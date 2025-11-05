Call of Duty: Black Ops 7’nin sistem gereksinimleri açıklandı

Reklam

Call of Duty: Black Ops 7 için minimum, önerilen (60 FPS, Yüksek) ve Ultra/Rekabetçi (4K, Yüksek FPS) sistem gereksinimleri duyuruldu.

Genel anlamda erişilebilir seviyede tutulan gereksinimler, 60 FPS için Intel Core i7-6700K veya Ryzen 5 1600X işlemci ile RTX 3060 veya RX 6600XT ekran kartlarını içeriyor.

Ultra/Rekabetçi modda 4K çözünürlük ve en yüksek kare hızına ulaşmak isteyen oyuncular için ise RTX 4080/5070 veya RX 9070XT gibi üst düzey seçenekler tavsiye ediliyor.

Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri resmen duyuruldu. Merakla beklenen yeni CoD oyunu için geri sayım başlarken, lansmana sayılı günler kala geliştirici stüdyo Treyarch’dan beklenen haber geldi. Şirket, her oyuncuya uygun şekilde tasarlanmış ve farklı konfigürasyonlara ayrılmış PC sürümü için eksiksiz bir tablo sundu.

Şirket, tatmin edici bir oyun deneyimi için minimum gereksinimlerden 4K ‘da Ultra ayarlara kadar ihtiyacınız olan donanımları sıraladı. Açıklanan tablo, pek çok oyunsever için oldukça erişilebilir görünüyor.

Grafik ayarları Yüksek seçeneğindeyken çoğu durumda 60 FPS’ye ulaşmak için önerilen yapılandırma, bir RTX 3060, Intel Arc B580 veya RX 6600XT grafik kartı ile bir Ryzen 5 1600X veya i7-6700K işlemciyi içeriyor.

4K’da maksimum performans hedefleyenler ise RTX 4080, 5070 veya Radeon 9070XT gibi yüksek performanslı GPU’lara sahip daha güçlü yapılandırmalara güvenmek zorunda kalacak.

Her halükarda geniş bant bağlantısı, DirectX 12 uyumluluğu, TPM 2.0 desteği ve Güvenli Önyükleme gerekli kılınıyor. Ayrıca gelecekteki güncellemeler nedeniyle depolama alanı ihtiyacı zamanla artabilir.

Minimum gereksinimler

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 veya Intel Arc A580

Video belleği: 3 GB

Depolama: Başlangıçta 115 GB boş alana sahip SSD

Önerilen gereksinimler (Yüksek ayarlarda 60 FPS)

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K

RAM: 12 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 veya Intel Arc B580

Video belleği: 8 GB

Depolama: Başlangıçta 115 GB boş alana sahip SSD

Ultra/Rekabetçi gereksinimler (4K, Ultra ayarlar ve yüksek FPS)

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i7-10700K

RAM: 16 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 9070XT veya NVIDIA GeForce RTX 4080/5070

Video belleği: 16 GB

Depolama: Başlangıçta 115 GB boş alana sahip SSD

Call of Duty: Black Ops 7’nin 14 Kasım tarihinden itibaren PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacağını hatırlatmak isteriz.

