Enerji Bakanlığı açıkladı: Doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz desteğinde şehir bazlı yeni bir döneme geçileceğini açıkladı.

2026'da hayata geçmesi beklenen düzenleme, ortalamanın üzerinde tüketim gösteren haneleri kapsam dışında bırakacak.

Limitleri aşan haneler, bir sonraki yıl destekten yararlanamayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, CNN Türk kanalında Hande Fırat’ın televizyon programına konuk oldu. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren önemli bir açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, elektrikte olduğu gibi doğalgaz faturalarında da illere ve aylara göre değişkenlik gösteren kademeli sisteme geçileceğini söyledi.

Doğalgazda “adil fatura” modeli geliyor

Oksijen Gazetesi’ne göre doğalgaz desteği artık her ilin tüketim ortalamasına göre değişkenlik gösterecek. Ortalamanın yarısından fazla tüketen aboneler destek kapsamından çıkarılacak.

Bakan Bayraktar’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Doğalgazda her ilde farklı tüketim yapılıyor. Erzurum farklı, Ankara farklı, İzmir, İstanbul farklı. Doğalgazda aylık bazda şehir bazlı bir ortalamaya bakacağız. Mesela, bu Ankara’da 180 metreküp diyelim. Erzurum’da 200’lerin üzerinde. Diyelim ki yüzde 50 belirledik. Ankara’da siz 275 metreküp tükettiniz, yani Ankara’daki ortalama insanın tüketiminin yüzde 50’sinden daha fazla tükettiniz. Diyeceğiz ki, sizi destek grubunun dışına alıyoruz. Uygulamada bir hesap hatası olması durumunda da ihtiyaç sahibi Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapabilecek. Toplam abonelerin yüzde 16’sı yüzde 50’nin üzerinde tüketim yapıyor. Yani biz böyle bir düzenleme yaparsak, yüzde 84 insanımızın hayatında bir şey değişmiyor. Toplam gazın neredeyse yarısını o yüzde 16’lık kesim kullanıyor.”

Faturalara enflasyon zammı sinyali

Bakan Bayraktar’a göre hükümet şu anda 850 milyar TL’yi bulan enerji destek yükünü azaltmak adına elektrik ve doğalgaz fiyatlarında enflasyon oranında bir artış yapma fikrini tartışıyor:

“Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında beklenen enflasyon nispetinde bir fiyat düzenlemesi olabilir. Elektrik ve doğalgazda 2025 rakamlarıyla 593 milyar liralık destek verilmiş. Finansmanı da dahil ettiğimizde rakam 800-850 milyar lirayı buluyor. Bu destek kaleminin düşürülmesine yönelik çalışma yapıyoruz. Tüketim esaslı bir model getirilecek.”

Ekim ayı kararı bekleniyor

Şu anda elektrikte mevcut olan kademeli destek sistemi her yıl Ekim ayında belirlenen yıllık tüketim limitini aşan abonelerin ertesi yıl destek dışına çıkarılması esasıyla karşımıza çıkıyor.

2025 yılı için geçerli olacak yeni limit bu ay sonuna kadar belirlenecek. Bu bağlamda geliri düşük ya da özel sağlık durumu olan ihtiyaç sahipleri, belirlenen limiti aşmaları halinde bile Aile Bakanlığı üzerinden destek almayı sürdürebilecek:.