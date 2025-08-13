PlayStation Plus Ağustos 2025 oyunları: Spider-Man ve Mortal Kombat 1 geliyor

- PlayStation Plus, Ağustos 2025'te kütüphanesine eklenecek oyunları duyurdu.
- En dikkat çekici oyunlar arasında Mortal Kombat 1 ve Marvel’s Spider-Man bulunuyor.
- Oyunlar yalnızca PS Plus'ın Deluxe ve Extra paketine abone olanlara sunulacak.
Oyun dünyasının en popüler abonelik servislerinden PlayStation Plus, her ay olduğu gibi bu ay da abonelerine birbirinden farklı ve etkileyici oyunlar sunmaya devam ediyor. Essential, Extra ve Deluxe (Premium’un Türkiye versiyonu) aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar, kullanıcılar arasında büyük bir merak konusu olmuştu.
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Ağustos ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunları resmen duyurarak PlayStation sahiplerinin merakını giderdi. Daha önce EA Sports FC 24 gibi popüler oyunları ağırlayan servise bu ay eklenecek yapımların toplam değeri ise 12 bin TL’yi aşarak oyuncuları sevindirecek cinsten oluyor.
Mortal Kombat 1 ve Marvel’s Spider-Man PS Plus kütüphanesine geliyor
PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar ekleyen Sony, Ağustos 2025 tarihinde de oyun severleri mutlu edecek bir liste hazırladı. PlayStation Blog’da yapılan duyuruya göre, Ağustos ayında kütüphaneye eklenecek oyunlara baktığımızda, kuşkusuz en dikkat çekeni popüler dövüş oyunu Mortal Kombat 1 olarak karşımıza çıkıyor.
Ağustos ayında PlayStation Plus’un Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek oyunların tam listesi ve normal satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
- Mortal Kombat 1 (PS5) – 1.749 TL
- Marvel’s Spider-Man (PS5, PS4) – 466,78 TL
- Sword of the Sea (PS5) – Belli değil
- Earth Defense Force 6 (PS5, PS4) – 2 bin 99 TL
- Unicorn Overlord (PS5, PS4) – 2 bin 99 TL
- Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4) – 2 bin 579 TL
- Indika (PS5) – 875 TL
- Harold Halibut (PS5) – 1.499 TL
- Coral Island (PS5) – 1.299 TL
Essential abonelerine de ücretsiz oyunlar sunuluyor
Sony, PlayStation Plus’ın Extra ve Deluxe katmanlarına ek olarak Essential abonelerine özel ücretsiz oyunlarını da açıkladı. PS Plus’ın en düşük fiyatlı seçeneği olarak gözler önüne serilen Essential’ın kataloğuna eklenecek oyunlar, hem PS4 hem de PS5 konsollarında oynanabilecek.
Ağustos 2025’in ücretsiz oyunları ise şu şekilde:
- Lies of P (PS5, PS4) – 2 bin 349 TL
- Day Z (PS4) – 2 bin 349 TL
- My Hero One’s Justice 2 (PS4) – 1.749 TL
PS Plus Türkiye fiyatlarına devasa zam geldi
PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatları, Nisan 2025 tarihi itibarıyla yaklaşık yüzde 55 oranında zamlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Güney Amerika, Asya ve Okyanusya’da gerçekleştirilen PS Plus fiyat artışı sonrası ülkemizdeki kullanıcılara da daha yüksek ücretler yansıtılmaya başlandı.
Yüzde 55 oranındaki zam ile birlikte güncel rakamlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|PS Plus Essential (1 Aylık)
|175 TL
|273 TL
|PS Plus Essential (3 Aylık)
|440 TL
|685 TL
|PS Plus Essential (1 Yıllık)
|1.400 TL
|2.180 TL
|PS Plus Extra (1 Aylık)
|260 TL
|405 TL
|PS Plus Extra (3 Aylık)
|720 TL
|1.121 TL
|PS Plus Extra 12 Aylık
|2.340 TL
|3.645 TL
|PS Plus Deluxe (1 Aylık)
|305 TL
|475 TL
|PS Plus Deluxe (3 Aylık)
|830 TL
|1.292 TL
|PS Plus Deluxe (1 Yıllık)
|2.740 TL
|4.266 TL