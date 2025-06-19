Intel’den tasarruf hamlesi: Çalışanların yüzde 20’si işten çıkarılacak

Intel'deki yeniden yapılanma süreci devam ediyor.

Şirket çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarmayı planlıyor.

Intel bu yılın Nisan ayında da 21 bin çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

Intel yeniden yapılanma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte şirket bir dizi işten çıkarma daha gerçekleştirmeyi planlıyor. Ortaya çıkan detaylara göre bu kez işten çıkarmalar, şirketin yarı iletken fabrikalarından sorumlu bölüm olan Foundry’deki çalışanların yüzde 15 ila 20’sini etkileyebilir.

Çalışanlara geçtiğimiz günlerde e-posta yoluyla bu konuda haber iletildi. İçeriği dört çalışan tarafından The Oregonian’a doğrulanan açıklamada, Intel’in üretim başkan yardımcısı Naga Chandrasekaran, bu hareketin şirketin mevcut mali durumunu ele almak için gerekli olduğunu söyledi.

Yeni işten çıkarma dalgasının detayları belli oldu

Şirketten gelen açıklamaya göre bu işten çıkarmaların çoğu Temmuz ayında gerçekleşecek. Bununla birlikte Intel, bu kez gönüllü işten çıkarma ya da erken emeklilik programları sunmayacağını belirtiyor.

Intel üst üste gerçekleştireceği ikinci büyük işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Nisan ayında şirket 21 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Geçen yıl ise firma yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkarmıştı.

Bu işten çıkarmaların 3 bini Oregon’da gerçekleşecek. Şirketin ABD’deki en büyük üretim üssünün burası olduğunu ve bu nedenle de son işten çıkarma dalgasından en çok etkilenen yer olması muhtemel göründüğünü ekleyelim.

Şirketin eyalette hala yaklaşık 20 bin çalışanı olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle işten çıkarmaların binlerce kişiyi etkilemesi bekleniyor.

TechCrunch’a göre bu işten çıkarmaların proje portföyünde değişiklik yapılması, pozisyonların kaldırılması ve korunan pozisyonlar için çalışanların performans/becerilerinin değerlendirilmesi kriterlerinin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirketin bu hamlesi, “yeni bir Intel” ortaya çıkarmak isteyen CEO Lip-Bu Tan liderliğindeki daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu amaçla şirket, yönetici operasyonları basitleştirme ve kaynakları şirketin temel işlerine odaklama ihtiyacını işaret ediyor.

Nisan ayında Intel, Altera’daki çoğunluk hissesini 4,46 milyar dolara Silver Lake’e sattı. Sonraki ay ise şirketin ağ ve uç bilişim (NEX) işini satmayı düşündüğü iddia edildi.

Bu belirsiz ortam gelecekteki yatırımları da etkiliyor. Intel tesisin donatılması için harcamayı planladığı 10 milyar doları haklı çıkaracak yeterli talebin olmaması nedeniyle yeni Ohio fabrikasının açılışını 2030 yılına erteledi.