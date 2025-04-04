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    GTA 5 yeniden Xbox Game Pass’e dönüyor

    Rockstar Games'in efsane oyunu GTA 5 önümüzdeki günlerde nihayet yeniden Xbox Game Pass kataloğuna dönüyor.
    GTA V
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    • Xbox Game Pass'ten GTA hayranlarına müjdeli haber geldi.
    • Geçen yıl katalogdan kaldırılan Grand Theft Auto V yeniden Game Pass'e dönüyor.
    • GTA 5'in 15 Nisan tarihinde yeniden oyuncularla buluşacağı açıklandı.

    Grand Theft Auto V (GTA 5) oyunu 15 Nisan 2025’ten itibaren Xbox Game Pass abonelerine yeniden erişime açılacak. Geçen yıl katalogdan ayrılan oyun, süren bekleyişin ardından nihayet yeniden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

    Özellikle de bilgisayar kullanıcılarına yönelik önemli bir yeni özellik olan Enhanced Edition versiyonunun oyuna dahil edilmesi, topluluğun coşkusunu da beraberinde getirdi. Mart ayının başında yayınlanan teknik güncelleme, PC Game Pass aboneleri için de ilk kez kullanıma sunuldu.

    Oscar Guzman Flies Again paketi de gelecek

    Abonelik yoluyla satın alınabilecek sürümler, “Oscar Guzman Flies Again” adlı son güncellemeden yararlanacak. Bu eklenti paketi, Grapeseed’deki McKenzie Field hangarını yönetme, yeni silah kaçakçılığı görevleri üstlenme ve yeni uçakları kullanma olanağı sunuyor.

    4 Mart’ta PC’de ücretsiz olarak dağıtılan Enhanced Edition güncellemesi, genel oyun deneyimine yönelik çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Yeni araçlara ev sahipliği yapan bu sürüm, oyun ortamında vahşi yaşam karşılaşmaları, keşfi daha da sürükleyici ve gerçekçi hale getirmek için görsel ayarlamalar içeriyor.

    GTA V

    GTA 5 Enhanced Edition tartışmalara sebep oldu

    Enhanced güncellemesinin tanıtımı GTA 5 için Steam’de özel bir durum yarattı. Yeni sürüm, belirli teknik aksaklıklar nedeniyle platformda en az olumlu puan alan Rockstar oyunu haline geldi.

    Yaygın hoşnutsuzluğun temel nedeni ise hesap taşımada yaşanan sorunlardan, yani birçok kullanıcının GTA Online ilerlemesini teknik olarak yenilenen versiyona aktarmasını engelleyen teknik zorluklardan kaynaklanıyor.

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    Oyun camiası tarafından bildirilen profillerin aktarımıyla ilgili engellerin, haberin yayınlandığı sırada geliştiriciler tarafından henüz tam olarak aşılmamış olduğu anlaşılıyor.

    GTA 5 oyununu ilk kez Xbox Game Pass üzerinden keşfetmeye karar veren oyunseverler, önceki kayıtlarda yaşanan bu teknik sorunlarla karşılaşmayacak ve böylece transferle ilgili herhangi bir aksama yaşamadan maceralarına başlayabilecek.

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    Uzun süredir oyun oynayan ve geçmiş hesaplarını koruyarak Enhanced versiyona geçmeyi planlayanlar için durum farklı görünüyor. Zira o oyuncular yine de yukarıda bahsedilen geçiş zorluklarıyla karşılaşabilir.

    Rockstar Games, oyunun Xbox Game Pass kataloğuna gerçek dönüşünün ay ortasında gerçekleşmesi planlanan tarihten önce bu teknik sorunları çözmek için çalışmaya devam ediyor. Şirket sorunsuz bir geçiş sağlamaya çalışıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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