279 TL’lik Fear the Spotlight bir hafta boyunca ücretsiz indirilebiliyor

Fear the Spotlight, Epic Games Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu olarak karşımıza çıktı.

Korku türündeki oyun, Vivian ve Amy gece vakti lisede başarısız giden bir ruh çağırma seansını konu alıyor.

Gergin bir atmosfere sahip olan oyunu 30 Ekim Perşembe akşamına kadar bedava şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Her Perşembe ücretsiz oyun fırsatları ile karşımıza çıkmaya devam eden Epic Games Store, bu hafta bizleri bir korku oyunuyla buluşturuyor. 90’ların klasik korku oyunlarına selam duran üçüncü şahıs macera temalı Fear the Spotlight şu anda platformda bedava olarak sunuluyor.

Unutulmuş bir lisenin ürkütücü koridorlarında geçen oyun, gerilim ve korku türünü başarıyla işliyor. Oyuncular burada yalnızca hayatta kalma mücadelesi vermekle de kalmıyor, ayrıca karanlık sırları da çözmesi gerekiyor.

Fear the Spotlight neler vaat ediyor?

Cozy Game Pals tarafından geliştirilen ve Blumhouse Games imzasıyla yayınlanan oyun geçen yılın Ekim ayında piyasaya çıkmıştı. Windows ve macOS cihazlar için yayınlanan oyunseverlerle buluştu.

Vivian ve isyankar arkadaşı Amy’nin okul saatinden sonra gizlice liseye sızması ve beraberinde gelişen korkutucu olayları anlatıyor. Oyunun konusu şu şekilde özetleniyor:

“Sunnyside Lisesi’nin karanlık bir geçmişi var. Vivian, asi Amy ile bir ruh çağırma seansı için ıssız koridorlara girdiğinde, aniden kendini yalnız ve koridorlarda dolaşan canavarın insafına kalmış halde buluyor. Vivian, canavarın bakışlarından kaçınmalı, arkadaşını bulmalı ve onlarca yıllık bir trajedinin rahatsız edici, ölümcül gerçeğini ortaya çıkarmalıdır. Fear the Spotlight, zengin hikâye anlatımı, bulmaca çözme ve gerilim dolu bir atmosfere odaklanan, klasik 90’lar korku deneyimlerine ürkütücü bir aşk mektubu. Bu türe yeni başlayanlar için mükemmel bir anlatı korku oyunu.”

Fear the Spotlight’ın 30 Ekim’e kadar Epic Games Store’dan ücretsiz olarak indirilebileceğini hatırlatmakta fayda var. Oyunu bir kez indiren kullanıcılar, ömür boyu bu yapıma sahip olmaya devam edebilecek.

Oyunu indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Epic Games Store’u açın. Hesabınıza giriş yapın. Fear the Spotlight oyununun sayfasını açın. “Yükle” butonuna basın.

Fear the Spotlight sistem gereksinimleri