Steam’den 4 yeni ücretsiz oyun fırsatı

Steam, 4 oyunu ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşturdu.

Listede Dragon Ball Gekishin Squadra da dahil olmak üzere birbirinden ilgi çekici yapımlar yer alıyor.

Farklı tür ve temalara sahip olan oyunlar, bir kez kütüphaneye eklendiğinde ömür boyu kullanılabiliyor.

Steam kataloğuna çeşitli türlerde deneyimler sunan 4 yeni ücretsiz oyun eklendi. Oyunseverlere sunulan yeni oyunlar arasında aksiyon, strateji, simülasyon ve korku yer alıyor. Tüm bu yapımlar platformda ücretsiz olarak listeleniyor ve anında kütüphanenize eklenebiliyor.

Listede öne çıkan oyunlar arasında Dragon Ball Gekishin Squadra, Transit King Tycoon, cLocked In ve Stanley Says yer alıyor. Her bir oyun takım savaşlarından iş simülasyonlarına, bulmacalara ve hatta birinci şahıs korku deneyimlerine kadar farklı temalar sunuyor.

Hangi oyunlar Steam’den bedava indirilebiliyor?

Aşağıdaki oyunları bir kez kütüphanenize eklediğinizde, ömür boyu bu oyunlara sahip olacağınızı da ekleyelim. Yani bu kampanya kısa süreli bir fırsat değil, kalıcı olarak oyunseverlerle buluşuyor.

Oyunlar hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Dragon Ball Gekishin Squadra

Popüler Japon serisinden uyarlanan ücretsiz oyun, oyuncuların maçlar sırasında bölgeleri ele geçirmek ve Dragon Ball’u ele geçirmek için ikonik karakterleri kontrol ettiği 4v4 savaşları içeriyor.

Dragon Ball Gekishin Squadra, savaşlar aracılığıyla açılan ilerleme ve özel yeteneklerin yanı sıra çapraz oyun ve çapraz ilerleme desteği sunuyor.

Transit King Tycoon

Simülasyon ve yönetim hayranlarına yönelik olan oyun, oyuncuları bir lojistik imparatorluğu kurmaya davet ediyor. Filoları genişletin, şehirleri birbirine bağlayın, rotaları optimize edin ve kamyonlar, gemiler ve diğer ulaşım araçlarıyla karınızı artırın.

Transit King Tycoon, farklı oyuncu stilleri için aktif ve pasif unsurları bir araya getiriyor.

cLocked In

Bulmacalara ve deneysel bir yaklaşıma odaklanan cLocked In, oyuncuları saatlere ve gizemli ortamlara dayalı bilmeceleri çözmeye davet ediyor. Oyun, mantıksal zorluklardan ve stilize ortamlarda keşiflerden hoşlananlar için uygun, bağımsız bir deneyim olmayı hedefliyor.

Stanley Says

Karanlık bir atmosfere sahip olan oyun, korku ve birinci şahıs bulmacalarını harmanlıyor. Terk edilmiş bir kreşte geçen oyun, oyuncuları geçmişten sırları açığa çıkarırken bulmacaları çözmeye ve hikaye boyunca rahatsız edici karşılaşmalarla başa çıkmaya davet ediyor.

Son olarak Steam’den indirebileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.