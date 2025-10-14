Microsoft, Windows 10 içini desteği resmen kesti

Microsoft, bugün itibarıyla Windows 10 için resmi desteğini sona erdirdi.

Daha güncel ve sorunsuz bir deneyim yaşamak isteyenler için Windows 11 yükseltmesi öneriliyor.

Teknoloji devi Microsoft, Windows 10 desteğinin son günü olarak 14 Ekim 2025 Salı gününü belirlemişti. Bugün itibarıyla ne yazık ki işletim sistemi artık güncelleme almayacak.

Microsoft artık işletim sistemi için on yıldan biraz fazla süren bir destek döngüsü tanımladı. Windows 10, Windows 8.1’in doğrudan halefi olarak Temmuz 2015‘te resmen yayınlandı. Şimdi bu dönem resmi olarak sona erdi.

Şirket bu konuda Windows 10 kullanıcılarına basit ve net bir çözüm önerisi sunuyor. Şirket, kullanıcıların güncellenmiş bir platforma erişmeye devam etmek için Windows 11’e geçiş yapmalarını tavsiye ediyor.

Home, Pro ve Enterprise dahil olmak üzere tüm Windows 10 sürümleri bu destek sonundan etkileniyor.

Destek süresi sona erince neler oluyor?

Eski işletim sistemi için sona ermesi, Microsoft’un artık Windows 10’daki hataları düzelten, performansı artıran, özellik ekleyen yazılım güncelleştirmeleri sağlamayacağı anlamına geliyor. Yine de işletim sisteminin çalışmaya devam etmesini hiçbir şeyin engellemeyeceğini belirtmekte fayda var.

Fakat güncelleme eksikliği Windows 10’u bir nevi geçersiz kılacak. Yani sistemin yeni yazılım, donanım ve teknolojilerle çalışmasını garanti altına almak artık mümkün olmayacak.

Kullanıcılar için asıl sonuç ise olası güvenlik açıklarına yönelik düzeltmelerin olmaması nedeniyle Windows 10’un güvenlik sorunlarına açık hale gelebilmesi olacak. Öte yandan Microsoft’un artık sistem sorunlarını çözmek için desteğe ihtiyaç duyan kullanıcılara veya kuruluşlara destek sunmayacağı da ekleniyor.

Windows 10 için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri duyuruldu

Microsoft, Windows 10’un destek döngüsünü uzatmasa da sistemi Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri anlamına gelen ESU programına dahil etti. Adından da anlaşılacağı gibi bu seçenek, işletim sisteminin daha uzun süre güncelleme almasını sağlıyor.

Kuruluşlar, her yıllık yenilemede artan bir ücret ödeyerek ESU ile üç yıla kadar sözleşme yapabilecek. Home kullanıcıları, 30 dolar tutarında bir ücret ödeyerek veya Windows Yedekleme işlevini etkinleştirerek ya da Microsoft Rewards programından puan kullanarak ücretsiz seçenekleri kullanarak ESU’yu yalnızca bir yıllığına satın alabilecek.

Fakat her iki durumda da Windows 10 yalnızca önemli güvenlik güncelleştirmelerini alacak. Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri işlevsel veya performans güncelleştirmelerini içermeyecek.