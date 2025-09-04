349 TL’lik Monument Valley bu hafta Epic Games Store’da ücretsiz oldu

349 TL'lik Monument Valley bu hafta ücretsiz oldu.

Epic Games Store, sevilen oyunu 11 Eylül akşamına kadar bedava indirmenize izin veriyor.

Oyunu bir kez kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, sonsuza dek oyuna erişim sağlamaya devam edebiliyor.

Epic Games Store her hafta Perşembe günü ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. PC oyuncularının yıllardır alışık olduğu gelenek, mobil platformlarda büyük bir beğeni toplayan ve eleştirmenler tarafından adeta bir “sanat eseri” olarak yorumlanan Monument Valley oyunu oldu.

Bulmaca ve macera türündeki popüler oyun yakın zamanda bir canlı aksiyon sinema uyarlaması ile de gündeme gelmişti. Merakla beklenen film için çalışmalar devam ederken, 11 Eylül Perşembe akşamına kadar Epic Games’in sevilen oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşturduğu açıklandı.

11 Eylül’e kadar oyunu bedava indirebilirsiniz

Normal fiyat etiketi 349 TL olan Monument Valley, 11 Eylül Perşembe günü Türkiye saatiyle 18:00’e kadar bedava bir şekilde indirilebiliyor. Bu süre zarfında oyunu kütüphanesine ekleyen oyuncular ömür boyu söz konusu yapıma sahip olmaya devam edecek. Yani bunun bir demo ya da deneme sürümü olmadığını belirtmekte fayda var.

Epic Games Store’daki sayfaya göre Monument Valley’in konusu şu şekilde:

“İmkânsız ortamlar ve yanıltıcı bulmacalarda bir af yolculuğuna çık. Yeni, gerçeküstü ve gizemli dünyaları keşfetmek için anıtları manipüle ederek ve gelişen yollar oluşturarak meditasyon niteliğindeki bu rahatlatıcı bulmaca oyununu deneyimle.”

Monument Valley nasıl ücretsiz indirilir?

Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyununu saniyeler içerisinde cihazınıza yüklemek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Öncelikle Epic Games Store’u açın. Hesabınıza giriş yapın. Monument Valley oyununun sayfasını açın. “Yükle” butonuna basın.

Monument Valley sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 (SP1+) 64 bit

Windows 7 (SP1+) 64 bit İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: GeForce GTX 460

GeForce GTX 460 DirectX: DirectX 11

DirectX 11 Depolama alanı: 1 GB

Önerilen sistem gereksinimleri: