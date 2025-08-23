Black Ops 7, Call of Duty serisinin vazgeçilmez bir özelliğini barındırmayacak

Call of Duty: Black Ops 7, ayarlanabilir zorluk seviyesi özelliğini kaldırıyor.

Oyunun zorluğu, oyuncu sayısına göre ayarlanacak.

Activision, bu sayede hem tek hem de dört kişilik co-op modlar için optimal bir denge sağlamayı amaçlıyor.

Microsoft çatısı altında faaliyetlerine devam eden Activision-Blizzard tarafından yayınlanan Call of Duty serisi, oyuncularına her zaman istedikleri zorluk seviyesinde oynama özgürlüğü sunmasıyla biliniyordu. İster Çaylak (Recruit) seviyesinde rahat bir deneyim, ister Veteran (Kıdemli) seviyesinde sınırlarınızı zorlayan bir meydan okuma…

Ama Kasım ayında çıkacak olan Black Ops 7, bu köklü geleneği tamamen ortadan kaldırıyor. Geliştiricilerin aldığı radikal karar, serinin hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir.

Ayarlanabilir zorluk artık yok

IGN’in haberine göre, Call of Duty: Black Ops 7’nin Campaign Modu adı altında kullanıcılara sunulacak hikayesi, ayarlanabilir zorluk seçeneğine ev sahipliği yapmayacak. Oyun ister tek oyunculu ister dört kişiye kadar co-op olarak oynansın, zorluğu oyuncu sayısına göre otomatik olarak ayarlanacak ve hiçbir şekilde değiştirilemeyecek.

Black Ops 7’yi geliştiren stüdyolardan biri olan Treyarch’ın yardımcı yaratıcı yönetmeni Miles Leslie, IGN’e verdiği röportajda, “Zorluk seviyesi, oyuna yerleşik olarak eklendi” ifadelerini kullandı ve bu kararın arkasındaki nedenleri şöyle açıkladı:

“Kampanya modunu hem tek kişilik hem de dört kişilik takımlar için hazırladık. Artık eski oyunlardaki gibi bir zorluk seviyesi seçemiyorsunuz. Bunu oyuna yerleştirdik, çünkü co-op bir hikayeye farklı yaklaşmanız gerekiyor. Görevlerin hem tek oyunculu oyuncular için doğru hissettirdiğinden hem de iki, üç ve dört oyuncu için doğru miktarda zorluk sunduğundan emin olmak istedik.”

Call of Duty: Black Ops 7 ne zaman çıkacak?

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım 2025 tarihinde Xbox One ve PlayStation 4 gibi eski nesil konsolların yanı sıra Xbox Series X/S ve PlayStation 5 gibi yeni jenerasyon cihazlar ile PC platformunda oynanabilecek.

Black Ops 7 Türkiye fiyatları hem PlayStation Store hem de Xbox Store’da Standart Sürüm için 3 bin 199 TL, Kasa Sürümü için 4 bin 399 TL olarak duyuruldu. Steam’deki fiyatları ise sırasıyla 69,99 dolar ve 99,99 dolar şeklinde belirlenen oyun, Game Pass Ultimate üyeliğine abone olan PC ve Xbox sahiplerine ücretsiz bir şekilde sunulacak.

EA FC 25 ve GTA 5 gibi popüler oyunlara da ev sahipliği yapan Xbox Game Pass abonelik sistemi, Call of Duty’nin gelişi ile Sony’nin PlayStation Plus servisine göre önemli bir avantaj elde ediyor. PS Plus da Spider-Man ve God of War gibi büyük bütçeli yapımlara ev sahipliği yapsa da, hem Xbox’ın yaptığı gibi çıkan oyunları ilk günden oynama seçeneği sunmuyor hem de eklenen AAA oyunların sayısı nispeten daha az.

Call of Duty Black Ops 7 sistem gereksinimleri (Beklenen)

Activision-Blizzard, Black Ops 7’nin sistem gereksinimlerini henüz açıklamadı ancak NZXT kaynağına göre oyun, kullanıcılardan en az aşağıdaki özellikleri isteyecek:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit CPU: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 RAM: 8 GB

8 GB GPU: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 960 / Intel Arc A580

AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 960 / Intel Arc A580 VRAM: 2 GB

2 GB Depolama: 102 GB kullanılabilir alana sahip SSD

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit CPU: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K

AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K RAM: 12 GB

12 GB GPU: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 960 / Intel Arc A580

AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 960 / Intel Arc A580 VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 102 GB kullanılabilir alana sahip SSD

4K Ultra: