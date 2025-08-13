Trump’tan geri adım: İstifaya davet ettiği Intel CEO’sunu şimdi de övdü

ABD lideri Trump, geçen hafta Intel CEO'su Lip-Bu Tan hakkında ağır sözler söyleyerek onu derhal istifaya davet etmişti.

Günler sonra Tan ile Beyaz Saray'da samimi bir görüşme yapan Trump, 180 derece geri dönüş yaptı.

Trump son açıklamalarında Tan'ın kariyerini "olağanüstü" bulduğunu söyledi ve ondan övgüyle bahsetti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Çinli şirketlerle iddia edilen bağlantısı nedeniyle Lip-Bu Tan’ın Intel CEO’luğundan istifa etmesini talep etmişti. Fakat Trump’tan 180 derece geri dönüş geldi. İkilinin Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından ABD lideri şimdi de yöneticiyi övdü.

Trump ilk olarak 7 Ağustos’ta Truth Social platformu aracılığıyla Lip-Bu Tan’ın istifasını talep etti. Bu olay, Trump’ın özel sektöre ait bir şirketin yönetimine bu kadar doğrudan müdahale etmeye çalışması alışılmadık bir durum olduğu için tepkilere yol açtı.

Açıklamanın gerekçesi ise Trump yönetiminin, Tan’ın profesyonel kariyeri boyunca Çinli şirketlere çok sayıda yatırım yaptığı ve hatta bu şirketlerle irtibatını sürdürdüğü yönündeki şüpheleri oldu.

Intel CEO’su Lip-Bu Tan’dan Trump’a uzlaşmacı yanıt

Lip-Bu Tan’ın Trump’ın mesajına yanıt vermesi uzun sürmedi. Tan yaptığı açıklamada Trump’a sert bir şekilde misilleme yapmak yerine uzlaşmacı bir tavır benimsemeyi tercih etti.

Tan’ın açıklamasının önemli kısımları şu şekilde oldu:

“Şunu söyleyerek başlayayım: Amerika Birleşik Devletleri 40 yılı aşkın süredir evim. Ülkeyi seviyorum ve bana sağladığı fırsatlar için minnettarım. Ayrıca bu şirketi de seviyorum. Bu kritik dönemde Intel’e liderlik etmek sadece bir iş değil, bir ayrıcalık. Amerikan başkanının ABD’nin ulusal ve ekonomik güvenliğini ilerletme konusundaki kararlılığını tamamen paylaşıyorum, bu önceliklerin ilerletilmesindeki liderliğini takdir ediyorum ve bu hedefler açısından bu kadar merkezi bir öneme sahip bir şirkete liderlik etmekten gurur duyuyorum.”

Donald Trump, Tan’ın “etkileyici başarısını” övgüyle anlattı

Lip-Bu Tan, Pazartesi günü Beyaz Saray’da Donald Trump ile görüştü. ABD Başkanı istifa etmekten bahsetmeyi bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Tan’ın mevcut çalışmalarını da övdü.

Trump yine Truth Social platformunu kullanarak şu açıklamayı yaptı:

“Intel’den Sayın Lip-Bu Tan, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldim. Toplantı çok ilginçti. Başarınız ve yükselişiniz inanılmaz bir hikaye. Sayın Tan ve kabine üyelerim önümüzdeki hafta benimle vakit geçirecek ve bana fikirler verecekler. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”

Trump’ın önceki açıklamaları, Intel hisselerinde ciddi bir düşüşe sebep olmuştu. Fakat son açıklamalarla birlikte yatırımcılar yeniden rahat bir nefes aldı.