Battlefield 6’nın detaylı sistem gereksinimleri açıklandı

Electronic Arts ve DICE, Battlefield 6'nın yeni sistem gereksinimlerini paylaştı.

Merakla beklenen oyunun Minimum'dan Ultra++ seçeneğine kadar gerekli donanım şartları belli oldu.

Popüler savaş oyunu serisinin yeni üyesi BF6, bu hafta 10 Ekim Cuma günü oyunseverlerle buluşacak.

Electronic Arts ve DICE, merakla beklenen yeni nesil savaş oyunu Battlefield 6’nın detaylı sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda BF6’nın ilk sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşmış, minimum kaliteden üst düzey grafiklere kadar ihtiyaç duyulan donanım şartlarını sizlere aktarmıştık. Şimdi geliştiriciler, en gelişmiş kalitede oyunu oynamanıza yardımcı olacak ayrıntıları sıraladı.

Bilgisayarınız BF6 için hazır mı?

10 Ekim’de resmi olarak piyasaya çıkması beklenen yeni savaş oyunu için artık geri sayım başladı. Cuma günü oyuncularla buluşacak olan yapım için Electronic Arts, oyunun resmi sosyal medya kanallarında sistem gereksinimlerini ve her konfigürasyondan neler beklenebileceğini paylaştı.

Önceki tablodan farklı olarak bu kez minimum ve önerilen gereksinimlerin yer aldığı basit bir tablomuz yok. Liste oldukça kapsamlı ve minimum, önerilen, “ultra” ve hatta “ultra++” özellikleri içeriyor. Ayrıca ilginç bir şekilde doğrudan “++”a geçildiğini, “ultra+” diye bir seçeneğin olmadığını da görüyoruz.

Battlefield 6’nın ayrıntılı sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz:

MİNİMUM ÖNERİLEN ULTRA ULTRA++ GRAFİK AYARLARI 1080p @ 30 FPS

Düşük Ayarlar Dengeli: 1440p @ 60FPS

Yüksek Ayarlar

Performans: 1080p @ 120FPS

Düşük Ayarlar Dengeli: 2160p(4K) @ 60FPS

Ultra Ayarlar

Performans: 1440p @ 120FPS

Orta Ayarlar Dengeli: 4K @ 120FPS

Ultra Ayarlar

Performans: 4K @ 240FPS

Ultra Ayarlar YÜKSELTİCİ Doğal Doğal Doğal DLSS Süper Çözünürlük

Çoklu Kare Oluşturma EKRAN KARTI (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT

Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 XT

Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 5080 VİDEO BELLEĞİ 6GB 8GB 16GB 16GB İŞLEMCİ (CPU) Intel Core i5-9400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-12900K

AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core 9 Ultra 285K

AMD Ryzen 7 9800X3D RAM 16GB

(Çift kanal 2133mhz) 16GB

(Çift kanal 3200mhz) 32GB

(Çift kanal 4800mhz) 32GB

(Çift kanal 4800mhz) İŞLETİM SİSTEMİ Windows 10** Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit DIRECTX DirectX12 DirectX12 DirectX12 DirectX12 DEPOLAMA 55GB* HDD

(Çıkışta) 90GB* SSD

(Çıkışta) 98GB* SSD

(Çıkışta) 98GB* SSD

(Çıkışta) TPM 2.0 Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli UEFI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli HVCI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli VBS Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli

Yukarıdaki tabloda görebileceğiniz gibi, Battlefield 6’nın minimum sistem gereksinimleri RTX 2060, Radeon RX 5600 XT veya Arc A380 olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar Intel Core i5-8400 veya Ryzen 5 2600 işlemci ve 16 GB RAM ile eşleştirilebiliyor. Oyunun bu sürümü, 55 GB depolama alanıyla daha da hafif bir yapıya sahip. Ayrıca yalnızca tek bir HDD gerektiriyor.

Bunların Battlefield 6’yı 1080p’de Düşük ayarda ve sadece 30 fps’de oynamak için gereken özellikler olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla bu da rekabetçi bir FPS için pek ideal değil diyebiliriz.

