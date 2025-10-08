Battlefield 6’nın detaylı sistem gereksinimleri açıklandı

- Electronic Arts ve DICE, Battlefield 6'nın yeni sistem gereksinimlerini paylaştı.
- Merakla beklenen oyunun Minimum'dan Ultra++ seçeneğine kadar gerekli donanım şartları belli oldu.
- Popüler savaş oyunu serisinin yeni üyesi BF6, bu hafta 10 Ekim Cuma günü oyunseverlerle buluşacak.
Electronic Arts ve DICE, merakla beklenen yeni nesil savaş oyunu Battlefield 6’nın detaylı sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda BF6’nın ilk sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşmış, minimum kaliteden üst düzey grafiklere kadar ihtiyaç duyulan donanım şartlarını sizlere aktarmıştık. Şimdi geliştiriciler, en gelişmiş kalitede oyunu oynamanıza yardımcı olacak ayrıntıları sıraladı.
Bilgisayarınız BF6 için hazır mı?
10 Ekim’de resmi olarak piyasaya çıkması beklenen yeni savaş oyunu için artık geri sayım başladı. Cuma günü oyuncularla buluşacak olan yapım için Electronic Arts, oyunun resmi sosyal medya kanallarında sistem gereksinimlerini ve her konfigürasyondan neler beklenebileceğini paylaştı.
Önceki tablodan farklı olarak bu kez minimum ve önerilen gereksinimlerin yer aldığı basit bir tablomuz yok. Liste oldukça kapsamlı ve minimum, önerilen, “ultra” ve hatta “ultra++” özellikleri içeriyor. Ayrıca ilginç bir şekilde doğrudan “++”a geçildiğini, “ultra+” diye bir seçeneğin olmadığını da görüyoruz.
Battlefield 6’nın ayrıntılı sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz:
|MİNİMUM
|ÖNERİLEN
|ULTRA
|ULTRA++
|GRAFİK AYARLARI
|1080p @ 30 FPS
Düşük Ayarlar
|Dengeli: 1440p @ 60FPS
Yüksek Ayarlar
Performans: 1080p @ 120FPS
Düşük Ayarlar
|Dengeli: 2160p(4K) @ 60FPS
Ultra Ayarlar
Performans: 1440p @ 120FPS
Orta Ayarlar
|Dengeli: 4K @ 120FPS
Ultra Ayarlar
Performans: 4K @ 240FPS
Ultra Ayarlar
|YÜKSELTİCİ
|Doğal
|Doğal
|Doğal
|DLSS Süper Çözünürlük
Çoklu Kare Oluşturma
|EKRAN KARTI (GPU)
|NVIDIA GeForce RTX 2060
AMD Radeon RX 5600 XT
Intel Arc A380
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
AMD Radeon RX 6700 XT
Intel Arc B580
|NVIDIA GeForce RTX 4080
AMD Radeon RX 7900 XTX
|NVIDIA GeForce RTX 5080
|VİDEO BELLEĞİ
|6GB
|8GB
|16GB
|16GB
|İŞLEMCİ (CPU)
|Intel Core i5-9400
AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i7-10700
AMD Ryzen 7 3700X
|Intel Core i9-12900K
AMD Ryzen 7 7800X3D
|Intel Core 9 Ultra 285K
AMD Ryzen 7 9800X3D
|RAM
|16GB
(Çift kanal 2133mhz)
|16GB
(Çift kanal 3200mhz)
|32GB
(Çift kanal 4800mhz)
|32GB
(Çift kanal 4800mhz)
|İŞLETİM SİSTEMİ
|Windows 10**
|Windows 11 64-bit
|Windows 11 64-bit
|Windows 11 64-bit
|DIRECTX
|DirectX12
|DirectX12
|DirectX12
|DirectX12
|DEPOLAMA
|55GB* HDD
(Çıkışta)
|90GB* SSD
(Çıkışta)
|98GB* SSD
(Çıkışta)
|98GB* SSD
(Çıkışta)
|TPM 2.0
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|UEFI
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|HVCI
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|VBS
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
Yukarıdaki tabloda görebileceğiniz gibi, Battlefield 6’nın minimum sistem gereksinimleri RTX 2060, Radeon RX 5600 XT veya Arc A380 olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar Intel Core i5-8400 veya Ryzen 5 2600 işlemci ve 16 GB RAM ile eşleştirilebiliyor. Oyunun bu sürümü, 55 GB depolama alanıyla daha da hafif bir yapıya sahip. Ayrıca yalnızca tek bir HDD gerektiriyor.
Bunların Battlefield 6’yı 1080p’de Düşük ayarda ve sadece 30 fps’de oynamak için gereken özellikler olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla bu da rekabetçi bir FPS için pek ideal değil diyebiliriz.
Son olarak 6-10 Ekim arasında çıkacak oyunlar: Battlefield 6, Little Nightmares III ve daha fazlası içeriğine de göz atabilirsiniz.