Call of Duty: Black Ops 7 çıkış tarihi doğrulanırken, Türkiye fiyatları belli oldu

Gamescom Opening Night Live 2025 etkinliğinde "Call of Duty: Black Ops 7" oyunu tanıtıldı.

Oyun; PC, PlayStation 4/5 ve Xbox One/Series X/S platformları için çıkış yapacak.

Oyunun PlayStation Store ve Xbox Store platformlarındaki Türkiye fiyatları 3 bin 199 TL olarak açıklandı.

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Gamescom Opening Night Live 2025 sahnesi, bu yıl da bomba gibi bir duyuruya ev sahipliği yaptı. Merakla beklenen yeni nesil Call of Duty oyununun perde arkasındaki stüdyolar Treyarch ve Raven Software, Call of Duty: Black Ops 7’yi resmen tanıttı.

İlk kez hikaye oynanışının gösterildiği dev etkinlik, oyunun çıkış tarihinden çok oyunculu modlarına kadar tüm sırlarını gün yüzüne çıkardı. Her zaman olduğu gibi Türkçe dil desteğine sahip olmayacağı, oyunun Steam sayfasında da açık bir şekilde görülen Black Ops 7 yapımı, görünüşe göre sevenlerini çok da bekletmeyecek.

Hikaye modu yeniden tanımlanıyor

IGN’in haberine göre, 2035 yılında geçen Black Ops 7, Black Ops 2 ve Black Ops 6 olaylarının sonrasına bağlanarak serinin kronolojisine yeni bir boyut katıyor. Senaryo bu kez oyunculara tek başına veya dört kişiye kadar co-op olarak oynama imkanı sunuyor. Hikayenin en çarpıcı yeniliği ise, seride bir ilk olarak, Endgame adı verilen ve tekrar tekrar oynanabilen bir bölümün bulunması.

Çok oyunculu tarafta neler değişiyor?

Multiplayer dünyası, geçen yıl büyük beğeni toplayan Omnimovement sistemiyle geri dönüyor. Bu kez daha da geliştirilen hareket sistemi, oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Çıkışta toplam 16 adet 6v6 harita (13’ü yepyeni, 3’ü ise Black Ops 2’den klasikleşmiş haritalar) ve iki büyük ölçekli 20v20 harita oyuncuları bekliyor.

30 farklı silah (28 menzilli, 2 yakın dövüş) ile gelecek olan oyun, yeni Overclock sistemi sayesinde Scorestreak ve ekipmanların zamanla gelişerek daha işlevsel hale gelmesini sağlıyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise, araç savaşlarını birleştiren yeni 20v20 modu Skirmish olarak karşımıza çıktı.

Serinin hayranlarını sevindirecek bir sürpriz de Dead Ops Arcade 4’ün dönüşü oldu. İlk olarak birinci Black Ops oyununda gizli bir mini oyun olarak ortaya konulan twin-stick shooter, uzun yıllar sonra serinin yeni oyununda yer almış olacak.

Black Ops 7 ne zaman çıkacak?

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım 2025 tarihinde Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC platformları için piyasaya sürülecek.

Electronic Arts’ın aksine Activision-Blizzard, halen PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollara oyun yapmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Battlefield 6’nın sadece PlayStation 5, Xbox Series ve PC cihazlarına çıkacağı duyurulmuştu.

Türkiye fiyatları kesinleşti

Call of Duty: Black Ops 7 Türkiye fiyatları PlayStation Store ve Xbox Store üzerinden açıklandı. Standart Sürüm için 3 bin 199 TL’lik bir etiket listelenirken, Kasa Sürümü’ne sahip olmanın bedeliyse 4 bin 399 TL olarak belirlendi.

Oyunu PC’de oynamak isteyenler ise Standart Sürüm’e Steam üzerinden 69,99 dolara (haberin yazıldığı tarihteki dolar/TL kuruna göre yaklaşık 2 bin 865 TL) erişebilecekler. Kasa Sürümü ise 99,99 dolara (yaklaşık 4 bin 90 TL) satılıyor.

PC ve Xbox sahipleri için iyi haber şu ki; Game Pass Ultimate üyeleri Black Ops 7’yi ekstra para vermeksizin ilk günden itibaren oynayabilecek. Halihazırda Game Pass, EA FC 25 ve GTA 5 dahil olmak üzere birbirinden kaliteli oyunlara ev sahipliği yapıyor.