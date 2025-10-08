Menüyü Kapat
    Battlefield 6’nın detaylı sistem gereksinimleri açıklandı

    Electronic Arts ve DICE, Battlefield 6'nın yeni sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Maksimum performans için gerekli donanımlar açıklandı.
    Battlefield 6 sistem gereksinimleri
    • Electronic Arts ve DICE, Battlefield 6'nın yeni sistem gereksinimlerini paylaştı.
    • Merakla beklenen oyunun Minimum'dan Ultra++ seçeneğine kadar gerekli donanım şartları belli oldu.
    • Popüler savaş oyunu serisinin yeni üyesi BF6, bu hafta 10 Ekim Cuma günü oyunseverlerle buluşacak.

    Electronic Arts ve DICE, merakla beklenen yeni nesil savaş oyunu Battlefield 6’nın detaylı sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda BF6’nın ilk sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşmış, minimum kaliteden üst düzey grafiklere kadar ihtiyaç duyulan donanım şartlarını sizlere aktarmıştık. Şimdi geliştiriciler, en gelişmiş kalitede oyunu oynamanıza yardımcı olacak ayrıntıları sıraladı.

    Bilgisayarınız BF6 için hazır mı?

    10 Ekim’de resmi olarak piyasaya çıkması beklenen yeni savaş oyunu için artık geri sayım başladı. Cuma günü oyuncularla buluşacak olan yapım için Electronic Arts, oyunun resmi sosyal medya kanallarında sistem gereksinimlerini ve her konfigürasyondan neler beklenebileceğini paylaştı.

    Önceki tablodan farklı olarak bu kez minimum ve önerilen gereksinimlerin yer aldığı basit bir tablomuz yok. Liste oldukça kapsamlı ve minimum, önerilen, “ultra” ve hatta “ultra++” özellikleri içeriyor. Ayrıca ilginç bir şekilde doğrudan “++”a geçildiğini, “ultra+” diye bir seçeneğin olmadığını da görüyoruz.

    Battlefield 6’nın ayrıntılı sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz:

    MİNİMUM ÖNERİLEN ULTRA ULTRA++
    GRAFİK AYARLARI 1080p @ 30 FPS
    Düşük Ayarlar    		 Dengeli: 1440p @ 60FPS
    Yüksek Ayarlar
    Performans: 1080p @ 120FPS
    Düşük Ayarlar    		 Dengeli: 2160p(4K) @ 60FPS
    Ultra Ayarlar
    Performans: 1440p @ 120FPS
    Orta Ayarlar    		 Dengeli: 4K @ 120FPS
    Ultra Ayarlar
    Performans: 4K @ 240FPS
    Ultra Ayarlar
    YÜKSELTİCİ Doğal Doğal Doğal DLSS Süper Çözünürlük
    Çoklu Kare Oluşturma
    EKRAN KARTI (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2060
    AMD Radeon RX 5600 XT
    Intel Arc A380    		 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
    AMD Radeon RX 6700 XT
    Intel Arc B580    		 NVIDIA GeForce RTX 4080
    AMD Radeon RX 7900 XTX    		 NVIDIA GeForce RTX 5080
    VİDEO BELLEĞİ 6GB 8GB 16GB 16GB
    İŞLEMCİ (CPU) Intel Core i5-9400
    AMD Ryzen 5 2600    		 Intel Core i7-10700
    AMD Ryzen 7 3700X    		 Intel Core i9-12900K
    AMD Ryzen 7 7800X3D    		 Intel Core 9 Ultra 285K
    AMD Ryzen 7 9800X3D
    RAM 16GB
    (Çift kanal 2133mhz)    		 16GB
    (Çift kanal 3200mhz)    		 32GB
    (Çift kanal 4800mhz)    		 32GB
    (Çift kanal 4800mhz)
    İŞLETİM SİSTEMİ Windows 10** Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit
    DIRECTX DirectX12 DirectX12 DirectX12 DirectX12
    DEPOLAMA 55GB* HDD
    (Çıkışta)    		 90GB* SSD
    (Çıkışta)    		 98GB* SSD
    (Çıkışta)    		 98GB* SSD
    (Çıkışta)
    TPM 2.0 Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
    UEFI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
    HVCI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
    VBS Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli

    Battlefield 6'nın sistem gereksinimleri

    Yukarıdaki tabloda görebileceğiniz gibi, Battlefield 6’nın minimum sistem gereksinimleri RTX 2060, Radeon RX 5600 XT veya Arc A380 olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar Intel Core i5-8400 veya Ryzen 5 2600 işlemci ve 16 GB RAM ile eşleştirilebiliyor. Oyunun bu sürümü, 55 GB depolama alanıyla daha da hafif bir yapıya sahip. Ayrıca yalnızca tek bir HDD gerektiriyor.

    Bunların Battlefield 6’yı 1080p’de Düşük ayarda ve sadece 30 fps’de oynamak için gereken özellikler olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla bu da rekabetçi bir FPS için pek ideal değil diyebiliriz.

    Son olarak 6-10 Ekim arasında çıkacak oyunlar: Battlefield 6, Little Nightmares III ve daha fazlası içeriğine de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

