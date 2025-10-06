6-10 Ekim arasında çıkacak oyunlar: Battlefield 6, Little Nightmares III ve daha fazlası

6-10 Ekim tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar neler? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için oyunseverlerle buluşacak oyunları bir araya getirdik.
Bu haftanın öne çıkan oyunu, Electronic Arts’ın uzun zamandır beklenen yeni oyunu Battlefield 6 olacak. Öte yandan Yooka-Replaylee, Little Nightmares III, PixelJunk Eden 2 ve Little Nightmares Enhanced Edition gibi birçok oyun da hafta boyunca karşımıza çıkacak.
6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar
Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
7 Ekim Salı
- Battle Suit Aces (PS5, Switch, PC)
- Blood of Mehran (PS5, PC, Xbox Series)
- King of Meat (PS5, Xbox Series, PC)
- Little Rocket Lab (Xbox One, Xbox Series, PC)
- Sopa – Tale of the Stolen Potato (PC, Xbox One, Xbox Series)
- Deathground (PC)
8 Ekim Çarşamba
- Finding Paradise (PS5, Xbox One, Xbox Series)
- Kingmakers (PC)
9 Ekim Perşembe
- Yooka-Replaylee (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)
- Absolum (PS4, PS5, Switch, PC)
- Bye Sweet Carole (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
- Lost Eidolons: Veil of the Witch (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
10 Ekim Cuma
- Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Little Nightmares III (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)
- PixelJunk Eden 2 (PS4, PS5, PC)
- Snoopy & The Great Mystery Club (PS5, Xbox Series, PC, Switch)
- Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5, Switch, PC)
- Dreams of Another (PS5, PC)
- Little Nightmares Enhanced Edition (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
