Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Oyun

    6-10 Ekim arasında çıkacak oyunlar: Battlefield 6, Little Nightmares III ve daha fazlası

    6-10 Ekim tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
    6-10 Ekim arasında çıkacak oyunlar
    Kapaktaki oyunlar: Little Nightmares III ve Battlefield 6

    6-10 Ekim tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar neler? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için oyunseverlerle buluşacak oyunları bir araya getirdik.

    Bu haftanın öne çıkan oyunu, Electronic Arts’ın uzun zamandır beklenen yeni oyunu Battlefield 6 olacak. Öte yandan Yooka-Replaylee, Little Nightmares III, PixelJunk Eden 2 ve Little Nightmares Enhanced Edition gibi birçok oyun da hafta boyunca karşımıza çıkacak.

    6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    7 Ekim Salı

    • Battle Suit Aces (PS5, Switch, PC)
    • Blood of Mehran (PS5, PC, Xbox Series)
    • King of Meat (PS5, Xbox Series, PC)
    • Little Rocket Lab (Xbox One, Xbox Series, PC)
    • Sopa – Tale of the Stolen Potato (PC, Xbox One, Xbox Series)
    • Deathground (PC)

    8 Ekim Çarşamba

    • Finding Paradise (PS5, Xbox One, Xbox Series)
    • Kingmakers (PC)

    9 Ekim Perşembe

    • Yooka-Replaylee (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)
    • Absolum (PS4, PS5, Switch, PC)
    • Bye Sweet Carole (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
    • Lost Eidolons: Veil of the Witch (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

    10 Ekim Cuma

    • Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
    • Little Nightmares III (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)
    • PixelJunk Eden 2 (PS4, PS5, PC)
    • Snoopy & The Great Mystery Club (PS5, Xbox Series, PC, Switch)
    • Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5, Switch, PC)
    • Dreams of Another (PS5, PC)
    • Little Nightmares Enhanced Edition (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

    Son olarak geçen haftaki “29 Eylül – 3 Ekim arasında çıkacak oyunlar: Ghost of Yotei, Final Fantasy Tactics ve daha fazlası” içeriğimize de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.