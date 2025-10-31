Battlefield REDSEC modu Steam’de eleştiri yağmuruna tutuldu

Reklam

Battlefield 6'nın ücretsiz REDSEC modu, Steam'de ağırlıklı olarak olumsuz eleştiriler topladı.

İncelemelerin yalnızca yüzde 43'ü olumlu düzeyde kaldı.

İnceleme yazan oyuncular genellikle arayüzü ve yavaş oynanış mekaniğini eleştirdi.

Bu ayın başlarında resmi olarak piyasaya sürülen Battlefield 6, genel anlamda eleştirmenlerden ve oyunseverlerden olumlu notlar aldı. Kısa süre önce ise oyun, en çok beklenen özelliklerden biri olan REDSEC adlı Battle Royale moduna nihayet kavuştu.

Bu iddialı özellik, Battlefield 6’nın online modunu piyasadaki en yoğun ve etkileyici deneyimlerden birine dönüştürmeyi vaat ediyordu. Fakat ne yazık ki bu konuda beklentiler karşılanamadı. Yaşanan hayal kırıklığı, oyun topluluğunun Steam incelemelerinde net bir şekilde görülüyor.

Battlefield REDSEC hayal kırıklığına uğrattı

Steam’de Battlefield REDSEC için şu anda 8 bin 600’ün üzerinde inceleme bulunuyor. Fakat bunların yalnızca yüzde 46’sı olumlu oluyor.

İncelemeleri analiz ettiğimizde, geniş bir çoğunluğun Battlefield 6’nın oynanışının Battle Royale ile birleşmesi ve tek oyunculu modun olmamasından memnun olmayan kişilerden oluştuğunu görüyoruz.

Bazı oyuncular kullanıcı arayüzünü de eleştiriyor. Bazıları da devasa haritanın Battlefield 6’da kullanılamayacağını, yalnızca Battle Royale modunda mevcut olduğunu söylüyor.

Battlefield REDSEC şu anda Steam’de tamamen ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Oyun şu açıklamayla özetleniyor:

“REDSEC’e giriş yaparak Battlefield’ın ikonik DNA’sına dayalı, ücretsiz oynanabilen bir mekânda yerinizi alın. Yalnızca Battlefield’ın sunabileceği Battle Royale’in yer aldığı Fort Lyndon’a dalın, devasa ölçekli yıkım, hızlı tempolu manga oyunları ve BR’deki en ölümcül halkayı iç atın. Gauntlet’te hayatta kalın ve ilerleyin: Mangaların görevleri tamamlamak için yarıştığı, tamamen yeni, acımasız bir eleme modu. Ardından Portal ile savaşın sınırlarını yeniden çizin. Şimdi ücretsiz oynayın.”

Oyuncu sayısını artırmasına rağmen EA’nin beklentilerini karşılayamadı

REDSEC’in Steam’de yayınlanması, Battlefield 6’nın oyuncu sayısını artırdı. Son birkaç günün ortalamasına kıyasla yükseldi. Nişancı oyunu, eş zamanlı oyuncu sayısında neredeyse 550 bine ulaştı.

Twitch’te ise durum biraz daha farklı ilerledi. REDSEC, en çok izlenen içerik sıralamasında geçici olarak liderliği ele geçirdi. Fakat kademeli olarak 80 bin izleyiciye düştü.