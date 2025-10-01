Xbox Game Pass’in zamlı Türkiye fiyatları ve yeni abonelik paketleri açıklandı

Xbox Game Pass'in Türkiye fiyatlarına zam geldi.

Artık en ucuz abonelik seçeneğine aylık 269 TL'den erişilebiliyor.

Öte yandan Microsoft, "Essential, Premium ve Ultimate" olmak üzere üç yeni planını tanıttı.

Microsoft, Xbox Game Pass Türkiye fiyatları ve abonelik paketi seçenekleriyle ilgili önemli değişiklikler duyurdu. Mevcut planları yeniden tasarlayan şirket, abonelik ücretlerinde önemli bir artışa gitti.

Oyunseverlere bugün duyurulan değişiklikler, kullanıcılar için daha fazla esneklik sunmayı amaçlıyor. Fakat ne yazık ki zam nedeniyle abonelerin bütçesini doğrudan etkiliyor. İşte Game Pass kullanıcılarının karşılaşacağı yeni abonelik paketleri ve güncel fiyatlar…

Xbox Game Pass abonelik seçenekleri ve Türkiye fiyatları

Değişiklikle birlikte eski Core ve Standart planlar artık mevcut olmayacak. Şirket bunların yerine üç yeni paket getirdi: Essential, Premium ve Ultimate.

Bu yenilik mevcut tüm kullanıcıların otomatik olarak daha geniş oyun kütüphaneleri, ek hizmetler ve fiyat ayarlamalarıyla gelen yeni planlara geçirileceği anlamına geliyor. Dilerseniz şimdi de yeni abonelik seçeneklerinin özellikleri ve fiyatlandırmalarına göz atalım…

Xbox Game Pass Essential – Aylık 269 TL

Şu anda en ucuz Xbox Game Pass planı, eski Core planının yerini alan ve artık aylık 269 TL olan Essential seçeneği oluyor. Kullanıcılar konsol ve PC’de 50’den fazla oyundan oluşan bir kütüphaneye, çevrimiçi çok oyunculu oyuna, sınırsız bulut oyun deneyimine ve özel ödüllere erişim sağlayabiliyor.

Öne çıkan oyunlar arasında Hades, Stardew Valley ve Cities: Skylines Remastered yer alıyor. Aboneler ayrıca Overwatch 2 ve Warhammer 40,000: Darktide gibi popüler oyunlarda avantajlardan ve Microsoft Store puan sistemindeki avantajlardan da yararlanıyor.

Xbox Game Pass Ultimate – Aylık 409 TL

Eski Standart plan, artık aylık ücreti 409 TL olan Premium ile değiştirildi. Minecraft, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V gibi serilerin yanı sıra Diablo IV ve Hogwarts Legacy gibi yeni oyunlar da dahil olmak üzere konsol, PC ve bulut için 200’den fazla oyun sunuyor.

Premium ayrıca Cloud Gaming desteği, League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlarda oyun içi avantajlar ve mağazada 50 bine kadar puan kazanmanızı sağlayan ödüller içeriyor.

Xbox Game Pass Ultimate – Aylık 799 TL

Game Pass’in en kapsamlı planı artık aylık 799 TL’den erişilebiliyor. Konsol, PC ve bulutta 400’den fazla oyuna erişimin yanı sıra Ultimate artık ilk günden itibaren Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2 ve The Outer Worlds 2 dahil olmak üzere yılda 75’e kadar yeni oyun içeriyor.

Hizmet ayrıca artık ek ücret ödemeden pakete dahil olan Fortnite Club ve Ubisoft+ Classics hediyelerini de içeriyor. Aboneler aynı zamanda Riot Games oyunlarında avantajlardan, seçili oyunlarda yüzde 20’ye varan indirimlerden ve yalnızca oynayarak 100 bine kadar küresel puan biriktirmenizi sağlayan genişletilmiş ödül programından yararlanıyor.

Son olarak bugün tek zam haberiyle karşımıza çıkan ismin Game Pass olmadığını da ekleyelim. Spotify Türkiye yüzde 66’lık zamla dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan GAİN ve Disney+ platformları da zamlı fiyatlarını duyurdu.