusu Türkiye’de geçen oyunlar arasında ilk akla gelen isimlerden biri olarak dikkat topluyor. Ülkemizin zengin kültürel mirasını yansıtan etkileyici bir atmosfere ev sahipliğinde bulunan yapım, gizlilik ve aksiyon türlerini bir araya getirerek oyunculara heyecan dolu bir deneyim vaat ediyor. Mekan seçimleriyle Türkiye’deki oyuncuların kalbinde ayrı bir yer edinen oyun; döneminde Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U platformları için yayınlandı.

Ülkemizin farklı yerlerinde gerçekleşen görevler üzerinden oyunculara zengin bir deneyim sunan oyun, İstanbul’un karmaşık sokaklarından Galata Kulesi’nin tarihi güzelliğine kadar birbirinden keyifli mekanlarda gizlice dolaşma imkanı sağlıyor. Oyuncular bu sayede Türk kültürüne yakından tanıklık ediyor. Seriye yeni bir hava katan ülkemizin tarihi ve coğrafi güzellikleri, eleştirmenlerin ve oyuncuların olumlu notlarını alıyor.

Taktiksel yaklaşıma dayalı bir gizlilik oynanışı sunan Splinter Cell Blacklist, düşmanları etkisiz bir hale getirmek ya da engelleri aşmak adına çeşitli gizli hareketler, tuzaklar ve teknolojik araçlar getiriyor. Oyuncular kendilerini gözetlenme riskine karşı korumak adına gölgelerde saklanma şansına sahip olurken, görevlerini gerçekleştirdiği esnada ise dikkatli bir şekilde yaklaşmaları büyük bir önem arz ediyor. Detaylı ve gerçekçi bir görsel deneyime kapı aralayan oyun, mekanların atmosferlerini başarıyla yansıtıyor. Öte yandan inanılmaz ses efektleri ve orijinal müzikleri sayesinde de atmosferini pekiştirerek oyuncuların daha rahat hikayeye dahil olmalarını sağlıyor.

Splinter Cell Blacklist sistem gereksinimleri

Splinter Cell Blacklist minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 veya Windows Vista SP2 veya Windows 7 SP1 veya Windows 8 (32/64-bit sürümleri)

Windows XP SP3 veya Windows Vista SP2 veya Windows 7 SP1 veya Windows 8 (32/64-bit sürümleri) İşlemci: Intel Core 2 Duo E6400 2.13 GHz veya AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8 GHz

Intel Core 2 Duo E6400 2.13 GHz veya AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10 uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 8800GT veya AMD Radeon HD 3870)

512 MB DirectX 10 uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 8800GT veya AMD Radeon HD 3870) DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 25 GB boş alan

25 GB boş alan Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Splinter Cell Blacklist önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya Windows 8 (64-bit sürümleri)

Windows 7 SP1 veya Windows 8 (64-bit sürümleri) İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz veya AMD FX-8350 4.0 GHz

Intel Core i5-2500K 3.3 GHz veya AMD FX-8350 4.0 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: 1 GB DirectX 11 uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 7850)

1 GB DirectX 11 uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 7850) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 25 GB boş alan

25 GB boş alan Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

James Bond 007: Blood Stone

Türkiye’de geçen oyunlar deyince elbette ki James Bond 007: Blood Stone’dan bahsetmeden geçmek doğru olmaz. 2010 yılında Microsoft Windows, Nintendo DS, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürülen oyun, Bizarre Creations tarafından geliştirildi. Üçüncü şahıs nişancı türündeki yapımda Jess Lewis yönetmen koltuğunda otururken Nick Davies ise yapımcılığı üstlendi. Macera, aksiyon ve casusluk tutkunlarına hitap eden oyunda Türkiye’nin görkemli mekanları da karşımıza çıkıyor. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan sinema filmi serinin video oyunu uyarlaması, bu anlamda Türk oyuncular için ayrı bir öneme sahip.

Daniel Craig’in hayat verdiği James Bond karakterini kontrol etme şansına sahip olabileceğiniz oyunda, Bond’un dünyayı tehdit eden bir biyolojik silahın peşine düşmesi ile birlikte hikaye başlıyor. Bu tehlike dolu görev, onu Türkiye’nin çeşitli noktalarına götürüyor ve aynı zamanda oyuncuları da hafızalardan silinmeyecek bir casusluk macerasına davet ediyor. Bazı bölümleri İstanbul’da geçen oyunda kentin dar sokaklarında arabalar arasında hızlı kovalamacalara, egzotik pazarlarda gizli operasyonlara ve göz alıcı manzaralara sahip olan mekanlara rastlamak mümkün.

Yüksek aksiyonla dolu sahneler ve casusluk temalı görevlerle dolu olan James Bond 007: Blood Stone, oyuncular için ilgi çekici araçlar, gizli yetenekler ve çeşitli silahlar sunuyor. Gizlilik noktasında ise hızlı tempoya sahip çatışmalar, zorlu bulmacalar ve oyuncuların stratejik düşünme yetenekleri ön plana çıkıyor. Öte taraftan oyunun çoklu oyuncu modu da bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların arkadaşları ile beraber aksiyonla dolu görevlere katılabilmelerinin önü açılıyor.

Ses tasarımıyla beğeni toplayan James Bond 007: Blood Stone, orijinal film müziklerini yeniden karşımıza çıkarıyor. James Bond’un ikonik teması, oyunun atmosferini pekiştiriyor ve aksiyonla bezeli sahnelerde heyecanı yükseltmeye katkıda bulunuyor.

James Bond 007: Blood Stone sistem gereksinimleri

James Bond 007: Blood Stone minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7

Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo E4300 1.8 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.0 GHz

Intel Core 2 Duo E4300 1.8 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4000+ 2.0 GHz Bellek: 1 GB RAM (Windows XP için), 2 GB RAM (Windows Vista/7 için)

1 GB RAM (Windows XP için), 2 GB RAM (Windows Vista/7 için) Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 7600 veya ATI Radeon X1650)

256 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 7600 veya ATI Radeon X1650) DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 12 GB boş alan

12 GB boş alan Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

James Bond 007: Blood Stone önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7

Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz veya AMD Athlon II X2 250 3.0 GHz

Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz veya AMD Athlon II X2 250 3.0 GHz Bellek: 2 GB RAM (Windows XP için), 4 GB RAM (Windows Vista/7 için)

2 GB RAM (Windows XP için), 4 GB RAM (Windows Vista/7 için) Ekran Kartı: 512 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 8800 GT veya ATI Radeon HD 5750)

512 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA GeForce 8800 GT veya ATI Radeon HD 5750) DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 12 GB boş alan

12 GB boş alan Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Zula

Konusu Türkiye’de geçen oyunlar içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan Zula, Türk oyuncular için ilgi çekici bir deneyim vaat ediyor. Yerli silahlar ve mekanlar ile birlikte dopdolu bir rekabet ortamı sunan oyun, heyecanla dolu bir atmosfer sunuyor. 2016 yılında Madbyte Games imzasıyla yayınlanan birinci şahıs nişancı (FPS) tarzındaki yerli oyun, yalnızca Türk oyuncuların değil, dünya çapından pek çok oyuncunun ilgisini uyandırdı.

Türk ve dünya oyuncularını aynı çatı altında bir araya getirmeyi başaran Zula, ülkemizin çeşitli bölgelerini ve simgesel mekanlarını içeren geniş haritalara ev sahipliği yapıyor. Oyunda karşımıza çıkan haritalar arasında Üsküdar sokakları, Safranbolu, Gaziantep Mülteci Kampı, Trabzon Uzungöl, Çanakkale, Kız Kulesi, Çukur ve Mardin gibi haritalar bulunuyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bu yapım, 2 düşman oluşumun bulunduğu 20 ayrı karakteri, toplamda 23 haritayı ve 12 oyun modunu buluşturuyor.

Türkiye’nin ilk MMOFPS oyunu olarak lanse edilen Zula, Acknex oyun motoruyla Microsoft Windows, Android ve iOS platformlarında çalışıyor. Türk kültürünü ve atmosferini her aşamasında oyunculara hissettirmeyi başaran sürükleyici yapım, ikonik mekanlara sahip haritalarında oyunculara tarihi ve coğrafi güzellikleri keşfetme imkanı sunuyor. Zula’nın rakiplerine kıyasla en büyük farkı yerel dokusu oluyor. Bu sayede oyunculara bir bağ kurma şansı sağlanıyor.

Zorlu bir oynanışa sahip olan Zula, hızlı temposu ve rekabetçi savaş deneyimi sayesinde adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Oyuncular farklı karakterler arasından seçim yapabilme şansına sahip olurken, zengin silah ve ekipman seçenekleri ile donanarak düşmanları alt etmeniz mümkün kılınıyor. Oyunda takım halinde mücadele ederken, strateji ve koordinasyon geliştirip refleks ile nişancılık yeteneklerinizi konuşturmanız gerekiyor. Pek çok farklı oyun modunu bir araya getiren yapım, oyuncuların farklı taktikleri deneyimlemesine katkıda bulunuyor.

Her geçen gün adından sıkça söz ettirmeye devam eden Zula, aynı zamanda büyük bir e-spor oyunu haline gelmiş durumda. Türkiye’de pek çok turnuva ve organizasyon düzenleniyor. Bu şekilde oyundaki yetenekli oyuncular hem yerel hem de global arenalarda rekabet şansı buluyor. Gerçekçi grafikleriyle artı puan kazanan oyunda detaylı karakter modelleri ve muazzam mekan tasarımları bulunuyor.

Zula sistem gereksinimleri

Zula minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni bir sürüm

Windows 7 veya daha yeni bir sürüm İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8 GHz

Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT veya ATI Radeon HD 2600 XT (256 MB VRAM)

NVIDIA GeForce 8600 GT veya ATI Radeon HD 2600 XT (256 MB VRAM) DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 4 GB boş alan

Zula önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-530 2.9 GHz veya AMD Athlon II X3 440 3.0 GHz

Intel Core i3-530 2.9 GHz veya AMD Athlon II X3 440 3.0 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD 5670 (512 MB VRAM)

NVIDIA GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD 5670 (512 MB VRAM) DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 4 GB boş alan

Call of Duty: Black Ops Cold War

Treyarch ve Raven Software ortaklığında geliştirilen, Activison tarafından yılında yayınlanan Call of Duty: Black Ops Cold War; Black Ops serisinin beşinci ve Call of Duty ailesinin ise on yedinci oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanmış olaylardan ilham alınarak geliştirildiği vurgulanan oyun, Soğuk Savaş dönemini konu alıyor. Eşli oynama, tek oyunculu ve online modlara sahip olan oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows platformlarında hayranlarıyla buluştu.

Türkiye’de geçen oyunlar arasında ilgi çekici bir konuma sahip olan oyun, listede yer alan diğer pek çok yapımın aksine İstanbul’da değil, Trabzon’da geçiyor. Oyunda yer alan bir görev, Trabzon’daki bir havalimanında başlıyor ve olaylar gelişiyor. Bu nedenle oyun, Türk oyuncular için sevilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. Soğuk Savaş dönemine odaklanan oyunda gerçekçi bir savaş atmosferi bulunuyor. Birinci şahıs nişancı (FPS) tarzındaki yapım, döneme ait önemli olaylara parmak basıyor ve pek çok ilgi çekici karakteri buluşturuyor.

Tarihi olayları son derece başarılı bir şekilde anlatan Call of Duty: Black Ops Cold War, gizli bir Black Ops ajanı olarak oyuncuların Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan casusluk faaliyetlerini mercek altına alıyor. İlginç bir gerçekçiliğe sahip olan görevlerde, oyuncuların stratejik düşünme yeteneğine sahip olmaları büyük bir önem arz ediyor. Ayrıca nişan alma ve takım çalışması gibi beceriler de öne çıkıyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri

Call of Duty: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit

Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950

NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 175 GB boş alan

Call of Duty: Black Ops Cold War önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (en güncel sürüm)

Windows 10 64-Bit (en güncel sürüm) İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya AMD Radeon R9 390 / RX 580

NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya AMD Radeon R9 390 / RX 580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 175 GB boş alan

Euro Truck Simulator 2

SCS Software tarafından geliştirilen ve 2012 yılında piyasaya çıkan Euro Truck Simulator 2, heyecan verici bir tır simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sıkı bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi başaran oyun, gerçekçi kamyon simülasyonuyla oyunculara unutulmaz bir yolculuk deneyimi vaat ediyor. Bu sayede oyuncular görevlerini yerine getirirken, Türkiye’nin mükemmel manzaralarını da görme şansına sahip oluyor.

Microsoft Windows, Linux ve macOS platformlarına yönelik olarak yayınlanan oyun, 10 yılda 13 milyondan fazla kopya satışına ulaştı. Öte yandan sunulan DLC paketleri ise 80 milyondan fazla sattı. 220 Avrupa şehrine kargo taşıma imkanı, nakliye şirketi kurup genişletme, TIR filosu kurma, garaj satın alma, şoför kiralama, şirket yönetme, kamyon özelleştirme seçeneklerinden faydalanma, ek ışıklar, demir çubuklar, kornalar, egzozlar, kabin aksesuarlarıyla kişiselleştirme, ünlü yapılarla karşılaşma, fotoğraf editörü ile oyun içi fotoğraflar çekebilme, gerçekçi hava grafikleri, orijinal motor sesleri ve direksiyon topuzu özelliği gibi ilgi çekici unsurlar oyunda yer alıyor.

Oyunun çıkışında yer alan ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Çekya, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Slovakya, İsviçre ve Birleşik Krallık bulunuyor. 2019 yılında piyasaya çıkan Road to the Black Sea DLC paketi ile birlikte ise Karadeniz bölgesinden üç ülke daha oyuna ekleniyor. Bulgaristan’dan 11 şehir, Romanya’dan 16 şehir ve son olarak Türkiye’den 3 şehir bulunuyor. Böylelikle oyunculara Karpat Sıradağları ile tanınan Romanya’dan başlayıp Bulgaristan’a ve Türkiye’nin Trakya bölgesine teslimat yapabilme imkanı ekleniyor. Bu iller arasında İstanbul’a da yer veriliyor.

DLC paketinin öne çıkan özellikleri arasında sınır geçişleri, Tuna Nehri üzerinde nehir feribotu, 20 büyük nüfuslu şehir desteği, çok sayıda küçük kasaba, 10 bin kilometreden fazla yol, 22 yeni şirket, 11 yeni yerel şirket rıhtımı, turistik mekanlar, ayrıntılı unsurlarıyla birlikte Balkan mimarisi, yemyeşil bir bitki örtüsü, trenler, tramvaylar ve kırsal bölgeler karşımıza çıkıyor.

Euro Truck Simulator oyunu şu anda Steam’de 149 TL karşılığında satılıyor. Road to the Black Sea DLC paketi ise yine aynı platformda 134 TL’den alıcılara hitap ediyor.

Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri

Euro Truck Simulator 2 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni bir sürüm (64-bit)

Windows 7 veya daha yeni bir sürüm (64-bit) İşlemci: İntel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 2.4 GHz

İntel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 2.4 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD 6770 (1 GB VRAM ile)

NVIDIA GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD 6770 (1 GB VRAM ile) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 7 GB boş alan

Euro Truck Simulator 2 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni bir sürüm (64-bit)

Windows 7 veya daha yeni bir sürüm (64-bit) İşlemci: İntel Core i5-4690 veya AMD FX-8370

İntel Core i5-4690 veya AMD FX-8370 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280X (2 GB VRAM ile)

NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280X (2 GB VRAM ile) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 7 GB boş alan

Uncharted 2: Among Thieves

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Cumputer Entertainment imzası ile 2009 yılında yayınlanan aksiyon – macera temalı Uncharted 2: Among Thieves, Türkiye’de geçen oyunlar arasında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Serinin ikinci oyunu olan bu yapım, Bruce Straley ve Amy Hennig yönetmenliğinde, Richard Lemarchand ve Neil Druckmann’ın tasarımcılığında hayata geçti. PlayStation 3 konsolu için özel olarak yayınlanan yapım, tek oyunculu ve online olmak üzere iki ayrı modla büyük bir ilgi gördü.

Oyuncuların Nathan Drake adlı define avcısı ile efsanevi bir yolculuğa adım atacakları Uncharted 2: Among Thieves, oyunculara macera dolu bir öykü sunuyor. Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyun, aynı zamanda sürükleyici oynanışı ve unutulmaz karakterleriyle de hafızalardan kolay kolay silinmemeyi başardı.

Bazı görevleri İstanbul’un heyecan dolu sokaklarında geçen oyun, antik tapınaklara ve gizli mağazalara kadar uzanan sürükleyici bir macera vaat ediyor. Oyunda Türkiye’nin tarihi mekanları ve ikonik yapıları gözler önüne serilirken, görsel anlamda büyüleyici bir deneyim sağlanıyor. Öte taraftan ses tasarımı konusunda da ekip, gerçekçiliği elden bırakmayarak eleştirmenlerden tam not alıyor.

Oynanış konusunda zorlu bir deneyim sunan Uncharted 2: Among Thieves platform atlamaları, tırmanmaları ve savaş sahneleri içeren zorlu görevlere ev sahipliğinde bulunuyor. Aksiyon ile dolu çatışmalar, heyecanla dolu araç kovalamacaları ve bulmacalarla dolu zorlu geçitler oyunun çeşitliliğini artırıyor.

