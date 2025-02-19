iPhone 16e Türkiye fiyat listesi ve çıkış tarihi

- iPhone SE 4 bugün resmen tanıtıldı.
- Apple'ın yeni giriş seviyesi telefonu 21 Şubat'ta Türkiye'de ön siparişe açılacak.
- Cihaz ülkemizde 47 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkacak.
Teknoloji devi Apple bugün sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı. iPhone 16e resmi olarak piyasaya duyuruldu. Şirketin yeni “uygun fiyatlı” telefonu, iPhone 16 serisinin en yeni üyesi, aynı zamanda iPhone SE 3’ün de halefi olarak tüketicilerle buluştu.
iPhone SE 4 olarak beklenen yeni bütçe dostu iPhone modeli bu akşam saatlerinde Apple tarafından tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serildi. iPhone 16e özellikleri nihayet açıklanırken, aynı zamanda Türkiye fiyat listesi ve çıkış tarihi de netlik kazandı. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…
iPhone 16e Türkiye fiyat listesi
Apple’ın yeni giriş seviyesi telefonu Türkiye pazarında resmen satışa çıktı. Markanın resmi internet sitesinde açılan sayfada, iPhone 16e modelinin ülkemizde hangi fiyat aralığına satılacağı da anlaşılmış oldu.
Modelin 47 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşacağı belirtildi. iPhone 16e fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor:
- iPhone 16e (128 GB): 47 bin 999 TL
- iPhone 16e (256 GB): 52 bin 999 TL
- iPhone 16e (512 GB): 62 bin 999 TL
iPhone 16e ne zaman çıkacak?
Apple Türkiye tarafından açıklanan ayrıntılara göre iPhone 16e’nin çıkış tarihi 28 Şubat olacak. Tüketiciler 21 Şubat’tan itibaren cihazı ön sipariş ile elde etme imkanına sahip olabilecek.
Arka tarafta tekli kamera, Apple Intelligence yapay zeka desteği ve bir dizi ilgi çekici yenilik ile karşımıza çıkan iPhone 16e şimdiden büyük bir beklenti oluşturdu. Tüketiciler henüz ilk günden cihaza yoğun bir ilgi gösterdi.
iPhone 16e teknik özellikleri
- Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm
- Ağırlık: 167 gram
- Ekran: 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve ikinci nesil Seramik Kalkan, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran
- İşlemci: Apple A18 (4 Çekirdekli GPU)
- RAM ve depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama alanı
- Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığı ve OIS’li tek 48MP arka kamera
- Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC
- Pil: 26 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil, 7,5 W kablosuz şarj
- İşletim sistemi: iOS 18
- Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz
- Diğer özellikler: Face ID, aksiyon tuşu, uydu iletişimi (bölgeye bağlı) ve suya ve toza karşı IP68 sertifikası