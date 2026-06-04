Samsung Galaxy Z Flip 8 iki farklı işlemciyle gelebilir

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Samsung'un Galaxy Z Flip 8 modelinde iki farklı işlemci kullanacağı iddia ediliyor.

Söylentilere göre cihaz, bölgeye bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 5 Elite ya da Exynos 2600 çipiyle ile donatılacak.

Kitap şeklinde katlanabilen forma sahip Galaxy Z Fold 8 modelinin ise tamamen Snapdragon işlemciyle yoluna devam etmesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung iddialara yeni nesil katlanabilir telefonlar için bileşen stratejisinde köklü bir değişiklik planlıyor. Büyük bir merakla beklenen Galaxy Z Flip 8 modelinin, Galaxy S serisinde uygulanan dağıtım modelini yansıtacak şekilde, bölgeye göre ayrılmış çip yaklaşımını benimsemesi bekleniyor.

İddiaların doğru çıkması halinde şirketin yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modeli, önceki nesilde kompakt katlanabilir telefon segmentinde görülen kendi işlemcisine olan küresel ayrıcalıktan vazgeçecek. Merakla beklenen cihaz belirli pazarlarda yeniden Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon çiplerini kullanacak.

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Galaxy Z Flip 8 için çift işlemci iddiası gündemde

SammyGuru’nun haberine göre Samsung’un bu yaz piyasaya süreceği Galaxy Z Flip 8 için dünya çapında tek işlemci olarak kendi geliştirdiği Exynos 2600 çipini kullanacağı tahmin ediliyordu. Fakat tedarik zincirinden sızan yeni bilgiler, Qualcomm’un bu dağıtım yarışına girdiğini ortaya koyuyor.

Seçilen varyantların, satış ülkesine bağlı olarak Samsung’un işlemcisiyle katlanabilir ekosistemi paylaşan Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipiyle donatılması bekleniyor. 2020 yılında katlanabilir telefon kategorisinin piyasaya sürülmesinden Galaxy Z Flip 6‘nın lansmanına kadar şirket, Snapdragon işlemcilerini tek tip bir şekilde kullandı.

Bu döngü, dünya çapında Exynos 2500 çipini benimseyen Galaxy Z Flip 7 ile kesintiye uğradı. Yeni nesil için marka, kendi mimarisini sağlamlaştırmak yerine esnek ekosistemine Qualcomm’un rekabetini yeniden dahil etmeyi tercih etti.

Bölgesel dağıtım stratejisi, Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus modellerinde oluşturulan modeli sadakatle tekrarlanıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle donatılacak Galaxy Z Flip 8 öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin ve Japonya gibi pazarları hedefleyecek gibi görünüyor.

Öte yandan Avrupa, Hindistan, Güney Kore ve muhtemelen Türkiye’de bulunan tüketiciler Exynos 2600 ile donatılmış seçeneği alabilecek.

Samsung Galaxy Z Flip 8’in muhtemel özellikleri

Dahili ekran: 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X ekran, FHD+ çözünürlük, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Harici ekran: 4,1 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 10 MP ön kamera (f/2.2)

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lens (123º, F/2.2)

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve IP48 sertifikası

Batarya kapasitesi: 25W şarj destekli 4.300 mAh pil

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzü