Call of Duty: Black Ops 6 kısa süreliğine tüm platformlarda ücretsiz oldu

Call of Duty: Black Ops 6, 16 Ekim'e kadar ücretsiz oldu.

Sevilen oyun şu anda PlayStation, Xbox ve PC dahil tüm platformlarda bedava olarak erişime sunulmuş durumda.

Activision'ın dikkat çeken hamlesi, Battlefield 6'nın çıkış tarihiyle aynı haftaya "denk geldi".

Bu "tesadüf", Activision'ın tedirginliğini ve rekabetin seviyesini gözler önüne seriyor.

Call of Duty: Black Ops 6 bugün, yani 9 Ekim’de tüm platformlar için ücretsiz oynanabilir hale geldi. Oyunda yer alan tüm hikaye ve modlar, 16 Ekim’e kadar herkes tarafından herhangi bir ücret ödemeden oynanabilecek.

Activision’dan gelen resmi duyuruda oyuncular için kaçırılmayacak fırsatın ayrıntıları paylaşıldı. Şirket, 40’tan fazla çok oyunculu harita, altı Zombi haritası ve hatta Ekim ayı için yeni içeriklerden biri olan The Haunting’i öne çıkarıyor. Ayrıca Black Ops 6 hikayesinin bu şekilde ilk kez yayınlandığını vurguluyor.

Call of Duty: Black Ops 6 Sezon 6 bugün başladı

Call of Duty: Black Ops 6’nın 6. sezonu bugün resmen başlıyor. Yeni sezon, çoğunluğu Cadılar Bayramı’nı kutlamak için korku görsellerinden esinlenen bir dizi yeni içerik sunuyor.

Activision ayrıca bugünden itibaren kullanıma sunulacak dört yeni haritayı gösteren bir fragman yayınladı:

Oyuna gelen yeni özellikler arasında 13. Cuma’nın Jason’ı ve katil bebek Chucky’nin yer aldığı Slasher Deathmatch modu da bulunuyor. Oyuncular, gerilim dolu maçlarda bu ikonik katiller veya potansiyel kurbanları olarak oynayabiliyor.

Zombi modu Haunted Havoc ile genişliyor. Warzone, beyin yiyen karakterler temalı Zombie Royale ve Casual Z’nin geri dönüşünü memnuniyetle karşılıyor. Battle Pass, oyun deneyimini kişiselleştirmek için ek kozmetik içerikler sunan yeni Cadılar Bayramı temalı görünümler, operatörler ve silahlarla güncelleniyor.

Battlefield 6, Activision ekibini korkuttu

Call of Duty: Black Ops 6’nın ücretsiz deneme sürümünün zamanlaması büyük bir dikkat topluyor. Battlefield 6 yarın, yani 10 Ekim’de resmi olarak çıkış yapacak.

Black Ops 6’nın ücretsiz haftası, serinin ana rakibi olan yeni Battlefield’ın lansman haftasıyla aynı zamana “denk gelecek”.

Battlefield, yıllardır EA’in savaş oyunlarından kat kat daha fazla satıyor. Ancak Battlefield 6’nın gelişi, Activision’ı ve dolayısıyla Microsoft’u tehdit altında hissettirmiş gibi görünüyor. Rekabetin kazananını bizlere zaman gösterecek.

Son olarak Electronic Arts’ın kısa süre önce Battlefield 6’nın detaylı PC sistem gereksinimlerini açıkladığını hatırlatalım. Oyunun minimum kaliteden en gelişmiş grafiklere kadar, ihtiyaç duyulan donanımları sıralandı.