Yüzlerce şirketten Microsoft’a Windows 10 isyanı: “Güncelleme desteği süresini ücretsiz uzatın”

Microsoft'un 14 Ekim 2025'te Windows 10 için ücretsiz güvenlik desteğini sonlandırma kararı küresel bir tepkiyle karşılaştı.

Donanım yetersizlikleri yüzünden milyonlarca bilgisayarın Windows 11'e geçemeyecek olması büyük bir elektronik atık endişesi doğuruyor.

Yüzlerce işletme ve kamu temsilcisi, Microsoft'a desteği uzatması ve elektronik atık oluşumunu engellemesi için çağrı yaptı.

Teknoloji devi Microsoft’un milyonlarca kullanıcısı olan Windows 10 işletim sistemine yönelik ücretsiz güvenlik desteğini 14 Ekim 2025’te sonlandırma planı küresel çapta bir tepki dalgası yarattı.

Önümüzdeki yıl itibarıyla öğrenci odaklı Windows 11 SE sürümünü emekliye ayıracağını duyuran Microsoft’un donanım yetersizlikleri nedeniyle milyonlarca bilgisayarın Windows 11’e geçmesini engellemesi, yüzlerce tamir işletmesi ve kamu temsilcisini şirkete çağrı yapmaya yöneltti.

Yüzlerce işletme ve yetkiliden ortak mektup

Amerika’nın Kamu Yararı Araştırma Grubu (PIRG) tarafından organize edilen girişim kapsamında, dünya genelinde 382 tamir işletmesi, 19 kütüphane ve okul yetkilisi, 83 yerel ve eyalet düzeyinde seçilmiş yetkili ile 49 çevre ve tüketici hakları örgütü ortak bir mektuba imza attı.

PIRG Kıdemli Direktörü Nathan Proctor, ayrıca 16 binden fazla tüketicinin imzaladığı bir dilekçenin ve Fransa’da 43 bin vatandaşın katıldığı benzer bir kampanyanın varlığına dikkat çekti.

PIRG Başkan Yardımcısı Andre Delattre, kullanıcıların yaşadığı sıkıntıyı, “İnsanlar bizi yükseltmeye zorlayan, yazılım desteğini kesen veya temel özellikler için beklenmedik ödeme duvarları oluşturan kısa ömürlü elektronik cihazlardan yoruldu” sözleriyle ifade etti.

Milyonlarca bilgisayar elektronik atığa dönüşebilir

Zorunlu işletim sistemi yükseltmesinin getirdiği sürdürülebilirlik sorunları da mektupta öne çıkan konulardan biri oldu. Windows 11’e yükseltme yapamayacak 400 milyona yakın bilgisayarın atıl kalacağı belirtilirken, ortaya çıkacak elektronik atık miktarının önümüzdeki aylarda fırlayacağı öngörülüyor. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Elektronik atıkların dörtte birinden daha azı geri dönüştürülüyor. Dolayısıyla bilgisayarların çoğu çöp sahalarına gidecek.”

Pazar payı hâlâ yüksek

Statcounter verilerine göre, desteğin sona ermesine sayılı günler kala Windows 10’un pazar payı düşüşünü sürdürüyor. Eylül 2025 itibarıyla PC pazarında Windows 10’un payı yüzde 40,5 iken Windows 11’in payı ise yüzde 48,9 seviyesinde.

Microsoft cephesi ise sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını hatırlatarak, cihazları onarım, yeniden kullanım ve geri kazanım için tasarladıklarını belirtti. Ancak şirket donanım ve yazılımın zamanla geliştiğini ve eski cihazların artık uygun olmadığını savundu. Windows 11’de güvenlik olaylarında yüzde 62’lik bir düşüş ve aygıt yazılımı saldırılarında Windows 10’a kıyasla 3 kat azalma olduğunu da iddia etti.

Bu arada donanım nedenleriyle Windows 11’e geçemeyen kullanıcılar için Microsoft bir yıllık Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) hizmetini ücretli olarak sunuyor. Kurumsal müşteriler ise ESU hizmetinden üç yıla kadar yararlanabiliyor.