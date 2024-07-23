Xbox müjdeyi verdi! Call of Duty: Modern Warfare 3, Game Pass’e geliyor

Microsoft şirketinin Activision Blizzard stüdyosunu satın almasından yaklaşık bir yıl sonra nihayet Call of Duty serisinden bir oyun ilk kez Xbox Game Pass platformuna geliyor. Xbox’ın resmi internet sitesinde açıkladığı bilgilere göre şirket, Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununun bugünden itibaren Game Pass hizmetinde oyunseverlere sunulmaya başlayacağını ifade etti.

Şimdiye kadar ortaya çıkan ilk dedikodular, Game Pass’e gelecek ilk CoD oyununun Call of Duty: Black Ops 6 olacağına işaret ediyordu. Fakat yakın zamanlı sızıntılar, Modern Warfare 3’ün serinin platforma eklenecek ilk oyunu olacağı öne sürülmeye başlanmıştı. Son tahminlerin isabetli çıktığı görüldü ve Game Pass kullanıcıları bu gelişmeden dolayı memnuniyetini sosyal medya üzerinden heyecanla göstermeye başladı.

Call of Duty hayranları için Xbox’tan sevindiren haber

Sledgehammer Games stüdyosu tarafından geliştirilip Activision imzasıyla geçen yılın Kasım ayında piyasaya çıkan Call of Duty: Modern Warfare 3 bugün PC Game Pass ve Game Pass Ultimate kullanıcılarına sunuluyor. Serinin ilk açık dünya zombi deneyimine ev sahipliği yapan oyun, ayrıca şu anda CoD serisindeki son oyun olarak da biliniyor.

Bu yılın Ekim ayında yayınlanması planlanan yeni Black Ops oyununa kadar serideki en güncel yapım olarak kalmaya devam edecek bu yapıma Game Pass aboneleri artık herhangi bir ek ücret ödemeden erişim sağlayabilecek. Xbox bu sürpriz gelişme ile ilgili resmi YouTube kanalı üzerinden şu videoyu yayınladı:

Tek oyunculu bir macera, özel zombi modu ve çok oyunculu mod gibi ilgi çekici seçeneklere ev sahipliği yapan Call of Duty: Modern Warfare 3 konsol oyuncularına yalnızca tek oyunculu versiyonu sunacak. Fakat PC Game Pass ve Game Pass Ultimate paketlerine sahip olan aboneler oyunun tamamından faydalanabilecek.

Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununun Xbox Game Pass platformuna eklenmesi, çok yakında serinin daha fazla yapımının da platformda yer almaya başlayacağına işaret ediyor olabilir. Oyunseverler şimdiden CoD serisindeki diğer yapımları beklemeye başladı. Muhtemelen Xbox da bu beklentiyi karşılayarak içerik kütüphanesini daha geniş ve ilgi çekici bir hale getirecek.

Peki ya siz CoD Modern Warfare 3’ün Game Pass’e eklenmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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