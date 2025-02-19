iPhone 16e Türkiye fiyat listesi ve çıkış tarihi

iPhone SE 4 bugün resmen tanıtıldı.

Apple'ın yeni giriş seviyesi telefonu 21 Şubat'ta Türkiye'de ön siparişe açılacak.

Cihaz ülkemizde 47 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkacak.

Teknoloji devi Apple bugün sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı. iPhone 16e resmi olarak piyasaya duyuruldu. Şirketin yeni “uygun fiyatlı” telefonu, iPhone 16 serisinin en yeni üyesi, aynı zamanda iPhone SE 3’ün de halefi olarak tüketicilerle buluştu.

iPhone SE 4 olarak beklenen yeni bütçe dostu iPhone modeli bu akşam saatlerinde Apple tarafından tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serildi. iPhone 16e özellikleri nihayet açıklanırken, aynı zamanda Türkiye fiyat listesi ve çıkış tarihi de netlik kazandı. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 16e Türkiye fiyat listesi

Apple’ın yeni giriş seviyesi telefonu Türkiye pazarında resmen satışa çıktı. Markanın resmi internet sitesinde açılan sayfada, iPhone 16e modelinin ülkemizde hangi fiyat aralığına satılacağı da anlaşılmış oldu.

Modelin 47 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşacağı belirtildi. iPhone 16e fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 16e (128 GB): 47 bin 999 TL

47 bin 999 TL iPhone 16e (256 GB): 52 bin 999 TL

52 bin 999 TL iPhone 16e (512 GB): 62 bin 999 TL

iPhone 16e ne zaman çıkacak?

Apple Türkiye tarafından açıklanan ayrıntılara göre iPhone 16e’nin çıkış tarihi 28 Şubat olacak. Tüketiciler 21 Şubat’tan itibaren cihazı ön sipariş ile elde etme imkanına sahip olabilecek.

Arka tarafta tekli kamera, Apple Intelligence yapay zeka desteği ve bir dizi ilgi çekici yenilik ile karşımıza çıkan iPhone 16e şimdiden büyük bir beklenti oluşturdu. Tüketiciler henüz ilk günden cihaza yoğun bir ilgi gösterdi.

iPhone 16e teknik özellikleri